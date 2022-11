Einflussreicher Kardiologe kommt zur gleichen Schlussfolgerung bezüglich der Nebenwirkungen von Covid-Impfungen

„Der Covid mRNA-Impfstoff hat wahrscheinlich eine bedeutende Rolle gespielt oder war eine Hauptursache für unerwartete Herzstillstände, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen und Herzversagen seit 2021…“

Bis der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra ernsthafte Bedenken über die Sicherheit von Covid mRNA-Impfstoffen äußerte, war er einer der bekanntesten Ärzte Großbritanniens. Im Jahr 2016 wurde er in der Debrett’s-Liste der Sunday Times als einer der einflussreichsten Menschen in Wissenschaft und Medizin im Vereinigten Königreich genannt, in einer Liste, die auch Professor Stephen Hawking umfasst. Sein Gesamt-Altmetric-Score (Maß für Einfluss und Reichweite) seiner Veröffentlichungen in medizinischen Fachzeitschriften seit 2013 liegt bei über 10.000 und ist damit einer der höchsten in der Welt für einen klinischen Arzt in diesem Zeitraum.

In den ersten Tagen der Einführung des COVID-19-Impfstoffs in Großbritannien befürwortete er die Injektionen für die breite Öffentlichkeit. Im Juli 2021 erlebte er jedoch einen schrecklichen persönlichen Verlust, der ihn dazu veranlasste, die Impfungen neu zu bewerten – nämlich den plötzlichen und unerwarteten Tod seines 73-jährigen Vaters. Der Tod seines Vaters ergab für ihn keinen Sinn, denn er wusste aus eigener Anschauung, dass der Allgemeinzustand und die Herzgesundheit seines Vaters ausgezeichnet waren. Wie er in einem kürzlich geführten Interview sagte:

Der Obduktionsbefund hat mich wirklich schockiert. Es gab zwei schwere Verstopfungen in seinen Herzkranzgefäßen, was bei allem, was ich als Kardiologe weiß – jemand, der sich auf diesem Gebiet auskennt -, aber auch, weil ich den Lebensstil und die Gesundheit meines Vaters hervorragend kenne, keinen Sinn ergab. Nicht lange danach tauchten Daten auf, die auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem mRNA-Impfstoff und einem erhöhten Herzinfarktrisiko durch einen Mechanismus der zunehmenden Entzündung der Herzkranzgefäße hinwiesen. Ferner wurde ich von einem Whistleblower an einer sehr angesehenen Universität im Vereinigten Königreich kontaktiert, der selbst Kardiologe ist und mir erklärte, dass es in seiner Abteilung ähnliche Forschungsergebnisse gab und dass die Forscher beschlossen hatten, diese zu vertuschen, weil sie befürchteten, die Finanzierung durch die Pharmaindustrie zu verlieren. Aber das war noch nicht alles. Ich habe dann begonnen, Daten aus dem Vereinigten Königreich zu untersuchen, um festzustellen, ob die Zahl der Herzstillstände zugenommen hat. Mein Vater erlitt zu Hause einen Herzstillstand und einen plötzlichen Herztod. Hatte es im Vereinigten Königreich seit der Einführung des Impfstoffs Veränderungen gegeben? Auch hier waren die Ergebnisse sehr eindeutig. Im Jahr 2021 gab es 14.000 zusätzliche Herzstillstände außerhalb des Krankenhauses im Vergleich zu 2020.

Je mehr Dr. Malhotra sich damit beschäftigte, desto mehr empfand er die gleichen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der mRNA-Impfstoffe, die auch Dr. Peter McCullough seit dem Frühjahr 2021 hatte. Die alarmierende Häufigkeit plötzlicher, unerwarteter Todesfälle in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 – vorwiegend unter jungen und fitten Menschen – verstärkte seine große Besorgnis und sein Misstrauen.

Im September 2022, nach einer gründlichen Untersuchung der wachsenden Datenmenge, kam er zu dem Schluss:

Der mRNA-Impfstoff Covid hat wahrscheinlich eine bedeutende Rolle gespielt oder war eine Hauptursache für unerwartete Herzstillstände, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herzrhythmusstörungen und Herzversagen seit 2021, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Seine Schlussfolgerung, einschließlich ihrer präzisen Formulierung, war identisch mit der von Dr. Peter McCullough gezogenen Schlussfolgerung. Obwohl die beiden Ärzte schließlich Kontakt aufnahmen, um ihre Notizen zu vergleichen, kamen sie zu ihren Schlussfolgerungen auf der Grundlage ihrer eigenen, unabhängigen Untersuchungen, bevor sie miteinander sprachen.

Vor kurzem hat die Vaccine Safety Research Foundation eine kurze Videodokumentation über die übereinstimmenden Ergebnisse dieser beiden führenden Kardiologen produziert, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich glaube, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das fesselnde, vierminütige Video ein MUSS für jeden ist. Bitte teilen Sie es mit Ihrer Familie und Ihren Freunden.