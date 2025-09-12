Ein Polizeistaat als Präsidentschaft: Wenn „Rechtsstaatlichkeit“ zur „Herrschaft mit vorgehaltener Waffe“ wird

Von John W. und Nisha Whitehead

Von den roten MAGA-Hüten bis zu den choreografierten Kundgebungen versteht er die Sprache des Spektakels. Jetzt hat er die perfekte Propagandamaschine entdeckt.

KI ermöglicht unendliche Variationen: Trump als Krieger, Trump als Vollstrecker, Trump als Retter. Diese Bilder verbreiten sich massenhaft in sozialen Medien, werden geteilt, remixt, neu gepostet – bis sie vertraut, ja normal erscheinen.

Die neuesten KI-Motive auf Trumps Kanälen zeigen ihn in der militarisierten schwarzen SWAT-Uniform oder in blauer Polizeikleidung. Es sind sorgfältig konstruierte Signale, wie Trump sich Macht in Amerika vorstellt.

Diese algorithmisch optimierten Bilder, entworfen, um die digitale Landschaft zu überschwemmen und ins Unterbewusstsein von Millionen einzudringen, sind keine Spielerei. Sie sind psychologische Kriegsführung – so alt wie die Zeit selbst. Propaganda überzeugt nicht durch Logik, sondern durch Vertrautheit. Trumps KI-Maschine normalisiert den Anblick eines Präsidenten in SWAT-Uniform.

Im Laufe der Geschichte haben Despoten martialische Bilder genutzt, um sich über das Volk zu erheben und Gewalt als Machtquelle zu rechtfertigen. Heute reiht sich Trump in diese Tradition ein – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im digitalen Raum. Anders als seine Vorgänger braucht er keine Ministerien, keine Paraden, keine Massenveranstaltungen: Ein Laptop, ein KI-Tool, und schon kleidet er sich digital ins Gewand des Autoritarismus.

Doch das ist mehr als Theater. Es ist Propaganda, die signalisiert: Trump sieht sich nicht als Diener des Volkes – gebunden an die Verfassung –, sondern als oberster Polizist, Richter und Henker der Nation.

Ein Polizeistaat kennt keine Gewaltenteilung, kein ordentliches Verfahren, keine unantastbaren Grundrechte. Wenn der Präsident sich selbst als SWAT-Chef inszeniert, dann bedeutet das: Abweichende Meinungen werden nicht diskutiert – sie werden verfolgt. Macht heißt Gewalt mit vorgehaltener Waffe.

Das SWAT-Bild ist die visuelle Verkörperung des Polizeistaates.

Es steht für Razzien gegen Obdachlose, wie sie Trumps Durchführungsverordnung vom Juli 2025 vorsieht.

Es steht für Massenverhaftungen von Migranten bei frühmorgendlichen ICE-Einsätzen.

Es steht für den Einsatz der Nationalgarde in US-Städten – wie in Los Angeles –, den Gerichte bereits als verfassungswidrig beurteilt haben.

Es steht für die Kriminalisierung von Dissens und die Gleichsetzung von Protest mit Aufruhr.

Die Verfassung wurde geschrieben, um genau dies zu verhindern: die Machtkonzentration in den Händen eines einzelnen Herrschers. Die Bill of Rights setzt klare Grenzen. Doch im entstehenden Polizeistaat sind Bürger keine souveränen Individuen, sondern potenzielle Verdächtige.

Das Gefährliche: Trumps Propaganda trifft auf ein bereits militarisiertes Amerika. Polizeien setzen Panzer, Drohnen und Kriegswaffen ein. Homeland Security und ICE agieren wie Militäreinheiten. Firmen wie Palantir liefern Überwachungstechnik. Proteste werden mit Tränengas und Massengewahrsam beantwortet. Der Gefängnisstaat wächst – befeuert durch den vom Kongress finanzierten 170-Milliarden-Dollar-Ausbau.

Trump hat diesen Sicherheitsstaat nicht geschaffen, doch er verstärkt ihn, indem er ihn zum politischen Markenzeichen macht. „Recht und Ordnung“ wird so zur Herrschaft durch Gewalt.

Diese Bilder verändern das Verständnis von Macht. Ein Präsident in SWAT-Uniform signalisiert: Ich bin nicht einer von euch. Ich stehe über euch.

Die Verfassung erlaubt es keinem Präsidenten, SWAT-Chef zu sein, Gesetze per Dekret durchzusetzen, Andersdenkende zu verhaften oder Bürger wie Aufständische zu behandeln. Sie verlangt, dass der Präsident dem Volk dient und dem Gesetz untersteht. Doch das System lebt nur weiter, wenn das Volk es verteidigt.

Trump sagt: „Nichts kann aufhalten, was kommt.“ Die Wahrheit ist: Tyrannei kann immer gestoppt werden – wenn die Freiheit in den Herzen der Menschen lebt.

Die Wahl ist klar: Akzeptieren wir das Bild des Präsidenten als bewaffneten Vollstrecker, oder halten wir an der Vision der Gründerväter fest, dass niemand über dem Gesetz steht?

Die Verfassung wird sich nicht selbst verteidigen. Es liegt an den Bürgern zu entscheiden: Wollen wir eine Republik nach Recht und Gesetz – oder eine Präsidentschaft, die in der SWAT-Uniform regiert?