Die westlichen Staats- und Regierungschefs haben hoffentlich „genügend Informationen“, um eine direkte militärische Konfrontation mit Russland zu vermeiden, sagte Wladimir Putin.

Dieser Bericht zeigt, dass die Dauer der begrenzten Operation im Donbass den Konflikt nicht begrenzt, sondern erheblich ausgeweitet hat, indem sie dem Westen viel Zeit für eine umfassende Einmischung gab. Nach seinen jüngsten Äußerungen will Putin jedoch auf einem begrenzten Konflikt bestehen. Dieses Beharren erklärt, was Putin meint, wenn er sagt, man müsse verstehen, was man mit dem Wort „Niederlage“ im Kontext der Ukrainekrise meint. Putin sagt damit, dass er nicht die Absicht hat, die Ukraine zu besiegen. Sein Ziel beschränkt sich darauf, die ukrainischen Streitkräfte aus dem Donbass zu vertreiben. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um eine russische Invasion in der Ukraine. Es handelt sich um eine Polizeiaktion im Donbass. Dass es sich um eine begrenzte Polizeiaktion und nicht um eine Invasion der Ukraine handelt, ist der Grund dafür, dass der Kreml keine einsatzbereiten Reserven hatte und eine begrenzte Mobilisierung durchführen musste, um über genügend Soldaten zu verfügen, um die Aufgabe zu beenden.

Eine begrenzte Intervention ist Putins Absicht. Wie ich schon seit einiger Zeit deutlich gemacht habe, halte ich Putin für einen Wahnsinnigen. Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass Washington den Konflikt ausgeweitet hat und dass der Konflikt nicht mehr begrenzt ist, außer in Putins Vorstellung. Der Westen führt also einen echten Krieg, während Putin die Beteiligung Russlands an diesem Krieg auf eine begrenzte Polizeiaktion beschränkt. Putins jüngste Erklärung, es bestehe keine Notwendigkeit für weitere russische Angriffe auf die Infrastruktur der Westukraine, beweist, dass er nicht überzeugt ist, Russland führe einen echten Krieg. Das klingt nach Realitätsverweigerung vonseiten Putins. Meines Erachtens lädt Putins Position zu weiteren Provokationen und einer Ausweitung des Krieges ein. Die Unfähigkeit des Kremls, ein Machtwort zu sprechen, führt zu einer Ausweitung des Konflikts.