Ermittler untersucht möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoff und Todesfällen bei Babys und wird dann suspendiert

Detective Helen Grus von der Polizei in Kanadas Hauptstadt Ottawa untersuchte einen möglichen Zusammenhang zwischen neun plötzlich verstorbenen Babys und dem Impfstatus der Mütter. Als ihre Vorgesetzten davon Wind bekamen, wurde sie ohne Gnade suspendiert.

Donald Best, der für die Polizei von Toronto gearbeitet hat, erwartet, dass die Anklage gegen Grus zu einem großen Prozess führen wird, der vor den höheren Gerichten verhandelt wird.

Best geht auch davon aus, dass der Tsunami an soliden medizinischen Beweisen, die die experimentellen mRNA-Behandlungen mit Verletzungen und Todesfällen in Verbindung bringen, von der Verteidigung angeführt werden wird.

Er weist darauf hin, dass die Beweise unter anderem zeigen, dass mRNA-Impfstoffe für den Notfalleinsatz zugelassen wurden, ohne dass sie an stillenden Müttern getestet wurden.

Der Gerichtsmediziner beschwerte sich bei der Polizei von Ottawa über die Untersuchung der Todesfälle durch Detective Grus, obwohl sie nicht mit diesen Fällen betraut war.

Best zufolge ist dies irrelevant, da ein Polizeibeamter alles untersuchen kann, was er oder sie untersuchen möchte. Und genau das ist es, wovor Regierungen, Organisationen und Behörden schon immer Angst hatten.

Die Polizei und der Gerichtsmediziner sind sich wahrscheinlich noch nicht darüber im Klaren, wie viel Aufmerksamkeit der Fall dieses Detektivs auf sich ziehen wird, sagt er.

Best weist auch darauf hin, dass die Polizei von Ottawa die experimentelle mRNA-Gentherapie für ihre Mitarbeiter zur Pflicht gemacht hat. Im Falle von Studien über Impfschäden und Todesfälle besteht also ein ernsthafter Interessenkonflikt, sagt Best.

1/ Ottawa Police Det. Helen Grus charged for initiating investigation into possible connections between nine sudden infant deaths & the mothers' vax status.



We know that governments & the medical profession are in full defensive mode over vax mandates…https://t.co/6bgrezkZzy