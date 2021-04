Edward Snowden bricht eine Elite-Veranstaltung abrupt ab und empfiehlt dem Publikum dem Veranstalter kein Geld zu zahlen

Edward Snowden hat ein Online-Investment-Seminar, zu dem er eingeladen war, um über seine Zeit als NSA-Whistleblower zu sprechen, komplett entgleisen lassen. Stattdessen rief er den Organisator aus und demütigte ihn vor seinem eigenen Publikum.

Snowden war als Hauptredner bei der „Get-rich-quick“-Online-Konferenz am vergangenen Samstag gebucht, die vom Private Investment Club (PIC) mit Sitz in Kanada veranstaltet wurde, der sich selbst als „der größte Elite-Immobilien-Investment-Club in Nordamerika“ bewirbt. Die Gruppe wurde von Sunil Tulsiani gegründet, der auf der PIC-Website als ehemaliger Polizeidetektiv beschrieben wird, der zum Immobilieninvestor, Bestsellerautor und Business-Coach wurde. Auf Twitter benutzt er den Handle „The Wealthy Cop“.

Laut Vice Magazine forderte Tulsiani das Zoom-Publikum vor dem Beitritt von Snowden auf, 47-Dollar-Tickets für eine VIP-Sitzung der Konferenz zu kaufen, winkte mit einer 100-Dollar-Schein und bat die Leute, dafür zu „tanzen“, und sagte, dass Snowdens Geschichte die Teilnehmer inspirieren sollte um „den Virus zu töten“ von „Ich kann es mir nicht leisten.“

Tulsianis Chat mit Snowden begann mit einer Frage nach der Richtigkeit der Darstellung des ehemaligen NSA-Auftragnehmers in einem Biopic von Oliver Stone aus dem Jahr 2016.

Nach ein paar Minuten des Gesprächs über Whistleblowing, zog Snowden unerwartet eine Schlagzeile von Tulsiani in einem vom 2017 CBC Bericht mit dem Titel „Mann mit Hauptredner des Ponzi-Programms im Wert von 4,4 Mio. USD bei einer Veranstaltung in Winnipeg“. Die Geschichte beschrieb detailliert, wie kanadische Finanzaufsichtsbehörden zuvor Investoren vor dem Umgang mit Tulsiani gewarnt hatten.

„Als Whistleblower ist es meine Pflicht, sowohl persönlich als auch beruflich, zu fragen: Sind Sie das?“ Fragte Snowden.

Tulsiani antwortete: „Ja.“

Snowden sagte, dass die Geschichte über Tulsiani ihm ein „sehr unangenehmes Gefühl bei dieser Veranstaltung“ gegeben habe, und forderte jeden auf, „wirklich zu hinterfragen, ist das die Art von Assoziation, die sie haben wollen?“

„Werden Sie in der Lage sein, die Versprechen zu halten, die Sie ihnen machen?“, fragte er Tulsiani. „Ich hoffe bei Gott, dass Sie das werden. Aber mein Rat an alle, die heute Abend hier sind, an alle, die sich das ansehen, ist, [sich] zu informieren, worauf Sie sich einlassen. Wenn Sie Geld ausgeben, sind Sie sicher, dass Sie es ausgeben wollen?“

„Denken Sie gut darüber nach, ob Sie das annehmen wollen, denn für mich, meine Damen und Herren, werde ist das heute Abend nicht tun“, sagte Snowden und meldete sich abrupt ab.

Ein sichtlich verdutzter Tulsiani murmelte: „Wow … wow …“ und schwieg ein paar Sekunden lang. „Das ist völlig unerwartet, und es tut mir so leid, dass das passiert ist“, sagte er dem Publikum, bevor er eine kurze Pause einlegte.

Tulsiani kehrte später zurück und behauptete, der „Clickbait-Artikel“ sei irreführend. „Wenn ich Millionen von Dollar gestohlen hätte, wäre ich nicht hier … ich wurde nie strafrechtlich angeklagt … Der Artikel sagt“ den Namen des Mannes“, nicht, der er es getan hat und das er es tat“, sagte er, wie von Vice zitiert. Er hat keine formelle Erklärung auf der PIC-Website oder in den sozialen Medien veröffentlicht.

Als die Nachricht vom Seminar bekannt wurde, warnte die Ontario Securities Commission (OSC) die Anleger vor ihrem Veranstalter. Die Aufsichtsbehörde sagte, dass Tulsiani 2012 dauerhaft vom Handel in Ontario ausgeschlossen war und sich 2017 schuldig bekannte, gegen das kanadische Wertpapiergesetz verstoßen zu haben, indem er gegen das Verbot verstoßen hatte.

Tulsiani ist es auch verboten, Wertpapiere in Manitoba zu verkaufen, dessen Aufsichtsbehörde die Öffentlichkeit 2017 vor der Teilnahme an seinem Investitionsprogramm gewarnt hat. Tulsiani bestritt damals jegliches Fehlverhalten und sagte Reportern, dass er nicht die Absicht habe, das Gesetz zu brechen.