Entschlüsselung des Geheimrezepts der KPC für ein Wirtschaftswunder

Während China sich darauf vorbereitet, am 1. Juli den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) zu feiern, ist eine der größten Errungenschaften der KPC, die hervorgehoben werden soll, das, was weithin als Wirtschaftswunder beschrieben wurde. Von einer rückständigen Agrarwirtschaft in den frühen Tagen der Volksrepublik China (VRC) zu einem wirtschaftlichen und technologischen Kraftwerk heute, ist Chinas wirtschaftliche Erfolgsgeschichte unter der Führung der KPC wohl die globale Geschichte des Jahrhunderts und der Neid der Welt geworden.

Die geheimen Codes, die hinter diesen wunderbaren Errungenschaften stehen, sind auch zu einem heiß diskutierten Thema in der Welt geworden. Dieser Artikel wird diese Codes entschlüsseln.

Geboren in einer armen Familie auf dem Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 50 Yuan (7,80 $), hat die VR China, die jetzt in den 70er Jahren ist, ein Einkommen von 32’000 Yuan im Jahr 2020 erreicht. Hinter dem mehr als 640-fachen Anstieg steht der rasante Aufstieg des Landes zu einem globalen Giganten in fast jedem Aspekt in einem beispiellosen Zeitrahmen und auf einem beispiellosen Weg.

Was sind die Geheimcodes der KPC zum wirtschaftlichen Erfolg?

Um diese Frage zu beantworten, hat die Global Times die Wirtschaftspolitik der KPC an mehreren kritischen Punkten untersucht und in- und ausländische Experten befragt. Vier Hauptthemen stechen hervor.

Infografik zum BIP-Wachstum der wichtigsten Länder der Welt in Q1 2021: Wu Tiantong/GT

Mutige Planung, effektive Ausführung

„Die Fünfjahresplanung ist der wichtigste treibende Faktor, der die chinesische Wirtschaft zur Nummer 2 in der Welt gemacht hat. Dieses System ist effektiv und zuverlässig, wenn es darum geht, sich darauf zu konzentrieren und vorherzusagen, wie sich die Wirtschaft entwickelt und welche Anpassungen notwendig sind, um sie auf dem Weg dorthin zu verfeinern“, sagte David Monyae, Direktor des Zentrums für Afrika-China-Studien an der Universität von Johannesburg, gegenüber der Global Times.

Seit den Anfängen in den 1950er Jahren hat es 14 Fünfjahrespläne (FYP) gegeben – jeder markiert einen bedeutenden Wandel in Chinas Wirtschaftspolitik und Fortschritte in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.

Der erste FYP, der 1953 begann, sah die Industrialisierung Chinas vor und war der Beginn einer mehr als 60 Jahre dauernden Reise zur Schaffung einer wirtschaftlichen Konstellation, die alle fünf Jahre erneuert wird.

„China hat einen anderen Weg eingeschlagen als der Laissez-faire-Kapitalismus des Westens oder dessen sogenannte Marktisierung. China verfügt über zwingendere institutionelle Fähigkeiten als der Westen“, sagte Cong Yi, Dekan der School of Marxism an der Tianjin University of Finance and Economics, und verwies auf die starke Fähigkeit der Partei, strategische Entwicklungspläne zu erstellen, die kurzfristige Pläne in mittel- und langfristige Pläne integrieren.

Nachdem die KPC zunächst auf die Erfahrung der Fünfjahresplanung der Sowjetunion zurückgegriffen hatte, erkannte sie bald die Grenzen des sowjetischen Modells und einige seiner Unzulänglichkeiten und Fehler und beschloss dann, eigenständig einen sozialistischen Aufbaupfad zu erforschen, der an Chinas nationale Bedingungen angepasst war, was, gepaart mit Laserfokus und effektiver Ausführung, zu einem Meilenstein nach dem anderen führte.

Der 13. Nationalkongress der KPCh im Jahr 1987 schlug eine dreistufige Entwicklungsstrategie vor, die vorsah, das Bruttosozialprodukt (BSP) zwischen 1981 und 1990 zu verdoppeln, das BSP bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erneut zu verdoppeln und das Pro-Kopf-BSP bis zur Mitte dieses Jahrhunderts auf das Niveau eines mittelmäßig entwickelten Landes zu bringen.

Getragen von beispiellosen Reformbestrebungen seit der großen Reform und Öffnung des Landes im Jahr 1978 wurde das Ziel der zweiten Stufe am Ende des Achten GJP (1991-95) erreicht, fünf Jahre früher als geplant.

Als weiterer Meilenstein wurde auf der dritten Plenartagung des 14. Zentralkomitees der KPCh im November 1993 die Entscheidung über bestimmte Fragen beim Aufbau eines sozialistischen Marktwirtschaftssystems getroffen. Unter der Führung des Neunten GJP (1996-2000) vollzog das Land im Jahr 2000 den Übergang von der Planwirtschaft zur sozialistischen Marktwirtschaft, was den Auftakt für den Beitritt zur WTO im Dezember 2001 darstellte.

Der jüngste Beweis für die Effektivität des FYP ist, dass der Wechsel zwischen dem 13. FYP, das 2020 endete, und dem neuesten FYP, das in diesem Jahr beginnt, genau wie geplant, auf dem Weg ist, das erste Ziel, den Aufbau einer mäßig wohlhabenden Gesellschaft zum 100-jährigen Bestehen der KPCh, zu erreichen.

„Das Hauptmerkmal der Fünfjahrespläne ist das Design auf oberster Ebene, das ganzheitlich, makroskopisch, vorausschauend, antizipierend und verbindlich ist“, sagte Zhao Xuejun, Direktor des Forschungszentrums für moderne Wirtschaftsgeschichte Chinas am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), gegenüber der Global Times.

Heute sind Chinas FYPs zu einem genau beobachteten politischen Dokument in der ganzen Welt geworden, da sie einen wertvollen Einblick in Chinas Wirtschaftspolitik und Entwicklungsziele bieten.

In diesem Jahr konzentrierte sich die weltweite Aufmerksamkeit auf das 14. FYP, das 2025 endet und den Weg für das zweite Hundertjahresziel ebnen soll – den Aufbau einer modernen sozialistischen Macht bis 2049, wenn die VR China 100 Jahre alt wird.

Archiv Bild: VCG

Die Wahrheit in den Fakten suchen

Doch auch wenn sich Chinas Wirtschaft wie geplant in einem insgesamt gleichmäßigen Tempo entwickelte, mangelte es in den vergangenen Jahrzehnten nicht an Schwierigkeiten und Fehlern – von einigen frühen Entscheidungen und Maßnahmen, die gegen die Regeln des Marktes verstießen, über das „Jahrzehnt der Katastrophe“ bis hin zum blinden Streben nach extensivem und schnellem Wachstum über einen bestimmten Zeitraum.

Bei der Überwindung dieser Herausforderungen und Fehler zeigte die KPC ihre Fähigkeit, „die Wahrheit aus den Fakten zu suchen“ – ein Ausdruck, der die Flexibilität der Partei und ihre Fähigkeit, die Probleme objektiv zu erkennen, verkörpert, sagten Experten.

Diese Fähigkeit wurde in der Reaktion der Partei auf Krisen während der Ära des Großen Sprungs nach vorn hervorgehoben, die mit den drei Jahren der Naturkatastrophen (1959-61) und dem Zusammenbruch der Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion zusammenfiel.

In dieser Zeit herrschte in ganz China eine Übertreibung der Produktion, man nannte sie „Satellitenstart“, und von Weizen über Reis bis hin zu Stahl begannen Orte und Berichte, sich mit falsch hohen Produktionen zu brüsten. Die wirtschaftliche und soziale Kampagne, die auf eine schnelle Industrialisierung abzielte, um die damals arme Wirtschaft in eine moderne kommunistische Gesellschaft zu lenken, schien die Wirtschaft auf den falschen Fuß zu setzen.

Anstatt die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, drängte das Zentralkomitee der KPCh in einem dringenden Instruktionsschreiben im November 1960 auf maximale Anstrengungen zur Korrektur aller Abweichungen, und ein Parteiplenum im Januar 1961 beschloss die Durchführung einer wirtschaftlichen Anpassung.

Als die Wirtschaft Ende 1965 ihren Anpassungskurs durchlief und das dritte GJP begann, setzte die Kulturrevolution ein, die das Land bis 1976 in „10 Jahre der Katastrophe“ versetzte.

Dann kam eine weitere Wende – der 11. Nationalkongress der KPC im August 1977 erklärte das Ende der Kulturrevolution und bekräftigte, dass es die grundlegende Aufgabe der Partei sei, das Land zu einer sozialistischen modernen Macht aufzubauen.

„Die KPC hat einen starken Mechanismus der Selbstkorrektur; intern kam er aus dem demokratischen System der Partei, und im Wesentlichen ist er auf dem Grundsatz der Partei aufgebaut, das Interesse für das Volk und die Verjüngung der Nation zu suchen“, sagte Zhao der Global Times.

Die Beharrlichkeit bei der Suche nach der Wahrheit wirkt wie der Aufbau der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, die verschiedene Herausforderungen und Krisen, wie die asiatische Finanzkrise von 1997-98, die globale Finanzkrise von 2008 und die COVID-19-Pandemie, in Schluckauf aufgelöst hat, der nur zu einer erhöhten wirtschaftlichen Raffinesse führt, bemerkten Beobachter.

Als Reaktion auf die Krisen war die KPCh in der Lage, die Wahrheit aus den Fakten zu suchen und flexibel zu sein, sowie frei von Vorurteilen und ideologischer Voreingenommenheit zu sein, was die lokale Erforschung und Innovation förderte, sagte Zhao.

In einem weiteren auffälligen und jüngeren Beispiel ist es der Partei gelungen, sich von einer ungesunden Besessenheit mit dem BIP-Wachstum zu verabschieden, die die BIP-Statistiken als Kern oder sogar als einzigen Indikator für die Bewertung der Regierungsleistung ansieht, was Bedenken über hohe BIP-Zahlen auf Kosten der Umwelt und des wirtschaftlichen Ungleichgewichts schürte.

So hat beispielsweise die ostchinesische Provinz Fujian im August 2014 die BIP-Bewertung in 34 Landkreisen und Städten aufgehoben und die Bewertungsmethode eingeführt, bei der die Landwirtschaft und der Umweltschutz Vorrang haben.

Eine Luftaufnahme vom 17. September 2020 zeigt das Houhai-Gebiet im Nanshan-Distrikt von Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong. Foto:xinhua

Reform und Öffnung

So wie die KPCh Fehler sehr schnell korrigiert, so ist sie auch äußerst hartnäckig und standhaft bei der Durchführung der wissenschaftlichen Politik – eine weitere Säule des wirtschaftlichen Erfolgs der KPCh.

Plenum des 11. Zentralkomitees der KPCh im Dezember 1978 ist weithin als Ausgangspunkt für die über 40 Jahre andauernde Reform und Öffnung der Wirtschaft bekannt, die den Übergang von einer auf Klassenkampf ausgerichteten Parteiprogrammatik zu einer Konzentration auf den wirtschaftlichen Aufbau einleitete.

Die Hauptwiderstandskraft kam von der Angst der Menschen vor dem Kapitalismus, da sie dachten, dass die Öffnung zur Außenwelt das Neue China alchemisieren würde. Mit scharfer Beobachtung der weltweiten Entwicklung in Wirtschaft und Wissenschaft und Technologie leitete Deng Xiaoping die Öffnungspolitik ein und schob alle Zögerlichkeit und Skepsis beiseite.

Anfang 1982 wurde die Shekou-Industriezone in Shenzhen von einigen kritisiert, weil sie plante, einen ausländischen Geschäftsleiter einzustellen. Als Deng dies erfuhr, applaudierte er sofort der Entscheidung und sagte, es sei in Ordnung, Ausländer als Manager einzustellen, und es sei kein verräterisches Verhalten.

Die Reform der staatlichen Unternehmen (SOE) des Landes ist ein anschauliches Beispiel für die unerschrockene Herangehensweise des Landes, seine Wirtschaft anzukurbeln.

Bis 1987 übernahmen 80 Prozent der staatlichen Unternehmen (SOEs) des Landes verschiedene Formen des Systems der vertraglich festgelegten Managerverantwortung. Einige Unternehmen begannen sogar mit der Reform des Beteiligungssystems.

Bild:GT

Im ersten Quartal 1996 verzeichneten die insgesamt 68’800 staatlichen Unternehmen des Landes den ersten Nettoverlust seit der Gründung der VR China.

Nach dem Schmerz kommt das Ergebnis. Von 1989 bis 2001 sank zwar die Zahl der Staatsbetriebe von 102’300 auf 46’800, doch ihr industrieller Mehrwert stieg von 389,5 Milliarden Yuan auf 1,47 Billionen Yuan, was einer jährlichen Steigerung von 11,67 Prozent entspricht.

Trotz enormer Erfolge in den letzten Jahrzehnten haben Schwierigkeiten und Hürden das Engagement Chinas für die Reform- und Öffnungspolitik bis heute nicht aufgegeben.

Der dornenreiche, aber ertragreiche Weg der Reform- und Öffnungspolitik als solcher wurde durch die Bemühungen um die Befreiung der Gedanken und den kühnen Vorstoß in die Innovation geebnet. Mit dem Bestreben, die Befreiung an mehreren Fronten aufrechtzuerhalten, damit es noch tiefere Reformen geben konnte, setzte sich China schließlich durch.

Im Jahr 2020 überholte China die USA und wurde zum weltweit führenden Zielland für neue ausländische Direktinvestitionen. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 zog China 18’497 neue Firmen mit ausländischer Finanzierung und 481 Milliarden Yuan an ausländischem Kapital an.

Bild: GT

Autarkie, innovationsgetrieben

Die zunehmende Öffnung nach außen bedeutet jedoch nicht, dass China keine ernsthaften Risiken für seine nationale und wirtschaftliche Sicherheit in Kauf nimmt. Seit den frühen Tagen der Führung der KPCh war die Selbstversorgung in vielen Kernbereichen, wie z. B. Lebensmittel und Technologie, ein wichtiger Schwerpunkt, der auch zu einem Schlüsselcode für den Erfolg der KPCh geworden ist.

Als frühes Zeichen für einen autarken Entwicklungsansatz erreichte der Selbstversorgungsgrad von Chinas wichtigsten Maschinen und Anlagen bis 1964 über 90 Prozent. Mit dem Abschluss des Baus des Daqing-Ölfeldes und der Erschließung der Shengli- und Dagang-Ölfelder erreichte China 1965 die völlige Selbstversorgung mit Öl.

Seitdem hat das Streben nach Autarkie in vielen Bereichen, einschließlich der technologischen Innovation, nie aufgehört und hat dazu beigetragen, dass China in vielen Bereichen – von 5G bis zu Hochgeschwindigkeitsschienen und von Fahrzeugen mit neuer Energie bis zu Weltraumforschungstechnologien – zu einer weltweit führenden technologischen Macht geworden ist.

Erst letzte Woche gelang China das erste automatisierte schnelle Rendezvous und Andocken eines bemannten Raumschiffs an die Kernkabine der chinesischen Raumstation im Orbit, nachdem das bemannte Raumschiff Shenzhou-12 erfolgreich mit der Trägerrakete Long March-2F Y12 gestartet war.

Chinas beträchtlicher technologischer Vorsprung hat die USA, die seit Jahrzehnten eine dominierende Rolle spielen, bereits verunsichert.

Die Konzentration der KPC auf Autarkie und eine innovationsgetriebene Strategie war besonders bemerkenswert bei den Bemühungen des Landes, ein zunehmend feindseliges externes Umfeld zu entschärfen, das durch den unerbittlichen Versuch der USA gekennzeichnet war, Chinas Aufstieg einzudämmen.

Schon vor dem harten Vorgehen der USA wurde der Fokus auf Eigenständigkeit und technologische Innovation hervorgehoben, als die KPCh im Oktober 2017 ihren 19. nationalen Kongress einberief, auf dem eine neue Ära des chinesischen Sozialismus ausgerufen wurde. Der 18. Nationalkongress der Partei führte auch eine innovationsgetriebene Entwicklungsstrategie ein.

Seitdem hat die KPC in einer Reihe von Sitzungen und hochrangigen Grundsatzdokumenten die Bemühungen um Effizienz in einer Vielzahl von Bereichen, von Halbleitern bis hin zu Pflanzensaatgut, ständig verstärkt.

„Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Rivalität zwischen China und den USA könnte China mit zunehmenden Risiken von Hightech-Blockaden, Lieferkettenbehinderungen oder weiteren Handelsstreitigkeiten konfrontiert werden. Was China tun muss, ist, sich auf sein eigenes Geschäft zu konzentrieren und sich darauf zu konzentrieren, die Schwierigkeiten bei Schlüsseltechnologien, Ausrüstung, Rohstoffen und Konstruktionssoftware zu überwinden, die von den westlichen Ländern zurückgehalten werden, und die Entwicklung und Sicherheit zu koordinieren“, sagte Zhao.

Auch wenn China nicht mehr das rückständige, vom Krieg gezeichnete Land ist, das es vor sieben Jahrzehnten war, bleiben Herausforderungen und Risiken, sowohl im Inland als auch im Ausland, bestehen. Mit der festen Führung der KPC und ihrer bewährten erfolgreichen Wirtschaftspolitik ist China besser denn je aufgestellt, um sein kühnes Entwicklungsziel zu erreichen, in den kommenden Jahrzehnten eine moderne sozialistische Macht zu werden, so die Analysten.