Enthüllung der geheimen Bemühungen der CIA, die Kontrolle über die sozialen Medien zu übernehmen

Während es der CIA strengstens untersagt ist, amerikanische Bürger auf US-Boden auszuspionieren oder geheime Operationen gegen sie durchzuführen, enthüllt ein bombenartiger neuer “Twitter Files”-Bericht, dass ein Mitglied des Kuratoriums von InQtel – der missionsgetriebenen Risikokapitalfirma der CIA – zusammen mit “ehemaligen” Geheimdienst- und CIA-Analysten in den Jahren 2021-2022 an massiven Bemühungen beteiligt war, das Content-Management-System von Twitter zu übernehmen, zusammen mit “ehemaligen” Analysten der Intelligence Community (IC) und der CIA in den Jahren 2021-2022 an einem massiven Versuch beteiligt waren, das Content-Management-System von Twitter zu übernehmen, wie Michael Shellenberger, Matt Taibbi und Alex Gutentag bei Shellenberger’s Public berichten (Abonnenten können den ausführlichen Bericht mit 6.800 Wörtern hier nachlesen).

Laut “Tausenden von Seiten von Twitter-Dateien und Dokumenten” waren diese Bemühungen Teil einer umfassenderen Strategie zur Steuerung der Verbreitung und des Konsums von Informationen in den sozialen Medien unter dem Deckmantel der Bekämpfung von “Fehlinformationen” und ausländischer Propaganda – denn dieser Komplex aus regierungsnahen Personen und Organisationen hat sich große Mühe gegeben, um zu suggerieren, dass die Kontrolle der Berichterstattung ein Problem der nationalen Sicherheit ist.

Dem Bericht zufolge waren an den Bemühungen auch beteiligt;

ein langjähriger Auftragnehmer des Innenministeriums und hochrangiger Beamter im Bereich Forschung und Entwicklung des Verteidigungsministeriums, der jahrelang Technologien zur Erkennung von Whistleblowern (“Insider-Bedrohungen”) wie Edward Snowden und Wikileaks-Leaks entwickelt hat;

im Bereich Forschung und Entwicklung des Verteidigungsministeriums, der jahrelang Technologien zur Erkennung von Whistleblowern (“Insider-Bedrohungen”) wie Edward Snowden und Wikileaks-Leaks entwickelt hat; die vorgeschlagene Leiterin des gescheiterten Disinformation Governance Board des DHS, Nina Jankowicz , die die Operationen des US-Militärs und der NATO im “hybriden Krieg” in Europa unterstützt hat;

, die die Operationen des US-Militärs und der NATO im “hybriden Krieg” in Europa unterstützt hat; Jim Baker, der als Chefsyndikus des FBI dazu beigetragen hat, den Russiagate-Schwindel in Gang zu setzen, und der als stellvertretender Chefsyndikus von Twitter die Twitter-Führungskräfte dazu gedrängt hat, die Geschichte der New York Post über Hunter Biden zu zensieren.

Jankowicz (auch bekannt als “Scary Poppins”), der zuvor für die Leitung des inzwischen gescheiterten Disinformation Governance Board des US-Heimatschutzministeriums gehandelt wurde, ist ein lautstarker Befürworter einer strengeren Regulierung der Online-Sprache, um der “grassierenden Desinformation” entgegenzuwirken. Jim Baker hat in seiner Funktion als General Counsel des FBI und später als stellvertretender General Counsel von Twitter Richtlinien befürwortet und umgesetzt, die bestimmte Arten von Sprache auf der Plattform einschränken, einschließlich Entscheidungen, die die Sichtbarkeit politisch sensibler Inhalte betreffen.

Darüber hinaus wurden Unternehmen wie PayPal, Amazon Web Services und GoDaddy als Teil einer konzertierten Aktion erwähnt, die darauf abzielte, Personen und Organisationen, die vom IIC als Bedrohung eingestuft wurden, die Plattform zu entziehen und ihnen finanzielle Anreize zu nehmen. Dieser Ansatz stellt eine erhebliche Eskalation bei der Nutzung der Zusammenarbeit von Unternehmen dar, um etwas zu erreichen, was im Grunde als Zensur unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit betrachtet werden könnte.

Nina Jankowicz und die Alethea-Gruppe

Erinnern Sie sich an Nina? Als großer Fan von Christopher Steele – dem Architekten des berüchtigten, von Clinton finanzierten Dossiers, das den Trump-Russland-Schwindel untermauerte, und der sich dem Chor der Desinformationsagenten anschloss, die die Hunter-Biden-Laptop-Bombe herunterspielten – war Jankowicz zuvor als Desinformationsstipendiatin am Wilson Center tätig und beriet das ukrainische Außenministerium im Rahmen des Fulbright-Clinton Public Policy Fellowship. Außerdem leitete sie die Russland- und Weißrussland-Programme am National Democratic Institute.

Jankowicz vergleicht die fehlende Regulierung der Meinungsäußerung in den sozialen Medien mit der fehlenden staatlichen Regulierung von Automobilen in den 1960er Jahren. Sie fordert einen “plattformübergreifenden” und öffentlich-privaten Ansatz, so dass alle Maßnahmen gleichzeitig von Google, Facebook und Twitter ergriffen werden. Jankowicz verweist auf Europa als Vorbild für die Regulierung von Sprache. “Das deutsche NetzDG-Gesetz verlangt von Social-Media-Unternehmen und anderen Anbietern von Inhalten, ‘offensichtlich illegale’ Äußerungen innerhalb von vierundzwanzig Stunden zu entfernen”, sagt sie, “sonst droht eine Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Dollar.” In den USA hingegen, so beklagt sie, “muss der Kongress noch ein Gesetz verabschieden, das auch nur die grundlegendsten Vorschriften in Bezug auf soziale Medien und Wahlwerbung vorschreibt.” Public

In einem Buch aus dem Jahr 2020, “How to Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict” (Wie man den Informationskrieg verliert: Russland, Fake News und die Zukunft des Konflikts), lobt Jankowicz einen NATO-Cybersicherheitsexperten dafür, dass er ein „Center of Excellence“ geschaffen hat, ein Konzept, das von Renée Diresta vom Stanford Internet Observatory gefördert wurde, und in dem sie für das (inzwischen gescheiterte) Disinformation Governance Board plädierte, das Jankowicz kurzzeitig leiten sollte.

Ein Jahr später begann Jankowicz, mit der „Anti-Desinformations“-Beratungsfirma Althea Group zusammenzuarbeiten, die sich aus „ehemaligen“ IZA-Analysten zusammensetzt.

Althea hatte es vor allem auf ZeroHedge abgesehen und brachte ein Dossier„ in Umlauf, in dem behauptet wurde, dass wir angeblich zu einer verstärkten Online-Panik“ inmitten des monumentalen Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank beigetragen hätten.

Dieses Dossier wurde unter anderem an Bloomberg weitergegeben, das nach einem kurzen E-Mail-Austausch ZeroHedge aus seinem Bericht ausschloss. Schließlich ließ einer ihrer Agenten das Dossier auf Twitter fallen, nur um als Propagandist verspottet zu werden.

Ihre SVB-These wurde durch einen Bericht der Federal Reserve entlarvt, in dem sie zugab, dass ihr eigenes Versagen bei der Regulierung zum Zusammenbruch der Bank beigetragen hat. Wir können uns nur vorstellen, was sie sich hinter verschlossenen Türen noch über uns ausgedacht haben.

Alethea sicherte sich in der Serie B eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Dollar unter der Leitung von Google Ventures.

Eine weitere Mitarbeiterin der Alethea-Gruppe bis Juli 2021 war die ehemalige CIA-Analystin Cindy Otis, die ein Buch mit dem Titel „True or False: A CIA Analyst’s Guide to Spotting Fake News“ (Wahr oder Falsch: Der Leitfaden eines CIA-Analysten zum Aufspüren von Fake News) – in dem sie Pieter ‚Mudge‘ Zatko dankt, einem berüchtigten Hacker, der von Twitter angeheuert wurde, um ‚alles von technischen Fehlern bis hin zu Fehlinformationen zu bekämpfen‘, schrieb Reuters damals.

Jankowicz erklärte: „Meine Vollzeitbeschäftigung bei Alethea begann am 13. September 2021. Frau Otis verließ Alethea vor diesem Zeitraum. Meines Wissens ist sie seither nicht mehr bei Alethea beschäftigt“.

„Meine Arbeit bei der Alethea Group als Beraterin (Sommer 2021) konzentrierte sich ausschließlich auf meine Fachkenntnisse in Bezug auf Russland“, fuhr sie fort. „Ich habe russische Übersetzungen angefertigt und kulturelle Analysen erstellt. Als ich im Herbst 2021 bei Alethea als Mitarbeiterin anfing, konzentrierte sich meine Arbeit ganz auf öffentliche Produkte: Änderungen an der Website von Alethea, Redaktion von öffentlichen Berichten, Kontakt zu den Medien usw.“

Lügt Nina?

Laut Shellenberger et. al. „widerspricht diese Behauptung Aletheas Arbeitsvertrag mit Twitter, in dem sie als ‚Technical Research Director‘ für Arbeiten im Zusammenhang mit Twitters Management von Fehlinformationen während der Wahl 2020 aufgeführt ist, und insbesondere eine ‚rückblickende Analyse, wie der damalige Präsident Trump oder andere Schlüsselfiguren gegen Twitters [sic] Richtlinien verstoßen oder die Plattform anderweitig in einer Weise genutzt haben könnten, die zu Schlüsselereignissen beigetragen haben könnte…‘

Die Gründerin der Alethea Group, Lisa Kaplan, sagte uns, dass Jankowicz „nie den Titel Technical Research Director erhalten hat, das ist ein Hinweis auf eine Arbeitskategorie für einen Vertrag“. Kaplan fügte hinzu: „Wir respektieren die Vertraulichkeit unserer Kunden und besprechen keine Beziehungen mit unseren Kunden. Bei der Überprüfung von Ninas Zeiterfassungsbögen hat sie einen Kunden unterstützt, den ich nicht nennen kann, aber ich kann bestätigen, dass Nina, während sie als Direktorin für externe Angelegenheiten angestellt war, nie im Auftrag von Twitter bei Alethea gearbeitet hat.“ Als man ihr das Statement of Work zeigte, in dem sie als „Supplier Personnel“ aufgeführt war, sagte Jankowicz: „Ich habe dieses Dokument noch nie gesehen. Ein Statement of Work ist in der Regel ein spekulatives Dokument, das den Kunden über mögliche Personal- und Arbeitspläne informiert. Sie werden in der Regel so gestaltet, dass sie den Auftragnehmern ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Durchführung ermöglichen, indem sie Mitarbeiter auflisten, auch wenn diese nicht für ein bestimmtes Projekt eingeteilt sind, für den Fall, dass sie in Zukunft Arbeiten für dieses Projekt ausführen könnten. Ich gehe davon aus, dass dies in diesem Fall der Fall war. Tatsächlich handelte es sich bei der Arbeitsvereinbarung zwischen Alethea und Twitter um einen formellen Vertrag zwischen den beiden Firmen, der vom Gründer und CEO von Alethea und dem Senior Director und Associate General Counsel von Twitter unterzeichnet wurde, und in dem Vertrag heißt es: „Jegliche Änderungen am oben aufgeführten Personal müssen von Twitter schriftlich genehmigt werden.“ In den Twitter-Akten gibt es keine Aufzeichnungen über eine Änderung des Projektpersonals. Public

Mudge

Peter “Mudge” Zatko / Getty Images

Nach einem Phishing-Angriff auf Twitter-Mitarbeiter im Juli 2020, der dazu führte, dass Joe Bidens Konto twitterte: „Ich gebe der Gemeinschaft etwas zurück. Alle Bitcoin, die an die untenstehende Adresse geschickt werden, werden doppelt zurückgeschickt! Wenn Sie 1.000 Dollar schicken, werde ich 2.000 Dollar zurückschicken”, zusammen mit einer Krypto-Wallet-Adresse (ähnliche gefälschte Tweets wurden von den Konten von Barack Obama, Michael Bloomberg und Elon Musk gesendet), wurde der 17-jährige Graham Ivan Clark verhaftet.

Weniger als drei Monate später gab Zatko seine erste große Empfehlung an die Führungskräfte von Twitter: „Engagieren Sie die Alethea Group.“

„Ich denke, dass eine externe Untersuchung ziemlich wertvoll sein könnte“, sagte er über den Slack-Kanal des Unternehmens. „Ich würde die Alethea Group für den Aspekt der Desinformation empfehlen.“

Twitter genehmigte diesen Schritt. Einige Wochen später schlug Zatko vor, dass das Rechtsteam von Twitter Alethea für einen Bericht über den 6. Januar engagieren sollte.

“We can draw a straight line… between the initial ‘Stop the Steal’ narratives and organizing to what ended up happening on the 6th.”



Alethea’s assessment of Twitter reflects the view of its CEO, Kaplan, that online misinformation leads to violence.



„Wie die Leute verstehen können“, schrieb er am 4. Februar 2021, „ist rund um den 6. Januar und die Wahl 2020 im Allgemeinen noch viel im Gange. Alethea ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf Desinformation und Gegennachrichten spezialisiert hat. Sie haben mit mir und Yoel [Roth] zusammengearbeitet“.

In der Zwischenzeit, am 24. März 2021, mailte Zatko einen 12-seitigen Bericht, in dem er auf mehr Zensur durch die Regierung drängte – und suggerierte, dass „die Organisationen und Leute hinter dieser Empfehlung die Verbindung [sic] haben, um dies den richtigen Leuten in der Verwaltung vorzusetzen.“

Der Bericht wurde gemeinsam von Vivian Schiller vom Aspen Institute, die für die Vorverurteilung der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte verantwortlich war, und Clint Watts, dem Autor des Hamilton68-Hoax, verfasst und vom Mossavar-Rahmani Center an der Harvard Kennedy School und dem NYU Stern Center for Business and Human Rights veröffentlicht. Public

Dann kam heraus, dass Zatko, der Alethea gedrängt hatte, „mit Mitgliedern des US-Geheimdienstes verkehrt hatte…“. Public stellt fest: „Die Einstellung zu Zatko sollte zwei Jahre später ganz anders sein.“

Zatko wurde zum Whistleblower, verklagte das Unternehmen und schloss einen Vergleich in Höhe von 7,75 Millionen US-Dollar. Anschließend reichte er eine Beschwerde beim Justizministerium, der SEC und der FTC ein, in der er behauptete, die Führungskräfte von Twitter hätten die Regierung in die Irre geführt, den Schutz von Nutzerdaten vernachlässigt und gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 verstoßen. Jemand hat Zatkos Beschwerde der Washington Post zugespielt, die Twitter am 19. August 2022 um eine Stellungnahme gebeten hat. In einem gemeinsam genutzten Google Doc vom 21. August 2022 mit dem Titel „Comms Statements/Tracking“ stimmten die Twitter-Führungskräfte die Sprache ab, mit der sie den Medien auf Zatkos Anschuldigungen antworten wollten. Tief in dieser Diskussion vergraben war dieser aufschlussreiche Satz: „Ohne das Wissen oder die Unterstützung des Managements oder des Vorstands erfuhr Twitter, dass Zatko mit Mitgliedern von US-Geheimdiensten in Kontakt getreten war und versuchte, eine formelle Vereinbarung zu treffen, die es ihm erlauben würde, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen Informationen zu liefern.“

CIA, In-Q-Tel, und Alethea

Ende 2022 erhielt Alethea 10 Millionen Dollar von Ballistic Ventures, dessen General Partner Ted Schlein ist. Ted Schlein „berät die US-Geheimdienste, ist Mitglied des Kuratoriums von InQTel [der missionsorientierten Risikokapitalfirma der CIA] und wurde kürzlich zum Vorstandsmitglied des CISA Cybersecurity Advisory Committee ernannt.“

Im Jahr 2022 veröffentlichte das IQT einen Bericht über seinen „Desinformations-Workshop“, in dem mehrere Aktivitäten empfohlen wurden, die denen ähneln, die Alethea angeboten hat, darunter das „Aufspüren des Zusammenflusses schlechter Narrative“.

Schlein kann weder bestätigen noch dementieren…

Dem Wall Street Journal zufolge waren 2016 ganze ein Drittel der IQT-Investitionen geheim. Das Journal berichtete auch, dass Schlein mindestens eine Verbindung zu einem Unternehmen hatte, in das IQT investierte, und das war vor über sieben Jahren. „Ich kenne weder Zatko, Jankowicz noch Otis. Lisa ist die Geschäftsführerin von Alethea, und ich bin Mitglied ihres Verwaltungsrats“, sagte Schlein uns. Er fügte hinzu, dass ihm keine Beziehung zwischen Alethea und dem IZA bekannt sei und dass er keine operative Rolle in der Firma habe. „Ich habe das Gefühl, dass Alethea ein Nebenprodukt von Ted Schlein ist“, sagte uns ein Hightech-Unternehmer, „und der CEO ist lediglich ein titelgebender Kopf….. Ohne nennenswerte Erfahrung ist mir nicht klar, wie [Lisa Kaplan] 10 Millionen Dollar in einer Serie-A-Runde erhalten hat.“ Im März 2022 ernannte das Ministerium für Innere Sicherheit Schlein zum Mitglied seines Beirats. Public

Hier ist Kaplan über die Förderung einer aggressiven Zensur:

“We have to trust the rules and the systems that are governing us.”



Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Berichts von Public hinter uns. Wie X-Nutzer Sean Michael Murray treffend bemerkt: „Es ist ein so gut recherchierter Bericht… und es gibt so viel Kontext in diesem Beitrag zusammenzufassen, dass es am besten ist, ihn zu lesen…“