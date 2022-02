Entlassene Pharmamitarbeiter erklären, warum sie die Covid-Impfung ablehnen

Vor kurzem hat das Pharmaunternehmen Syneos Health Mitarbeiter entlassen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Jetzt verraten sie, warum sie die Spritze abgelehnt haben. Der Pharmariese beschäftigt 28.000 Mitarbeiter in 110 Ländern und arbeitet unter anderem mit Johnson & Johnson zusammen, das seinen eigenen Corona-Impfstoff entwickelt hat. Der Impfstoff wird von Janssen hergestellt.

„Die Regierung sagte: Tut dies, es ist in eurem Interesse, und dann könnt ihr wieder zur Normalität zurückkehren“, so ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber der Zeitung The Epoch Times. „Wir haben inzwischen festgestellt, dass es sich nicht um Impfstoffe handelt, die Immunität verleihen. Es gibt viele Berichte über Menschen – und wir kennen viele -, die durch diese „Impfung“ geschädigt wurden. Ein großer Teil von uns hat sie also abgelehnt.“

Andere sagten, sie hätten beschlossen, sich nicht impfen zu lassen, weil sie keine Angst vor Corona hätten. „Ich möchte kein Experiment für diese Pharmaunternehmen sein“, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter von Syneos.

„Es gibt so viele Menschen, die in Angst leben und sich von den Medien beeinflussen lassen. Es ist bedauerlich, dass nicht mehr Menschen forschen“, fügte der Mitarbeiter hinzu. „Ich habe keinen Grund, Angst zu haben.“

Anfang des Monats berichtete die amerikanische Zeitung The New York Times, dass das Pharmaunternehmen Janssen die Produktion seines Corona-Impfstoffs vorübergehend eingestellt hat. Berichten zufolge hatte Janssen die Herstellung von Corona-Impfstoffen bereits Ende letzten Jahres stillschweigend eingestellt.