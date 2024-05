Ehemaliger “Global Leader” des WEF und Mitglied des ECB Shadow Council: “Ich habe einen europäischen Zentralbanker sagen hören, wie [CBDCs] aussehen werden…

Professor Richard A. Werner, der einen BSc. mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der University of Oxford hat und auch als Mitglied des “Shadow Council” der Europäischen Zentralbank gedient hat, beschreibt für Catherine Austin Fitts und andere, wie der ultimative Plan der Zentralbanker für ihre Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) darin besteht, dass sie über einen Computerchip funktioniert, der unter die Haut der Menschen implantiert wird. Werner, der 2003 auch vom Weltwirtschaftsforum als “Global Leader for Tomorrow” ausgewählt wurde, fügt hinzu, dass dieser implantierbare Chip “hochgefährlich ist und definitiv etwas ist, dem wir uns widersetzen müssen”.

“Ein europäischer Zentralbanker erzählte mir, wie [CBDCs] aussehen werden, er hat es gesehen”, sagt Werner in diesem Ausschnitt, der von Fitts in einer kürzlich erschienenen Folge der Serie Financial Rebellion von Children’s Health Defense gezeigt wurde. “Er wurde zu einer der alten Zentralbanken in Europa eingeladen, die dies sehr stark fördern, und sie haben es ihm gezeigt. Und… er ist ein hochrangiger leitender Direktor einer anderen Zentralbank in Europa, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass er mir einfach eine Geschichte erzählt hat. Und es war etwa so groß [Werner zeigt mit seinen Fingern die Größe des Chips], und es würde unter Ihre Haut implantiert werden – das ist also der Plan.”

Werner fügt hinzu, dass es “weitere Implikationen gibt, über die wir gesprochen haben. Über die Kontrollaspekte hinaus, weil [der Chip] tatsächlich in Ihren Körper eindringt, [und]… die menschliche Würde verletzt.” Der Wirtschaftsexperte fügt hinzu, dass die implantierbaren Chips “hochgefährlich sind und definitiv etwas sind, dem wir uns widersetzen müssen.”

In Bezug darauf, wie wir diesen implantierbaren Chips entgegentreten können, sagt Werner, dass “die Verwendung von Bargeld eine der Dinge ist, die wir machen können, um sicherzustellen, dass die Hürde höher wird für die Zentralplaner, die die CBDC einführen wollen.”

“Wenn Richard sagt, dass ihm das gesagt wurde, dann wurde ihm das auch gesagt. Richard ist in diesen Dingen makellos”, fügt Fitts, eine Investmentbankerin und ehemalige HUD-Beamtin, am Ende dieses Ausschnitts hinzu. Sie bemerkt, dass “was ich in den skandinavischen Ländern gesehen habe, Arbeitgeber gibt, die bereits diese [implantierbaren Chips] verwenden.”

Fitts sagt auch, dass “wir sehen, wie das Weltwirtschaftsforum es fördert” und dieses CBDC/implantierbare Chip-System “ein vollständiges Kontrollsystem” bringen würde.

Unter diesem System, sagt Fitts, “gibt es keine individuelle Souveränität, es gibt keine Souveränität der staatlichen und lokalen Regierungen. Es gibt keine nationale Souveränität, es gibt nur die Zentralbanker, die jede Person einzeln kontrollieren.”

Das komplette Video in Englisch: