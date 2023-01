Eine Krankenschwester meldet sich zu Wort

Alex Berenson

Sie begann mit einer E-Mail über die absichtliche Untererfassung der geimpften Covid-Patienten, aber sie sagte am Ende noch viel mehr.

Diese E-Mail kam vor ein paar Tagen nach dem Artikel über die Art und Weise, wie Krankenhäuser geimpfte Patienten mit Covid als ungeimpft klassifizieren, um die Impfstoffe besser aussehen zu lassen. Es ist roh und echt, ein Schrei einer Krankenschwester, die unglaublich frustriert ist von dem, was sie seit 2020 gesehen hat.

Ich fragte sie, ob ich es veröffentlichen dürfe, und sie stimmte gnädigerweise zu. (Sie schickte noch eine weitere, noch persönlichere E-Mail über die Nebenwirkungen, unter denen einige Kollegen, die mit mRNA behandelt wurden, jetzt leiden, aber diese enthält medizinische Informationen, die zu privat sind, um sie zu veröffentlichen).

Ich habe ihre Identität bestätigt, aber sie hat darum gebeten, nicht weiter identifiziert zu werden (sie arbeitet in einem tiefblauen Bundesstaat und fürchtet um ihren Job, wenn sie enttarnt wird).

Ich habe nur ein paar kleine Korrekturen am Text vorgenommen. Dies sind IHRE Worte, IHR Schmerz.

Hallo Alex –

Als Krankenschwester und das seit mehr als 20 Jahren kann ich Ihnen sagen, dass die Krankenhäuser NICHT nach dem Impfstatus von Covid fragen. Epic (das gebräuchlichste System zur Erstellung von Krankenblättern) registriert keine Impfungen, die in Pop-up-Impfkliniken, in umherfahrenden Lieferwagen oder Apotheken oder von vielen anderen Gesundheitsorganisationen verabreicht werden (wie Sie festgestellt haben).

Bei VIELEN meiner Patienten ist der Impfstatus als „unbekannt“ angegeben, aber wenn ich sie frage, haben viele von ihnen bereits vier Impfungen erhalten (die Menschen in meinem Bundesstaat halten sich lächerlich an die Vorschriften). Wir haben eine ausführliche Covid-Checkliste, die wir allen Patienten, auch ambulanten, vor dem Eintritt ins Krankenhaus vorlegen – egal, ob es sich um ein kurzes EKG oder einen großen chirurgischen Eingriff handelt, der einen viertägigen Aufenthalt erfordert, werden die „Covid-Fragen“ gestellt.

haben Sie eines der folgenden Symptome (hier werden alle bekannten Erkältungs- und Grippesymptome aufgeführt).

Wurde bei Ihnen in den vergangenen 3 Wochen Covid diagnostiziert?

Steht bei Ihnen ein Covid-Test an?

Hatten Sie in den letzten 3 Wochen mit jemandem zu tun, bei dem Covid diagnostiziert wurde?

Haben Sie das Land in den vergangenen 3 Wochen verlassen?

Ich glaube, das sind alle, ich sollte mich weiß Gott daran erinnern, da ich diese Frage jetzt schon tausendmal gestellt habe. Was auf dieser Liste fehlt, ist ihr Impf-Status (da die medizinischen Götter beschlossen haben, dass sie uns alle retten werden).

WARUM sollten sie das nicht fragen?

Interessant ist auch, dass das Krankenhaus, in dem ich arbeite, einen Covid-Test VERPFLICHTET, nicht bei jedem Patienten, aber bei Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden sollen. Angeblich dient dies der „Sicherheit“, aber das ergibt keinen Sinn. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ich arbeite in der chirurgischen Abteilung. In unserer Abteilung werden sowohl stationäre (Patienten, die über Nacht bleiben) als auch ambulante Patienten (Patienten, die am Tag ihres Eingriffs nach Hause gehen) behandelt.

Sie können also in denselben riesigen Vorbereitungsraum mit all den anderen Mitarbeitern und Patienten kommen, und wir testen Sie nicht, es sei denn, Sie bleiben über Nacht. Wenn Sie also Covid haben, setzen Sie wahrscheinlich mindestens 50 Menschen als ambulanter Patient aus. Ich denke, das muss mit den finanziellen Rückerstattungen zusammenhängen, die sie erhalten – sie bekommen wahrscheinlich nur Rückerstattungen für stationäre Patienten, die zu diesem Zeitpunkt positiv getestet werden. Es wäre interessant das zu wissen.

–

Einer der wichtigsten Faktoren für den Mangel an Krankenschwestern und -pflegern (abgesehen von den verhassten Impfvorschriften, die alle vergessen zu haben scheinen und die immer noch für ALLE Beschäftigten im Gesundheitswesen gelten – danke Joe Biden) sind die Masken. Es ist furchtbar unangenehm, den ganzen Tag mit einem Maulkorb arbeiten zu müssen. Psychologisch gesehen ist es furchtbar. Als Pflegekraft kann ich nicht mehr so viel Kontakt zu meinen Patienten haben wie früher, was sehr deprimierend ist. Sie können nicht einmal sehen, wer ich bin.

Körperlich ist es schrecklich und stickig, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den ganzen Tag Teile davon tief in meine Lunge einatme. Ich hasse sie, und das gilt auch für alle anderen Krankenschwestern, Ärzte, Krankenhaustechniker, Helfer usw., die ich kenne. Dabei spreche ich noch nicht einmal von den schrecklichen N95-Schutzbrillen, die tatsächlich SCHMERZEN, wenn man sie länger als 10 Minuten im Gesicht hat.

Die CDC hat die Empfehlung zurückgezogen, das Krankenhauspersonal (überhaupt) zu maskieren, und überlässt die Entscheidung den Krankenhäusern. Falls Sie es also wissen wollen, das könnte der größte Einzelfaktor für die große Zahl von Mitarbeitern im Gesundheitswesen sein, die derzeit IMO kündigen, und niemand scheint es zu kapieren.

Wie auch immer, dies ist nur eine müde Krankenschwester, die spät in der Nacht schimpft. Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, Sie haben mir in meinen dunkelsten Zeiten Hoffnung gegeben. Danke, dass Sie den Mut und den Charakter haben, die Wahrheit zu sagen. Die Welt benötigt mehr Menschen wie Sie. Wir benötigen Menschen, die ein verdammtes Rückgrat haben.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg,

XXX

–

PS

Die Verweigerung der Covid-Impfung, obwohl ich dachte, ich würde wahrscheinlich meine Karriere verlieren und unter einer Brücke leben müssen, hat mir geholfen, ein Rückgrat zu entwickeln. Wie durch ein Wunder habe ich eine religiöse Ausnahmegenehmigung erhalten. Das bedeutet jedoch, dass ich an das Krankenhaus gebunden bin, in dem ich derzeit arbeite, sodass meine Karriere in einer Sackgasse steckt, wenn die Vorschriften nicht aufgehoben werden. Sollte ich gefeuert werden, ist meine Karriere vorbei. Kein Krankenhaus wird jemanden ohne Impfung einstellen. Man kann wirklich nur eine Ausnahmegenehmigung erhalten, wenn man bereits eingestellt ist. Das bedeutet das für diejenigen von uns, die sich geweigert haben. Wenn wir umziehen müssen oder gefeuert werden, sind wir wirklich am Ende.

Ich bin jedoch jeden Tag dankbarer, dass ich die Spritze nicht bekommen habe. Es abzulehnen, war und ist „charakterbildend“, wie man sagt.