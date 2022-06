Dr. Robert Malone: ARPA-H, eine Abteilung des IC innerhalb der NIH – Die Unterwanderung der Bürokratie der Gesundheitsforschung durch die Geheimdienste geht weiter

Ich habe die in Washington DC/Bethesda ansässige Gesundheitsbürokratie der National Institutes of Health (NIH) erst richtig verstanden, als mein Forschungslabor 1997 von der University of California, Davis an die University of Maryland, Baltimore School of Medicine verlegt wurde. Bis dahin hatte ich eine vage Vorstellung davon, dass die intramurale (Bethesda/Rockville-Forschungscampus) und extramurale (hauptsächlich Rockville-Verwaltungscampus) Infrastruktur der NIH eine Art Forschungsparadies war, in dem alle wirklich wichtigen staatlich finanzierten biomedizinischen Forschungsarbeiten durchgeführt wurden. Die wenigen Glücklichen, die gut genug waren, die Elite der Elite, konnten unbelastet von der täglichen Plackerei des endlosen Bettelns um Fördermittel und Vertragsabschlüsse (und der damit verbundenen Finanzierungspolitik) arbeiten, die das Leben der meisten akademischen biomedizinischen Forscher mittlerweile beherrscht.

Nachdem Jill und ich das Labor in den inneren Hafen von Baltimore verlegt hatten, wurde mir klar, dass der Campus der U MD, Baltimore, zu einer Art Satellit des NIH-Komplexes in Bethesda geworden war, und ich wurde gebeten, Präsentationen zu halten und an „Studienabschnitten“ teilzunehmen – ein Schritt im Rahmen des „Peer-Review“-Prozesses, bei dem ausgewählt wird, welche Forschung finanziert wird und welche verdorrt. Wie dieser Prozess tatsächlich abläuft, ist eine andere Geschichte, aber es genügt zu sagen, dass es nicht so ist, wie man es den Leuten weismachen will. Die „Peer Review“ ist größtenteils ein Schwindel, und was und wer tatsächlich finanziert wird, hängt weitgehend von der Laune der Spitzenbürokraten ab, die den Laden schmeißen (Dr. Fauci ist nur ein Beispiel) – und die sowohl unantastbar als auch nicht rechenschaftspflichtig sind. Ohne einen größeren Skandal wegen moralischer Übertretungen können sie von der Exekutive (die eigentlich die Aufsicht führen sollte) buchstäblich nicht entlassen werden, und ihr interner Regierungskunde ist im Wesentlichen der Kongress. Daraus ergibt sich die Strategie, die Mittelvergabe für die NIH-Institute nach Bundesstaaten und Kongressbezirken genauestens zu verfolgen und zu melden.

Das funktioniert folgendermaßen. Der Kongress stellt den NIH Gelder zur Verfügung, die dann in intramurale Aktivitäten (interne Forscher der Regierung) und extramurale Aktivitäten (die Gelder, die in Form von Zuschüssen und Verträgen an die Kongressbezirke zurückfließen) aufgeteilt werden. Im Laufe der Zeit hat dies zu einer Rückkopplungsschleife von Steuergeldern (oder geliehenen Geldern) nach dem Motto „Du kratzt meinen Rücken, ich kratze deinen“ geführt. Das war ganz und gar nicht das, was sich das Verwaltungs- und Technikgenie Vannevar Bush vorgestellt hatte, als er 1941 die Gründung des Office of Scientific Research and Development (OSRD) leitete. Das OSRD, das aus den Kriegsanstrengungen hervorging, wurde im Wesentlichen zum Großvater des gesamten Bundesunternehmens für wissenschaftliche Forschung – einschließlich der NIH -, und weder der Kongress noch die Exekutive haben jemals zurückgeblickt, um zu beurteilen, ob die amerikanische Bevölkerung einen guten Gegenwert erhält.

Die Objektivität der kriecherischen Journalisten und der Konzernpresse (die Washington Post und die New York Times sind bemerkenswerte Beispiele), die diesen Zirkelschluss untersuchen und aufdecken sollten, wird durch dasselbe Problem beeinträchtigt, das dazu führte, dass sie nicht über die Missstände bei den Hypothekenkrediten berichteten, die zum finanziellen Zusammenbruch der „Großen Rezession“ von 2007-2009 führten. Der Interessenkonflikt, der zu der merkwürdigen Kurzsichtigkeit der vierten Gewalt in solchen Angelegenheiten führt, wurde in dem Blockbuster-Film „The Big Short“ elegant beschrieben. Der Film funktioniert folgendermaßen. Wenn Sie ein Journalist sind, der über das Gesundheitswesen berichtet und Zugang zu den Insider-Informationen darüber haben möchte, was in der „Gesundheits“-Bürokratie der US-Regierung vor sich geht oder ansteht, brauchen Sie einen Insider-Zugang. Sie möchten auf der Liste der Personen stehen, die wegen einer bevorstehenden Pressemitteilung oder eines neuen Themas kontaktiert werden. Aber die Gegenleistung ist, dass man sich mit den großen Jungs gut stellen und nicht zu kritisch sein darf (siehe „kontrollierte Opposition“ oder „Hegelsche Dialektik“), sonst verliert man den Zugang zu den Machtzentren und dem damit verbundenen Informationsfluss. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Dr. Fauci, Collins und Kollegen gelernt haben, diese wechselseitige Beziehung mit der Presse zu manipulieren, um ihre eigene Macht und politische Agenda voranzutreiben, finden Sie in ihren E-Mails über die Autoren der Great Barrington Declaration.

In den darauffolgenden 80 Jahren hat sich das Ganze zu einem sich selbst erhaltenden und ständig expandierenden bürokratischen Monster entwickelt, das so tief in das Gefüge der Regierung eingewoben ist, dass es vielleicht niemals möglich sein wird, das Biest neu zu erfinden oder zu reformieren. Denn wer ist nicht für eine bessere Gesundheitsversorgung? Wer weiß das besser als die „Experten“, die die Bürokratie leiten? Jeder Kongressabgeordnete oder politische Beamte der Exekutive (oder ketzerische Arzt/Wissenschaftler), der es wagt, seine Meinung in Frage zu stellen, wird sowohl von den Bürokraten selbst als auch von der konzerngesteuerten Presse angegriffen, ins Gas gesetzt und verleumdet. Dieses bürokratische „Gesundheits“-Unternehmen ist unantastbar geworden und wurde durch den Aufbau von „öffentlich-privaten Partnerschaften“ (im Grunde genommen Korporatismus unter einem anderen Namen) mit dem medizinisch-industriellen Komplex weiter gefestigt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass diese Rückkopplungsschleife des Eigeninteresses eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt hervorgebracht hat und dass die allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit der amerikanischen Steuerzahler, die dieses System finanzieren, Jahr für Jahr auf der Rangliste der weltweiten Gesundheitsergebnisse weiter nach unten rutscht.

Ich suche in meinem Kopf nach der richtigen Metapher, um die Realität der NIH auszudrücken, der ich begegnet bin, als ich vom akademischen Epizentrum der kalifornischen Landwirtschaft in den Bauch des medizinisch-industriellen Komplexes gezogen bin – ein astronomisches Schwarzes Loch kommt dem am nächsten. Wie die Auswirkungen eines Schwarzen Lochs auf die Raumzeit verzerrt die enorme Geldmenge, die der NIH-Bürokratie von der US-Bundesregierung (Jahr für Jahr, Jahr für Jahr) zugewiesen wird, jeden Aspekt der modernen medizinischen Forschung in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus in der ganzen Welt.

Vor diesem Hintergrund ist das neue NIH-Programm namens ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health) zu sehen. Das mit 6,5 Milliarden Dollar (ursprüngliches Budget) ausgestattete Programm wurde von Dr. Francis Collins und dem Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses, Eric S. Lander, während der gegenwärtigen Biden-Administration ins Leben gerufen. ARPA-H ist so neu, dass es noch keinem der 27 NIH-Institute und -Zentren zugeordnet werden muss und in der Zwischenzeit während der Gründungsphase im Büro des NIH-Direktors (Direktor Dr. Elias A. Zerhouni) angesiedelt ist. Eine kühle Milliarde für das Jahr 2022 ist bereits in das Programm geflossen, obwohl es noch nicht wirklich in Betrieb ist. Wie man in DC sagt, eine Milliarde hier, eine Milliarde dort, und schon bald summiert sich das zu echtem Geld (45 Milliarden Dollar für die NIH in diesem Jahr, mehr oder weniger, laut der hier zusammengefassten Buchhaltung). Darin sind natürlich nicht die Gelder für verwandte Organisationen wie die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) (nur 1,6 Mrd. $) oder das gesamte Budget des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR – 3,3 Mrd. $ einschließlich BARDA) für das GJ 2022 enthalten.

(Übrigens, die Aufschlüsselung des Budgets ist sehr detailliert!)

Um den Kontext zu verdeutlichen: Das ASPR ist für die fortgeschrittene Forschung, Entwicklung und Lagerung von medizinischen Gegenmaßnahmen sowie für die Koordinierung der öffentlichen Gesundheit und der medizinischen Reaktion des Bundes auf Notfälle und Katastrophen zuständig. ASPR/BARDA finanziert die Entwicklung und den Kauf bzw. die Bevorratung aller Impfstoffe, Medikamente, Atemschutzmasken usw., um den Bedarf der Nation an biologischer Verteidigung zu decken, was Kosten in Höhe von 3 Milliarden Dollar plus Änderungen verursacht. Was ist nun die Aufgabe, die die ARPA-H für etwas weniger als 1/3 dieses Budgets erfüllen soll? So auf ihrer eigenen Website:

Der vorgeschlagene Auftrag der ARPA-H könnte darin bestehen, entscheidende Investitionen in bahnbrechende Technologien und breit anwendbare Plattformen, Fähigkeiten, Ressourcen und Lösungen zu tätigen, die das Potenzial haben, wichtige Bereiche der Medizin und Gesundheit zum Nutzen aller Patienten zu verändern, und die durch herkömmliche Forschungs- oder kommerzielle Aktivitäten nicht ohne weiteres erreicht werden können. ARPA-H wird:

die Anwendung und Umsetzung von Durchbrüchen im Gesundheitswesen zum Nutzen aller Patienten beschleunigen Förderung von Durchbrüchen auf verschiedenen Ebenen – von der molekularen bis zur gesellschaftlichen Ebene

Fähigkeiten und Plattformen aufbauen, um die Prävention, Behandlung und Heilung einer Reihe von Krankheiten zu revolutionieren Unterstützung von „anwendungsorientierten“ Ideen, die sich auf die Lösung praktischer Probleme konzentrieren, die die Chancengleichheit fördern und Durchbrüche rasch in greifbare Lösungen für alle Patienten umsetzen.

Konzentration auf mehrere zeitlich begrenzte Projekte mit unterschiedlichen Ansätzen, um ein quantifizierbares Ziel zu erreichen. Anwendung eines Stage-Gate-Prozesses mit definierten Messwerten und Einforderung der Rechenschaftspflicht durch Erfüllung dieser Messwerte.

Überwinden Sie Marktversagen durch kritische Lösungen oder Anreize Nutzen Sie die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) als Modell, um eine Kultur der Förderung innovativer Ideen in Gesundheit und Medizin zu etablieren.

Könnte sein. In der Investmentbranche würde man das eine „unverbindliche vorausschauende Erklärung“ nennen. So wie ich es lese, besteht die Aufgabe der ARPA-H darin (vielleicht? könnte es sein?), das zu tun, was die NIH mit ihren 45 Mrd. $ pro Jahr an Mitteln nicht schaffen. Wie, fragen Sie? Offenbar, indem sie die Art und Weise nachahmt, wie die berüchtigte Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) geführt wird, und versucht, ein wenig Unternehmergeist in die NIH zu verpflanzen. Und um in der Lage zu sein, alternative Vertragsmechanismen zu nutzen, um mit dem medizinisch-industriellen Komplex in Kontakt zu treten, wie z. B. den Mechanismus der „Other Transactional Authority“ (OTA), mit dem die Federal Acquisition Regulations umgangen werden können. Übrigens hat Pfizer die OTA genutzt, um sich vor jeglicher Haftung im Zusammenhang mit seinem COVID-mRNA-Impfstoffprogramm zu schützen. Klingt großartig – was kann da schon schief gehen ?

Dieses Bloomberg-Interview mit Francis Collins dürfte mit am hilfreichsten sein, wenn es darum geht, herauszufinden, was für die anfängliche Forderung von 6,5 Milliarden Dollar wirklich geplant ist. Als ich im Büro des Direktors der NIH anrief, um Klarheit darüber zu erhalten, welcher Teil der Bürokratie die Herrschaft über das Budget erhalten würde, wurde mir gesagt, dass die Entscheidung noch nicht getroffen worden sei, aber in diesem Interview scheint Francis Collins ziemlich sicher zu sein, dass er die Antwort kennt.

Was für eine Person suchen Sie für die Leitung der ARPA-H? Eine sehr unternehmerisch denkende Person, die Erfahrung darin hat, risikoreiche, aber lohnende Projekte schnell voranzubringen. Vielleicht jemand, der auch Erfahrung mit Misserfolgen hat, denn wir wollen sicher sein, dass wir diese erkennen und schnell Entscheidungen treffen können. Höchstwahrscheinlich wird es sich dabei um jemanden aus der Privatwirtschaft handeln oder zumindest um jemanden, der über umfangreiche Erfahrungen in der Privatwirtschaft verfügt.

Der ARPA-H-Leiter würde dem NIH-Direktor unterstellt sein, der sich nicht in den Entscheidungsprozess und die Auswahl der Projekte einmischen sollte, aber sehr aktiv sein müsste, wenn es darum geht, die administrative Unterstützung zu leisten, die notwendig ist, um die Agentur so schnell wie möglich in Gang zu bringen. Es gibt eine Debatte darüber, ob dies eine Ernennung durch den Präsidenten sein sollte. Die meisten Argumente sprechen dagegen, weil es dann politisch zu werden beginnt. Und da dies mit Risiken verbunden sein könnte, wird die Ernennung wahrscheinlich durch den Minister für Gesundheit und Soziales erfolgen.

Wenn ich die Spreu vom Weizen trenne, lese ich im Wesentlichen, dass 1) das NIH viel zu langsam und schwerfällig ist (es dauert oft fünf Jahre vom ersten wissenschaftlichen Finanzierungskonzept bis zur Auszahlung der Mittel). 2) Das DoD/DARPA, das von Fauci und anderen kritisiert wird, weil es die Aufgabe der biologischen Verteidigung nicht erfüllt (man bedenke, dass das DARPA die von Fauci finanzierte Coronavirus-Forschung im Wuhan-Virologie-Labor der EcoHealth Alliance nicht finanzieren wollte), zieht Kreise um die NIH. 3) BARDA ist ebenfalls nicht in der Lage, die Arbeit zu erledigen (es gibt eine große Überschneidung zwischen ARPA-H und der BARDA-Mission). 4) Collins möchte, dass dieses Geld an das Büro des Direktors der NIH geht. 5) Collins möchte nicht, dass der Direktor der ARPA-H dem Präsidenten/Exekutive gegenüber rechenschaftspflichtig ist. 6) Collins möchte, dass die NIH besser mit den Bemühungen des privaten Sektors konkurrieren können („dies wird jemand aus dem privaten Sektor sein“).

Ausgehend von der ARPA-H-Website sieht es außerdem so aus, als ob die biometrische Identifizierung hier einen großen Schwerpunkt bilden wird, und es ist gut möglich, dass dies das Zentrum sein wird, das verschiedene Aspekte der Transhumanismus-Agenda für den zivilen Sektor vorantreiben wird, möglicherweise auch DNA-basierte Identifizierungstechnologien.

Dies überschneidet sich im Grunde mit dem gleichen Auftrag und der gleichen Logik, die zur Rechtfertigung des NIAID Vaccine Research Center (VRC) herangezogen wurden, also der Gruppe, die sich mit Moderna zusammengetan hat, um den mRNA-COVID-Impfstoff zu entwickeln (was für alle Beteiligten zu einem netten Strom von Patentgebühren aus der Bundesinvestition führte). Auch hier gilt wieder die allgemeine Weisheit. Wenn die derzeitigen Mittel und die Bürokratie nicht ausreichen, um die Aufgabe zu erfüllen, muss man mehr Geld und mehr Bürokratie bereitstellen. Was ist bei ARPA-H anders?

Um einen Blick unter den bürokratischen Rock zu werfen, damit wir besser verstehen können, was hier wirklich vor sich geht („man erkennt sie an ihren Taten, nicht an ihren Worten“), könnte es nützlich sein, zu untersuchen, wer der brillante Unternehmergeist ist, der aus einem führenden biomedizinischen Innovationsunternehmen herausgeholt wurde, um ein bisschen Chuzpe in die verknöcherte NIH-Bürokratie zu bringen. Nun, dank einer Pressemitteilung des HHS ist das Geheimnis gelüftet:

Xavier Becerra, Minister für Gesundheit und Humandienste, gab heute die formelle Gründung der Advanced Research Project Agency for Health (ARPA-H) als unabhängige Einrichtung innerhalb der National Institutes of Health und die Ernennung von Adam H. Russell, D.Phil., zum stellvertretenden Direktor bekannt. Derzeit ist Dr. Russell leitender Wissenschaftler am Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) der University of Maryland. Er war mehr als ein Jahrzehnt als Programmmanager tätig, zunächst bei der Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) und dann bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Dr. Russell wird seine neue Aufgabe im Juni antreten. Mit seiner umfassenden technischen und Managementerfahrung in verschiedenen Disziplinen, die von kognitiven Neurowissenschaften und Physiologie bis hin zu Kulturpsychologie und Sozialanthropologie reichen, wird Dr. Russell die frühen Phasen des Aufbaus der Verwaltungsstruktur der Agentur leiten und die Einstellung der ersten operativen Mitarbeiter beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass die Agentur so effektiv und effizient wie möglich aufgebaut wird. Präsident Biden wird einen ARPA-H-Direktor ernennen, der für die Verwaltung und den Betrieb der ARPA-H verantwortlich sein wird und dem Gesundheitsminister unterstellt ist.

Wir sind begeistert, dass Dr. Adam Russell die Herausforderung angenommen hat, bei der Gründung der ARPA-H mitzuwirken, Präsident Bidens kühnes, neues Vorhaben zur Unterstützung ehrgeiziger und potenziell umwälzender Gesundheitsforschung in diesem Land“, sagte Minister Becerra. „ARPA-H wird ein einziges Ziel verfolgen: Durchbrüche im Gesundheitsbereich voranzutreiben, einschließlich der Prävention, Erkennung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Diabetes. Dr. Russell kam im Juli 2015 als Programmmanager zur DARPA. Seine Arbeit dort konzentrierte sich auf neue experimentelle Plattformen und Werkzeuge zur Erleichterung der Entdeckung, Quantifizierung und „großen Validierung“ grundlegender Messgrößen in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie der menschlichen Leistungsfähigkeit.

Bevor er zur DARPA kam, war er Programmmanager bei der IARPA, wo er eine Reihe von risikoreichen und lukrativen Forschungsprojekten für das Office of the Director of National Intelligence entwickelte und leitete. Vor seiner Zeit bei der IARPA war Dr. Russell in der Industrie tätig, wo er als leitender Wissenschaftler und Forschungsleiter an einer Vielzahl von Forschungsprojekten im Bereich der menschlichen Leistungsfähigkeit und der Sozialwissenschaften mitwirkte und strategische Bewertungen für eine Reihe von Regierungsorganisationen vornahm. Dr. Russell hat einen Bachelor of Arts in Kulturanthropologie von der Duke University und einen M.Phil. und einen D.Phil. in Sozialanthropologie von der Oxford University, wo er ein Rhodes-Stipendiat war.

Hier ist die Biografie von Dr. Russell von der U Maryland, die noch aufschlussreicher ist.

Dr. Adam Russell ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am UMD Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) und Lehrbeauftragter an der UMD-Abteilung für Psychologie. Adam begann seine Karriere im Bereich der nationalen Sicherheit, wo er sich mit menschlicher Leistung und strategischen Wettbewerben für verschiedene Regierungsorganisationen beschäftigte. Nachdem er 2009 in die Regierung eingetreten war, verbrachte er das nächste Jahrzehnt als Programmmanager bei der Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) und dann bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – wo er als „DARPAnthropologist“ bekannt war. Bei IARPA und DARPA leitete Adam ein umfangreiches Portfolio an risikoreichen, hochwirksamen F&E-Programmen, die sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten der USG im menschlichen Bereich konzentrierten, um das menschliche Sozialverhalten und die Variabilität besser zu verstehen, zu antizipieren und zu nutzen, indem wissenschaftliche Entdeckungen, Innovationen und Reproduzierbarkeit verbessert wurden, insbesondere in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften (z. B, Next Generation Social Science (NGS2), Collective Allostatic Load, Systematizing Confidence in Open Research and Evidence (SCORE), Ground Truth, How the Social Becomes the Biological, Strengthening Human Adaptive Reasoning and Problem-solving (SHARP), Tools for Recognizing Useful Signals of Trustworthiness (TRUST) und ODNI und IARPA’s erster öffentlicher Datenanalyse Anreiz „Challenge“ Wettbewerb, INSTINCT).

Ein promovierter Anthropologe mit Industrieerfahrung in „menschlichen Leistungs- und sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten“, der jahrelang als Bürokrat-Verwalter bei der IARPA und dann bei der DARPA gearbeitet hat und dessen letzte Anstellung am University of Maryland Applied Research Laboratory for Intelligence and Security war. Ich sehe ganz sicher niemanden, der ausgewählt wurde, um „die Vorbeugung, Behandlung und sogar Heilung einer Reihe von Krankheiten zu revolutionieren, darunter Krebs, Infektionskrankheiten, Alzheimer und viele andere, die zusammengenommen eine beträchtliche Anzahl von Amerikanern betreffen“.

Ehrlich gesagt, sehe ich ein weiteres Gespenst, das strategisch auf der föderalen Seite der „öffentlich-privaten Partnerschaft“ platziert wird, die zwischen dem globalen medizinisch-industriellen Komplex und der US-Bundesregierung besteht, und das ein nettes, saftiges Geburtstagsgeschenk in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar erhält, ohne dass daran Bedingungen geknüpft sind und ohne dass die Exekutive in der Lage ist, die Aufsicht zu übernehmen. ARPA-H scheint mir ein operativer Forschungsarm der Geheimdienste zu sein, der in das Büro des Direktors der NIH eingebettet wurde. Was kann da schon schief gehen?

Wann werden sie es je lernen?

(PS: Weiß jemand, ob Dr. Adam Russell mit Generalmajor Dr. Philip Russell verwandt ist?)