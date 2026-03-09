Eine Geschichte in 4 Psy-Ops: War Iran IMMER Mitglied im Club?

Kit Knightly

Als der Krieg mit Iran am Samstag offiziell begann, habe ich einige Leute verärgert, indem ich James Delingpole auf Twitter mit diesem Kommentar antwortete:



Ich stehe dazu. Tatsächlich kann ich es sogar verstärken.

Es gibt reichlich Beweise dafür, dass wir bereits im post-nationalen Zeitalter leben, und das wurde durch die Covid-„Pandemie“ explizit klar. Irans entscheidende, frühe Rolle bei der Covid-Operation ist eines der Fakten, die uns am dringendsten dazu auffordern, vorsichtig mit der aktuellen Kriegsnarrative umzugehen, aber es handelt sich um eine Entwicklung, die wahrscheinlich vor dieser epochenmachenden Psy-Op stattfand.

Tatsächlich würde ich argumentieren, dass eine Untersuchung der jüngeren Geschichte Irans zeigt, dass sie konsequent an Psy-Ops und Mediennarrativen teilgenommen hat und dass dies eine Kollusion mit westlichen Regierungen und tatsächlich den globalistischen Fraktionen darin demonstriert.

Beginnend mit der Geburt des aktuellen Regimes selbst…

Installation des Ayatollahs

Jeder kennt (oder sollte kennen) Operation Ajax, den 1953 gemeinsamen MI6-CIA-Putsch in Iran, der die demokratisch gewählte Regierung von Mohammad Mosaddegh stürzte, angeblich um die Verstaatlichung der iranischen Ölvorkommen zu verhindern. Die resultierende Regierung war eine absolute Monarchie unter Schah Reza Pahlavi.

Weniger diskutiert wird die klare und offensichtliche Beteiligung der CIA an der Iranischen Revolution von 1979.

Zum Beispiel wurde Khomeini nach seiner Exilierung aus Iran durch den Schah im Jahr 1978 sicheren Hafen in Frankreich gewährt. Die Gründe dafür sind nicht klar, aber es ist bekannt, dass die Carter-Administration während seiner Zeit als Gast der französischen Regierung viel mit Khomeini kommunizierte. Wiederum werden die Gründe für diese Kommunikation nirgendwo klar angegeben.

Wir wissen, dass der ehemalige Schah selbst in seinen Memoiren behauptete, die USA und Großbritannien hätten sich seit seiner Verstaatlichung des iranischen Öls im Jahr 1973 und der anschließenden Preiserhöhung gegen seine Regierung gestellt (lassen Sie uns erinnern, dass die vorherige Regierung angeblich entfernt worden war, um einen ähnlichen Verstaatlichungsversuch zu verhindern).

Ob wir dem Schah vollständig glauben oder nicht, wir wissen auch, dass der US-Botschafter in Iran Ende 1978 an Washington kabelte, der Schah sei „dem Tode geweiht“, und dass Anfang Januar 1979 US-Generäle nach Iran flogen, um einen potenziellen Putsch mit dem iranischen Militär zu besprechen und sie mit Khomeinis zweitem Mann in Kontakt zu bringen.

Die Regierung des Schahs endete innerhalb von Wochen.

Das ist alles dokumentiert.

Die potenziellen Motive dafür könnten ausführlich diskutiert werden, aber es ist nicht zu leugnen, dass es zumindest eine gewisse westliche Beteiligung an der Installation des aktuellen Regimes gab.

Geiselnahme-Krise

Kaum war die neue iranische Regierung mitgeholfen worden, an die Macht zu kommen, nahm sie an einer internationalen „Krise“ teil. Im November 1979 stürmte eine bewaffnete Gruppe die US-Botschaft in Iran und nahm über 50 Geiseln.

Ein angeblicher Grund dafür war die US-Gegnerschaft zur neuen Revolutionsregierung in Iran und die Unterstützung des Schahs, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Die USA halfen, den Schah zu ersetzen, und niemand hätte das besser gewusst als Khomeini und seine Top-Leute.

Was die „Krise“ tatsächlich tat, war, das iranische Volk davon zu überzeugen, dass ihre neue Regierung sich gegen Amerika stellen würde, während sie Carters Präsidentschaft in den USA so sehr untergrub, dass er die Wahl 1980 mit einer Lawine verlor.

Die „October Surprise“-Theorie argumentiert, dass US-Regierungsinsider die Freilassung der Geiseln tatsächlich absichtlich verzögerten, um die Wahl per Stellvertretung zu manipulieren. Der ehemalige Gouverneur von Texas, John Connelly, war zu der Zeit bekannt dafür, im Nahen Osten unterwegs zu sein und diese Botschaft zu verbreiten.

Die Geiseln wurden letztendlich nur Minuten nach der Amtseinführung von Ronald Reagan freigelassen.

Ich bin sicher, einige werden sagen, das sei alles Zufall gewesen.

Iran-Contra-Affäre

Bis 1979 bezog Iran all seine Waffen aus den Vereinigten Staaten. Nach der Geiselnahme-Krise verhängte Präsident Carter ein Waffenembargo gegen Iran wegen „Unterstützung von Terrorismus“, das von seinem Nachfolger Ronald Reagan aufrechterhalten wurde.

Allerdings waren Washington-Insider nie Fans davon, niemandem Waffen zu verkaufen. Sie argumentierten, ein Embargo würde Iran nur näher an die UdSSR treiben, und suchten sofort nach Wegen, den Verkauf von Waffen an Iran heimlich fortzusetzen, indem sie das Embargo umgingen.

Interessant, nicht wahr, wie dünn der Firnis ideologischer Opposition wird, sobald er einer Prüfung unterzogen wird. Manche könnten sich fragen, ob all die zeitgenössische „böse Terroristen“- und „Großer Satan“-Rhetorik viel mehr als geopolitisches Theater von besonders greller Art war.

Bis 1985 hatte die Reagan-Administration vier Jahre lang illegal Waffen an Iran geliefert, sowohl direkt als auch durch „Wäsche“ der Verkäufe über Israel (und nebenbei Waffen an BEIDE Seiten des Iran-Irak-Kriegs verkauft).

Zur gleichen Zeit unterstützte die USA die anti-Sandinisten-Rebellen in Nicaragua heimlich in ihrem Guerillakrieg gegen die sozialistische FSLN-Regierung. Diese Unterstützung war nach US-Recht durch die Boland-Zusatzgesetze illegal.

Die Iran-Contra-Affäre war eine Weiterentwicklung der iranischen Waffendeals, eine verdeckte Operation unter der Leitung von Oberst Oliver North, bei der Waffen illegal an Iran verkauft wurden und die Gewinne aus diesen Verkäufen wiederum genutzt wurden, um Rebellen in Nicaragua zu finanzieren. Das war total illegal und technisch Hochverrat.

Der Skandal platzte 1987 auf, was zu jahrelangen Kongressanhörungen führte und – letztendlich – zu Dutzenden Strafverfahren. Von den 11 Männern, die in der Iran-Contra-Affäre verurteilt wurden, verbrachte nur einer Zeit im Gefängnis, und fast alle Urteile wurden auf Berufung gekippt oder erhielten 1991 Präsidentenbegnadigungen von George Bush Sr.

Oliver North kandidierte später für ein politisches Amt und hatte eine erfolgreiche Medienkarriere, arbeitete als TV-Moderator und veröffentlichte über ein Dutzend Bücher. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er angeblich ein Verräter war, der Hochverrat beging.

Es ist berechtigt zu fragen – klingt das so, als ob Iran wirklich ein tödlicher Gegner der US-Regierung war?

Warum würde die US-Regierung Waffen an ein Regime verkaufen, das sie wirklich als Bedrohung für ihre Existenz ansah?

Und warum würde ein Mann, der Verrat beging, indem er einen Feind bewaffnete, eine so milde Strafe erhalten und danach florieren dürfen?

Es ist fast so, als ob niemand das für besonders wichtig hielt, oder?

Zumindest sehen wir wieder den dünnen Firnis und die unbestreitbare Tatsache, dass andere meist unausgesprochene Interessen diese angeblichen Feindstaaten über Rhetorik und Propaganda hinaus verbanden.

Covid

Die Covid-„Pandemie“ ist der Großvater aller Psy-Ops, der die meisten seiner Vorgänger in Komplexität der Ausführung und Umfang der Ziele übertrifft.

Und die iranische Regierung steckte mittendrin.

Iran war eines der ersten Länder neben Italien, das außerhalb Chinas die volle Wucht von Covid zu spüren bekam. Tatsächlich wurde ihr Endorsement der Pandemie-Narrative von manchen in der Alt-Media als Beweis dafür verwendet, dass die Pandemie real sein muss, weil Iran nie mit einer globalistischen Psy-Op kooperieren würde.

Aber kooperieren taten sie. Voll aus. Sie arbeiteten eng mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, laut WHOs offiziellem Bericht:

Die WHO und ihre Partner leisteten Iran entscheidende Unterstützung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und der Ausweitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19. So konnten mehr als 130 Millionen Impfdosen mobilisiert und die Kapazitäten für die genomische Sequenzierungsanalyse von 7700 Virusproben geschaffen werden.

Iran verhängte Lockdowns, machte Masken obligatorisch und erließ Impfmandate genau wie alle anderen. Sie beantragten auch ein 5-Milliarden-Dollar-Covid-Darlehen vom IWF.

Während echte globale Außenseiter für die Interessen ihrer Nation eintraten und „plötzlich starben“, spielte Iran fröhlich mit. Es machte das Leben gewöhnlicher Iraner kürzer und trauriger und brachte ihren Eliten viel Geld ein.

Schlussfolgerung

Die Beweise zeigen eindeutig, dass das aktuelle iranische Regime eine Geschichte der Kooperation mit westlichen, pro-globalistischen Mächten hat, zum Nachteil seines eigenen Volkes und zum gegenseitigen Interesse der politischen Klassen auf beiden Seiten – und das ZWINGT uns, alles, was sie tun, in Frage zu stellen.

Einschließlich dieses Kriegs.

Wir leben in einem Zeitalter falscher Binäritäten und „kleinerer Übel“, warum sollte dieses System des Gedanken kontrollierens nicht auf Kriegsführung angewendet werden?

Wir werden aufgefordert, in einfachen Etiketten zu denken – Muslime vs. Christen. Menschenrechte vs. Scharia-Recht. Demokratie vs. Theokratie. Regimewechsler vs. nationale Souveränität. Anti-Establishment-Rebellen vs. imperiale Öljäger.

Aber wir wissen aus Erfahrung, dass diese Simplizitäten manchmal tiefe, verschlungene und sehr unterschiedliche Realitäten konvergierender Interessen und Gehorsams gegenüber Narrativen verbergen.

Und wir wissen, dass dieser Krieg bereits bei einigen Grundlagen der „Great Reset“-Agenda geholfen hat, die wahrscheinlich die größte aktuelle Bedrohung für die Menschheit ist.

Geht es bei diesem Krieg nur darum? Nein, wahrscheinlich nicht. Es gibt wahrscheinlich viele verfolgte Narrative und viele Interessengruppen, die profitieren wollen, und sogar zynisch geführte Kriege können Chaos und unvorhergesehene Ergebnisse produzieren. Wir können annehmen, dass ermordete iranische Führer nicht beabsichtigten, tot zu enden, obwohl es naiv wäre zu glauben, dass die Machtstruktur nicht manchmal bereitwillig sogar einige ihrer eigenen opfert.

Orwell verstand die gegenseitigen Interessen der herrschenden Eliten daran, Krieg zu fördern und sein Ergebnis zu kontrollieren. Er verstand, dass die Art, wie er den „Proles“ verkauft wird, nicht die Art ist, wie ihn diejenigen sehen, die ihn organisieren und davon profitieren.

Sogar während dieser Krieg kriegt, fördert Iran immer noch die Covid-Lügen, ist immer noch bei den globalistischen Programmen an Bord, arbeitet immer noch an seiner eigenen Zentralbank-Digitalwährung, baut immer noch seine digitale Identitätsinfrastruktur aus.

Wir müssen uns das merken und müssen eine ausgeklügeltere Art entwickeln, die neuen post-Covid-Kriegsnarrative zu verstehen – und zu bekämpfen.

Wir leben nicht mehr im Jahr 2003. Wir kennen das globalistische Endspiel, und es ist weder amerikanische Hegemonie noch ein islamisches Kalifat. Stattdessen ist es ein Programm der digitalen Kontrolle von Geld, Essen und Reisen, das die menschliche Freiheit einschränkt.

Ein Programm, das beide Seiten dieses Kriegs unterstützen.