Es hat lange auf sich warten lassen, und es scheint, dass eine Eskalation im Großraum Idlib auf dem Weg sein könnte…

Nach häufigen Waffenstillstandsverletzungen durch Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) und andere Terrorgruppen der sogenannten „gemäßigten Opposition“ scheint der Kelch überzulaufen. Am 10. Juni begann die Syrische Arabische Armee (SAA) mit russischer Unterstützung einen schweren Beschuss verschiedener HTS-Stellungen im Großraum Idlib, bei dem der Militärsprecher der HTS, Abu Khalid al-Shami, der Medienkoordinator Abu Musab al-Homsi und Mu’ataz al-Nasir, Kommandant der internen Sicherheitskräfte der Gruppe, ums Leben kamen.

Vier weitere, nicht namentlich genannte Kämpfer wurden ebenfalls getötet.

Von einer russischen Drohne, die die drei Kommandeure verfolgte, wurde Filmmaterial veröffentlicht. Berichten zufolge wurden sie mit modernen elektronischen Aufklärungssystemen geortet.

Die HTS-Vertreter wurden wahrscheinlich mit einer russischen lasergesteuerten Artilleriegranate des Typs 2K25 Krasnopol beschossen, wobei ihr Fahrzeug zuvor von einer Drohne gelasert wurde.

Darüber hinaus führten Kampfflugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte eine Reihe von Luftangriffen auf Stellungen der Militanten im Großraum Idlib durch. Insgesamt wurden mehr als 20 Luftangriffe auf die Siedlungen Fatira, Ain-Lapuz, Muzapa, Maapata, Khaluba und Majdaliya in der Region Dschabal al-Zawiya im Süden der syrischen Provinz Idlib geflogen.

Einen Tag zuvor wurden bei einer Landminenexplosion im Nordosten Syriens ein russischer Soldat getötet und drei weitere verwundet. Die groß angelegte Operation der SAA und der russischen Streitkräfte scheint eine Reaktion auf den Tod eines russischen Soldaten sowie auf häufige Waffenstillstandsverletzungen durch HTS und andere militante Gruppen in der Region zu sein.

Die Antwort kam zunächst von den türkischen Streitkräften und ihrem Stellvertreter, der Syrischen Nationalarmee (SNA), die beide Gegenmaßnahmen einleiteten. Der türkische Beschuss zielte auf Stellungen der SAA und ihrer Verbündeten im Süden Idlibs und im Nordwesten Hamas. Es wurden keine Verletzten oder materielle Verluste gemeldet.

Militante des von der HTS geführten Operationsraums al-Fateh al-Mubeen beschossen zudem einen Kampfpanzer und ein Fahrzeug der SAA mit Panzerabwehrlenkraketen.

Die türkischen Streitkräfte sollen als Teil des Abkommens mit Russland vom 5. März 2020 die Waffenruhe überwachen und terroristische Gruppen im Großraum Idlib bekämpfen. Doch Ankara und seine Stellvertreter tun genau das Gegenteil.

Der Waffenstillstand könnte dadurch bald zusammenbrechen.

In der Zwischenzeit haben Berater der russischen Spezialeinheiten die Spezialeinheiten der Syrischen Arabischen Armee (SAA) in der syrischen Provinz Aleppo ausgebildet. Dort arbeiten russische Militärberater daran, die Leistung der syrischen Spezialkräfte zu verbessern, indem sie ihnen neue Taktiken und Methoden beibringen. Es liegt nicht im Bereich der Spekulation, dass weitere „Hands-on“-Operationen in alle Richtungen geplant sind, die nicht unter der Kontrolle der Regierung in Damaskus stehen.