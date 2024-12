Doug Casey über die wachsende Bedrohung durch einen Atomkrieg

Internationaler Mensch: Kürzlich billigte Biden den Einsatz amerikanischer Langstreckenraketen durch die Ukraine, um tief im Inneren Russlands zuzuschlagen – etwas, wovor Wladimir Putin ausdrücklich gewarnt hat, dass dies eine rote Linie sei.

Was denken Sie über die Auswirkungen dieser Entscheidung?

Doug Casey: Die Bidenistas sind extrem gefährliche Narren. Sie machen einen weiteren Schritt auf der Eskalationsleiter zum Dritten Weltkrieg.

Ich beobachte, wie die Regierungen die Eskalationsleiter erklimmen, seit die Schulkinder in den 1950er Jahren geübt haben, sich zu ducken und in Deckung zu gehen, wenn die Luftschutzsirenen losgingen. Und ich erinnere mich noch gut an die Kubakrise von 1962, als wir nur um Haaresbreite an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt sind.

Mitte der 1980er Jahre konnten die Sowjets spüren, dass ihr Imperium zusammenbrach – die Welt stand erneut am Rande eines Atomkriegs – für sie hieß es „jetzt oder nie“. Glücklicherweise war es ein „nicht jetzt“. Doch was jetzt passiert, könnte die schwerste Krise von allen sein. Der Atomkrieg wird als realistische Option in Betracht gezogen.

Herman Kahn, der Autor von On Thermonuclear War und Thinking the Unthinkable, wurde ein Freund, als ich in Washington, DC lebte. (Siehe Crisis Investing for the 90s für das Wie und Warum). Seine rationalen Überlegungen, wie ein Atomkrieg beginnen und enden könnte, wurden als unerhört angesehen. Aber jetzt ist es etwas, das in den populären Medien diskutiert wird; die Menschen haben sich damit abgefunden, dass es fast unausweichlich ist.

Die Welt steuert auf den Dritten Weltkrieg zu. Es herrscht eine Atmosphäre wie in den späten 30er Jahren, als der Bürgerkrieg in Spanien und die japanische Invasion in China Vorboten des Zweiten Weltkriegs waren.

Die Menschen scheinen nicht so viel Angst vor der Aussicht zu haben, wie sie es bei früheren Krisen hatten. Aber sie sollten jetzt mehr Angst haben als je zuvor. Zumindest in mancherlei Hinsicht.

Ich sage das, weil ICBMs in der Vergangenheit nicht mit großer Präzision ausgerichtet werden konnten. Um das zu kompensieren, mussten ihre Nutzlasten gigantisch sein, um die Aufgabe zu erfüllen. Die Sowjets testeten nicht umsonst 1961 ihre 50-Megatonnen-Zarenbombe. Aber Präzisionssysteme haben den Bedarf an Riesenbomben überflüssig gemacht. Und es ist offensichtlich geworden, dass es nicht nötig ist, eine ganze Stadt zu zerstören, wenn man militärische oder geheimdienstliche Einrichtungen, die die eigentliche Gefahr darstellen, gezielt angreifen kann.

Das bedeutet, dass ein Atomkrieg mit 1 oder 10 Kilotonnen-Sprengköpfen (in der Größe von Hiroshima) heute genauso „gewinnbar“ ist wie einer mit den 10-Megatonnen-Sprengköpfen von vor 50 Jahren. Man will immer den Kollateralschaden begrenzen. Daher bedeuten Atomwaffen für sich genommen nicht mehr unbedingt das Ende der Zivilisation. Das bedeutet auch, dass Putins Drohung, als Vergeltung für einen ernsthaften Angriff auf Russland Atomwaffen einzusetzen, sehr glaubwürdig ist. Zumal Russland offenbar über Hyperschallraketen (zehnfache Schallgeschwindigkeit) und manövrierfähige Raketen verfügt, die nicht abgefangen werden können.

Natürlich sind es nicht mehr nur Russland und die USA, die einander angreifen könnten. Es gibt mindestens neun Atommächte in der Welt (USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea). Die Nukleartechnologie ist kein Geheimnis mehr. Mindestens 20 Länder auf der ganzen Welt könnten innerhalb weniger Monate Atomwaffen herstellen, wenn sie es wollten. Jeder kann sie bekommen. Und sie benötigen keine Raketen oder Bomber. Frachter, Frachtflugzeuge oder Lastwagen sind brauchbare Transportsysteme. Das gilt auch für FedEx für eine miniaturisierte Waffe.

Ich fürchte, die Katze ist aus dem Sack. Die Quintessenz ist, dass alles, was passieren kann, einmal passieren wird. Und die Chancen stehen gut, dass das jetzt der Fall ist. Vor allem, weil die rücksichtslosen Inkompetenten, die immer noch in Washington sitzen, Moskau weiter provozieren und das Kiewer Regime als Katzentatze benutzen.

Internationaler Mensch: Putin hat kürzlich eine Nukleardoktrin unterzeichnet, die Russlands Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen herabsetzt, insbesondere wenn seine territoriale Integrität bedroht ist.

Was ist Ihre Meinung zu dieser Entwicklung?

Doug Casey: Putin und die Russen haben sich in dieser Sache sehr rational und zurückhaltend verhalten. Die US-amerikanischen Neocons haben den Krieg zwischen der Ukraine und Russland provoziert, und die USA haben ihn finanziert und in die Länge gezogen.

Herman Kahn kannte das Pentagon gut, und selbst in den 50er und 60er Jahren hatte er mehr Angst davor, dass die USA einen Krieg beginnen könnten als die Sowjetunion. Tatsache ist, dass Regierungen im Allgemeinen und vornehmlich unsere derzeitige Regierung von Psychopathen bevölkert ist. Wir bekommen nicht die besten und klügsten Leute nach Washington, DC. Wir bekommen die schlimmste Sorte von Menschen. Menschen, die in die Regierung gehen, wollen andere Menschen kontrollieren und manipulieren.

Tatsächlich haben sich die Russen mit einer Eskalation des Krieges zurückgehalten. Dieser sollte, wie Sie sich erinnern werden, Zelenskis Krieg gegen die abtrünnigen Donbas-Provinzen beenden. Ihre Forderungen, insbesondere angesichts der rücksichtslosen Erweiterung der NATO, sind – ich weiß, das ist für die meisten Leser schockierend – eigentlich ganz vernünftig. Es sind die Amerikaner, angeführt von den Bidenistas, die die Welt in Richtung eines globalen thermonuklearen Krieges treiben.

Internationaler Mensch: Wenn der Krieg in der Ukraine vor Trumps Amtsantritt weiter eskaliert, wie könnte sich das auf seine Fähigkeit auswirken, den Konflikt zu lösen?

Glauben Sie, dass sein Versprechen, den Krieg schnell zu beenden, realistisch ist?

Doug Casey: Wieder einmal wurde der Krieg in der Ukraine von den USA angezettelt, finanziert und in die Länge gezogen. Ohne die Unterstützung der USA hätte die Ukraine ihre abtrünnigen Donbas-Provinzen aufgeben, anerkennen müssen, dass die Krim schon immer zu Russland gehörte, und den NATO-Beitritt vergessen müssen. Mindestens 500.000 tote Ukrainer wären noch am Leben, und das halbe Land läge nicht in Trümmern. Und es könnte noch viel, viel schlimmer werden.

Ich glaube, dass Trump es beenden kann und wird. Obwohl ich befürchte, dass die Jakobiner, die jetzt Washington kontrollieren, noch einen Krieg mit Russland beginnen könnten, um den Notstand auszurufen und sich im Amt zu halten. Wir haben es mit kriminellen Persönlichkeiten zu tun, die zudem unter einem schweren Trump-Derangement-Syndrom leiden.

Natürlich ist die Ukraine nicht das einzige Spiel, das den Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Die USA sind in den möglichen Flächenbrand zwischen Israel und dem Iran verwickelt. Und wir könnten leicht in einen Konflikt zwischen der VR China und Taiwan hineingezogen werden. Unser unfreundlicher Uncle Sam steckt seine Nase überall auf der Welt in Hornissennester, und am Ende wird er bekommen, was er will, das ist Krieg.

Internationaler Mensch: Wie sähen die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen eines Atomkriegs zwischen den USA und Russland aus?

Ist ein „begrenzter Atomkrieg“ überhaupt möglich, oder würde der Einsatz von Atomwaffen unweigerlich zu einer totalen Eskalation führen?

Doug Casey: Kehren wir zu Herman Kahn zurück. Er prognostizierte, dass es bei einem Atomkrieg in den 1950er, 60er oder 70er Jahren zu Millionen von Opfern und großer Zerstörung gekommen wäre. Aber er sah es positiv (er war ein lustiger, dicker Mann mit einem schelmischen Sinn für schwarzen Humor) und prognostizierte, dass sich die Welt innerhalb von etwa 30 Jahren auf das BIP-Niveau der Vorkriegszeit erholen würde. Es steht außer Frage, dass er in Stanley Kubricks „Dr. Strangelove“ (ein großartiger Film und einer meiner absoluten Lieblingsfilme) verspottet wurde.

Aus den bereits erwähnten Gründen vermute ich, dass Hermans Prognosen zu düster sind. Andererseits haben sich die Dinge geändert. Die wirkliche Gefahr besteht heute in der biologischen Kriegsführung, entweder als solche oder als postnukleare Begleiterscheinung. Die Regierungen bereiten sich mit Sicherheit auf einen Biokrieg vor, auch wenn keine davon spricht. Die weltweiten Opferzahlen könnten bei 50-90 % liegen. Ein Cyber-Krieg wäre ebenfalls Teil des Pakets. Und da die Welt heute von Computern gesteuert wird, wäre ein dritter Weltkrieg ein echtes Zuckerschlecken.

Abgesehen davon werden die USA, wenn sie sich auf einen echten Krieg einlassen – und nicht nur auf die hässlichen kleinen Sportkriege, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg geführt haben -, definitiv ihren Platz in der weltweiten Hackordnung verlieren. Wir werden einige Sprossen nach unten fallen, so wie Europa, nachdem es sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg selbst zerstört hat. Die Länder, die vom Krieg relativ unberührt blieben, vorwiegend die in Südamerika und Teilen Asiens, würden die neue Weltspitze bilden.

Der Krieg wäre für Russland sogar noch schlimmer, da er eine Invasion Chinas nach sich ziehen würde, das logischerweise den größten Teil Sibiriens übernehmen würde. Für die USA, Russland und Europa wäre er katastrophal. Wegen der unvermeidlichen biologischen und Cyber-Aspekte könnte ein globaler thermonuklearer Krieg sogar noch schlimmer sein, als wenn der Krieg vor ein paar Generationen stattgefunden hätte und nur Megatonnen von Städten zerstört worden wären.

Ist ein begrenzter Atomkrieg überhaupt möglich, oder wird der Einsatz von Atomwaffen unweigerlich eskalieren?

Wenn die USA und die NATO die Russen weiter provozieren, wie sie es jetzt tun, könnte es in der Ukraine zu lokalen Schlägen gegen hauptsächlich militärische Ziele kommen. Dort könnte es aufhören. Vielleicht… An diesem Punkt könnte der Westen erkennen, dass die Russen es wirklich ernst meinen und es keine gute Idee ist, den Bären in die Enge zu treiben.

Mit etwas Glück würde der Krieg vor der Auslöschung von Städten aufhören und sich auf militärische Ziele beschränken. Aber wir haben es mit psychisch instabilen Narzissten zu tun, vorwiegend in den westlichen Ländern. Es ist also unvorhersehbar. Der Krieg war schon immer die unberechenbarste aller menschlichen Aktivitäten. Die vier Reiter der Apokalypse pirschen sich ernsthaft an die Menschheit heran.

Internationaler Mensch: Wie kann sich der Einzelne angesichts der zunehmenden Spannungen vor den buchstäblichen und metaphorischen Folgen eines möglichen Atomkonflikts schützen?

Doug Casey: Nun, der sicherste Ort ist ganz klar die südliche Hemisphäre. Erstens gibt es in der südlichen Hemisphäre nur sehr wenige nukleare Ziele.

Und zweitens isolieren die globalen Wettersysteme die südliche Hemisphäre ein wenig. Ein umsichtiger Amerikaner sollte, wenn er es sich leisten kann, einen Zweitwohnsitz in Südamerika oder im Südpazifik haben. Und ja, ich weiß, dass das für die meisten Menschen nicht praktikabel ist. Es wird keine Gewinner geben und relativ wenige Überlebende, wenn unsere geliebten Führer den Dritten Weltkrieg beginnen.

Und nun ein paar ironische Untertreibungen, denn es ist nicht an der Zeit, den Sinn für Humor zu verlieren. Je nach Ausmaß wäre ein Dritter Weltkrieg schlecht für Aktien. Miserabel für Währungen. Und katastrophal für Anleihen. Abhängig von zahlreichen Faktoren könnten Sie Schwierigkeiten haben, das Eigentum an Ihren Immobilien zu behalten. Aber über Investitionen zu sprechen, ist eher akademisch. Die meisten unserer Sorgen wären eher… unmittelbar.

Sollten sie den Dritten Weltkrieg beginnen, wären die besten Vermögenswerte ein sicherer Ort, alle Arten von Prepper-Zeug, Gold und vielleicht Bitcoin. Die Welt wird immer Geld benötigen, und das sind in der heutigen Welt die besten Zahlungsmittel.