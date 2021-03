Eine Polizei für Umwelt- und Energiegerechtigkeit wird zukünftig Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen

Nein, es wird kein Entkommen geben.

Rechnen Sie fest damit, dass Ihre zukünftigen Kohlenstoff-Fußabdrücke zu einem Tatort für Verstöße gegen die „Klima- und Energiegerechtigkeit“ vor dem hohen Tribunal der Nachhaltigkeit gehören werden.

Die voraussichtlichen Anklagepunkte?

Diese Sünden werden den Besitz und den Betrieb eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, die Manipulation regulierter oberer oder unterer Thermostat-Einstellungsgrenzen und/oder einen übermäßigen Stromverbrauch auf der Grundlage Ihrer maximalen Haushalts-Quadratmeterzahl pro Belegung umfassen.

Warum sollten Sie mir glauben?

Ganz einfach, weil Amerikas neuerdings herrschende politische Partei bereits eine Agenda mit hohem Tempo auf den Weg gebracht hat, um 80 Prozent der reichlich vorhandenen und zuverlässigen Kohlenwasserstoff-Energie abzuschalten und durch den Ausbau der fünf Prozent zu ersetzen, die derzeit von anämischem, intermittierendem Wind- und Solarstrom bereitgestellt werden.

Darüber hinaus wird der Plan die Stromnachfrage und -kosten enorm erhöhen, indem die meisten erdölbetriebenen Fahrzeuge zugunsten von stark steuerzahler- und verbrauchersubventionierten Plug-in-Modellen ausgemustert werden.

Wenn es zu den unvermeidlichen Stromengpässen kommt, wird es mit ziemlicher Sicherheit zu Rationierungen kommen.

Und Sie können Ihre letzte Glühbirne darauf verwetten, dass sie es sehr ernst meinen.

An seinem ersten Tag im Oval Office kappte Präsident Biden die Keystone XL-Pipeline an der kanadischen Grenze zusammen mit etwa 11.000 Arbeitsplätzen und 830.000 Barrel Öl pro Tag, die sie geliefert hätte, die nun durch teurere Eisenbahn und LKWs transportiert werden müssen.

Als Teil seiner 2 Billionen Dollar schweren „Equitable Clean Energy Future“-Agenda hat Präsident Biden versprochen, Amerika auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 zu verpflichten: die Beseitigung von Kohlenstoffemissionen aus der Elektrizität bis 2035 und die Umstellung von Öl, Erdgas und Kohle, um bis 2050 „Netto-Null-Kohlenstoff“-Emissionen zu erreichen.

Kurz gesagt, die Biden-Agenda wird eine Energieressource beenden, die über 200 Milliarden Dollar an Investitionen in neue Fabriken stimuliert hat, Millionen von Arbeitsplätzen schuf, lebenswichtige Bundes- und Staatseinnahmen produziert hat, das Handelsdefizit um mehrere hundert Milliarden Dollar reduzierte und Amerikas politische Flexibilität und Einfluss gegenüber ausländischen Gegnern und Verbündeten gleichermaßen erweiterte.

China und Indien, die 80 % des Emissionsanstiegs ausmachten und nicht an den Pakt gebunden sind, treiben die Entwicklung von Kohle und Öl dramatisch voran.

In der Zwischenzeit werden andere Exekutivmaßnahmen die US-Öl- und Gasproduktion zurückfahren, die unser Land in letzter Zeit energieunabhängig gemacht hat, indem sie neue Öl- und Gaspachtverträge auf öffentlichem Land und Gewässern annullieren.

Joe Biden wird seine Kabinettsernennungen mit radikalen Klima-Aktivisten bestücken, die ermächtigt sind, einen enormen regulatorischen Einfluss auf jeden wichtigen Sektor des amerikanischen Wirtschafts- und Soziallebens auszuüben.

Der ehemalige Außenminister John Kerry, der die von Biden und [Bernie] Sanders ins Leben gerufene „Unity Task Force on Combatting the Climate Crisis and Pursuing Environmental Justice“ (Einheits-Task-Force zur Bekämpfung der Klimakrise und zur Durchsetzung von Umweltgerechtigkeit) mit geleitet hat, wird auf einen neu geschaffenen Kabinettsposten als „Klimabeauftragter“ für internationale Diplomatie berufen.

Der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, und demokratische Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg wurde zu Bidens Transportminister ernannt. Buttigieg’s primäre Kampagnen-Website sagte, bis 2035 würden „Null-Emissionen für alle neuen Fahrzeuge“ erreicht.

Es wird nicht erklärt, wie man all diese zusätzlichen Plug-Ins nachts auflädt, wenn die Sonne verdeckt ist und der Wind nicht weht.

Die ehemalige Gouverneurin von Michigan, Jennifer Granholm, die von Joe Biden als Energieministerin ausgewählt wurde, wird mit der Verantwortung betraut, sein Wahlversprechen einzulösen, 550.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge als Teil seines Plans zur „Bekämpfung des Klimawandels“ zu errichten, der schon stattfand, seit unser Planet eine Atmosphäre hatte.

Ein Erlass vom 27. Januar schafft offiziell ein Büro für Klimapolitik im Weißen Haus, das von der „Klimazarin“ Gina McCarthy geleitet wird, die zuvor die EPA der Obama-Biden-Regierung leitete. Die Anordnung schafft auch einen White House Environmental Justice Interagency Council und einen White House Environmental Justice Advisory Council.

Also, was genau umfasst „Umweltgerechtigkeit“?

Eine weitreichende Direktive des Präsidenten fordert stärkere Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt und zieht die Verursacher zur Rechenschaft, einschließlich derjenigen, die „unverhältnismäßig stark farbige und einkommensschwache Gemeinden schädigen“.

Und wer kann dem wirklich widersprechen? Niemand will Luft-, Land- oder Wasser-„Verschmutzung“, die eigentlich nichts mit einem verantwortungsvollen, sauberen Umgang mit Kohlenwasserstoff-Brennstoffen oder der Produktion von atmosphärischem CO2 (natürliche Pflanzennahrung) zu tun hat.

Weniger als 24 Stunden nach seiner Amtseinführung begrüßte Biden auch die Northeastern-Professorin für Recht und Rassengerechtigkeit, Shalanda Baker, in seiner Verwaltung als stellvertretende Direktorin für „Energiegerechtigkeit“ im Energieministerium.

Laut der gemeinnützigen Initiative für Energie-Gerechtigkeit bezieht sich Energie-Gerechtigkeit, ähnlich wie Umwelt-Gerechtigkeit, auf „das Ziel, Gerechtigkeit bei der sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe am Energiesystem zu erreichen und gleichzeitig die sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Belastungen derjenigen zu beseitigen, die durch das Energiesystem unverhältnismäßig stark geschädigt werden.“

Noch einmal: Wer würde irgendjemandem Energiegerechtigkeit verweigern wollen, ganz besonders den unverhältnismäßig benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen aller Rassen? Es scheint, dass der größten Gerechtigkeit dadurch gedient ist, dass die Energiekosten gesenkt und der Wohlstand für alle erhöht wird … das direkte Gegenteil von dem, was die Biden-Agenda andeutet.

Ein Vorbote kommender Ereignisse trat ein, als es während einer Hitzewelle im Jahr 2020 zu Stromausfällen in kalifornischen Städten und Gemeinden kam, weil nukleare und fossil befeuerte Kraftwerke vom Netz genommen wurden.

Kalifornien führt bereits die Nation mit dem am wenigsten zuverlässigen Stromsystem an, und die größte Anzahl von jährlichen Ausfällen, 4.297, wurde zwischen 2008 und 2017 verzeichnet. Und die Bedingungen werden nur noch viel schlimmer werden, da der Staat jetzt verlangt, dass alle neuen Häuser fast vollständig elektrisch sein müssen. Mehr als 30 Städte, darunter auch San Francisco, haben bereits Verbote für neue Gasgeräteanschlüsse erlassen. Kalifornien plant, auch Benzin- und Dieselautos zu verbieten.

Es gibt keinen Grund für irgendjemanden im energiereichen Amerika, von erschwinglicher Energie ausgeschlossen zu werden, um den Planeten vor einem unmerklichen Anstieg der Erwärmung um 0,06 Grad Celsius zu retten, der auf hypothetischen Computermodellen des UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) basiert, bei denen man ganz klar sehen kann, daß sie viel zu heiß gekocht werden.

Auch sind weder Solar- noch Windenergie ökologisch „sauberer“ als Kohlenwasserstoffe, wenn man den Abbau und die giftigen Seltenen Erden, die zu ihrer Herstellung benötigt werden, berücksichtigt.

Künstliche Energieknappheit unter der Prämisse der Umwelt- und Energiegerechtigkeit wird nur zu Rechtfertigungen für Rationierungen führen, um die Energiearmut gerechter zu verteilen.