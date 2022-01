Erfinder der mRNA-Technologie entlarvt „Great Reset“: „Hier geht es nicht um einen Impfstoff“

Der Virologe und Erfinder der mRNA-Technologie Robert Malone erklärte der Infowars-Reporterin Kristi Leigh, wie er zu der Erkenntnis kam, dass die Coronapandemie genutzt wird, um den Great Reset durchzusetzen, den Plan des Weltwirtschaftsforums zur Ausdünnung der Weltbevölkerung.

Zunächst hielt Malone den Great Reset für Unsinn, doch bald entdeckte er, dass alles dokumentiert ist und die Agenda nun umgesetzt wird.

Malone sagte, die WEF-Dokumente zeigten, dass dieser Club die Covid-Pandemie nutzen wolle, um die Gesellschaft in Richtung Kommunismus umzugestalten. „Sie sind stolz darauf, sie halten es nicht geheim. Dies ist ihre Vision. Es ist eine globalistische, totalitäre Vision“.

Dr. Malone über den #GreatReset: „Sie sind stolz darauf. Sie verstecken es nicht. Das ist die Vision. Das ist eine totalitäre, globalistische Vision mit Geld und Kontrolle… es geht nicht um den Impfstoff.“

Dr. Malone on the #GreatReset: "They're proud of it. They don't hide it. This is the vision. This is a full-on globalist totalitarian vision with the money and control…this is not about the vaccine." pic.twitter.com/lLyqq16on8