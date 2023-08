Ein ständig wechselndes Aufgebot an offiziellen Feinden

Jacob G. Hornberger

Ich trat 1968 als Studienanfänger in das Virginia Military Institute ein. Zu dieser Zeit war der Vietnamkrieg in vollem Gange. Während der vier Jahre, die ich an der Schule verbrachte, gehörten VMI-Absolventen zu den Zehntausenden von US-Soldaten, die umsonst getötet oder verletzt wurden.

Jeder VMI-Absolvent war verpflichtet, dem Korps beizutreten. Als Militärschule hatten wir natürlich regelmäßig Feldübungen, die in der Regel von Offizieren der militärwissenschaftlichen Abteilung beaufsichtigt und geleitet wurden.

Da ich zur Infanterie gehen wollte, basierten meine Feldübungen auf hypothetischen Situationen, an denen ausschließlich Vietcong oder nordvietnamesische Truppen beteiligt waren.

So wurde uns zum Beispiel gesagt, dass eine nordvietnamesische Einheit dafür bekannt sei, einen bestimmten Weg durch den Dschungel zu benutzen. Unsere Aufgabe als Zugführer war es, mit unseren drei Trupps einen Hinterhalt auf die Einheit vorzubereiten. (Wir waren darauf trainiert, alle drei Trupps auf der gleichen Seite aufzustellen, damit sie nicht aufeinander schießen konnten.)

Das ging vier Jahre lang so weiter. Alle Feldübungen basierten ausnahmslos auf hypothetischen Situationen mit Vietcong und nordvietnamesischen Truppen.

In dem Jahr, in dem ich meinen Abschluss machte – 1972 – begann Präsident Nixon mit dem Abzug der US-Truppen aus Vietnam. Mir wurde angeboten, eine zweijährige Verpflichtung im aktiven Dienst gegen eine achtjährige Verpflichtung in der Reserve einzutauschen, die drei Monate aktiven Dienst in der Infanterieschule in Ft. Benning, Georgia, beinhaltete. Ich nahm das Angebot bereitwillig an.

Im Jahr 1974 brach ich mein Jurastudium vorübergehend ab, um meine 3-monatige Verpflichtung zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die US-Regierung den Vietnamkrieg vollständig hinter sich gelassen hatte.

Natürlich fragte ich mich, was sie mit diesen Feldübungen machen würden. Sie haben nichts ausgelassen. Vom ersten Tag der Infanterieschule an hatten sie einen brandneuen offiziellen Feind, der zum Gegenstand der Infanterieausbildung wurde. Dieser neue offizielle Feind waren die Russen.

Bei den hypothetischen Übungen ging es nun um konventionelle Kriegsführung und nicht mehr um Guerillakrieg. Zum Beispiel wurde angenommen, dass russische Truppen plötzlich in Westdeutschland einmarschiert sind. Wir sollten einen Hinterhalt auf eine russische Truppe in einem deutschen Wald planen.

Obwohl ich den Libertarismus noch nicht entdeckt hatte, staunte ich über die Fähigkeit des Militärs, die offiziellen Feinde so schnell und nahtlos von den „Schlitzaugen“ auf die Russen zu übertragen. Vier Jahre lang hatte niemand die Russkies als offiziellen Feind in unseren Feldübungen benutzt, und jetzt waren sie plötzlich ein großer, offizieller Feind geworden.

Natürlich stellte niemand irgendwelche Fragen dazu. Das wurde alles als völlig normal angesehen. Es zahlt sich auch nicht aus, beim Militär solche Fragen zu stellen.

Nachdem ich den Libertarismus entdeckt hatte, lernte ich, dass das Leben in einem Staat der nationalen Sicherheit so aussieht. Ein Staat der nationalen Sicherheit benötigt immer offizielle Feinde, um seine Existenz und seine ständig wachsenden, vom Steuerzahler finanzierten Großzügigkeiten zu rechtfertigen. Ohne offizielle Feinde könnten die Amerikaner anfangen, über die Abschaffung des nationalen Sicherheitsstaates und die Wiederherstellung ihres ursprünglichen Regierungssystems, einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt, nachzudenken.

Man bedenke, wie schnell das nationale Sicherheitsestablishment einen neuen offiziellen Feind fand, nachdem es nach dem Ende des Kalten Krieges plötzlich Russland als offiziellen Feind verlor. Saddam Hussein, der Diktator des Irak, der ironischerweise ein Partner und Verbündeter der US-Regierung gewesen war, wurde als „neuer Hitler“ gebrandmarkt. Mehr als ein Jahrzehnt lang wurde er als neuer offizieller Feind benutzt. Steuergelder flossen in die Kassen des Pentagon, des militärisch-industriellen Komplexes, der CIA und der NSA, um uns vor Saddam und seinen (nicht existierenden) Massenvernichtungswaffen zu schützen.

Nachdem Terroristen Vergeltung für die interventionistischen Eskapaden der US-Regierung im Nahen Osten übten, wurden die „Terroristen“ (oder die Muslime) zum neuen offiziellen Feind. Der „Krieg gegen den Terrorismus“ wurde genauso lukrativ wie der 45-jährige „Krieg gegen die Roten“. Darüber hinaus sorgten die Invasionen und Besetzungen Afghanistans und des Iraks durch die USA für einen ständigen Strom neuer Terroristen. Der „Krieg gegen den Terrorismus“ dauerte 20 Jahre lang an und ist noch nicht ganz vorbei.

Es ist absolut faszinierend, wie sie so schnell von dem Debakel in Afghanistan zu einem neuen (sozusagen) offiziellen Feind übergehen konnten – Russland mit seiner Invasion in der Ukraine. Es blieb ja nicht einmal genug Zeit, um auch nur oberflächlich über die katastrophalen Kriege in Afghanistan und im Irak nachzudenken!

Was das Pentagon während der gesamten Zeit der Besetzung Afghanistans und des Iraks getan hat, war natürlich, sich abzusichern, indem es die NATO nutzte, um nach Osten in Richtung Russland zu expandieren. Die Idee war, dass das Pentagon, wenn Afghanistan und Irak im Sande verlaufen würden, Russland wieder zu einem offiziellen Feind machen könnte.

Der Plan funktionierte glänzend. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, der eine Reaktion auf die Eskapaden der NATO darstellte, war das nationale Sicherheitsestablishment der USA wieder im Rennen, und seine vom Steuerzahler finanzierten Großzügigkeiten nähern sich nun der Marke von 1 Billion Dollar. Wenn die Ukraine in die Knie geht, gibt es auch noch Rotchina. Vielleicht auch Nordkorea. Und in ein paar Jahren werden sie vielleicht einen Weg finden, ihren „Krieg gegen den Terrorismus“ wieder aufzunehmen.

Vor mehr als 50 Jahren bin ich in das Virginia Military Institute eingetreten. Wie wir sehen können, haben sich die Dinge kein bisschen verändert.