Schockierter Pathologe erklärt, warum der Impfstoff von Pfizer nicht hätte zugelassen werden dürfen

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat kürzlich grünes Licht für die Verabreichung der Corona-Impfstoffe von Moderna und Pfizer an Kinder ab sechs Monaten gegeben. Die Impfstoffe sind auch für sehr junge Kinder sicher und wirksam, so die FDA nach einer „gründlichen Bewertung“.

Die britische Pathologin Clare Craig argumentiert, dass die FDA den Corona-Impfstoff für diese Gruppe nicht hätte zulassen dürfen. Sie stützt sich dabei auf Daten, die Pfizer der FDA zur Verfügung gestellt hat.

Die von Pfizer durchgeführten Untersuchungen an Kindern im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren schockierten sie. „Und es sollte auch Sie schockieren.“ An dieser Impfstoffstudie nahmen 4526 Kinder teil. Bis zu 3.000 von ihnen haben es nicht bis ins ans Ende geschafft. „Das ist eine riesige Zahl, zwei Drittel.“ Craig möchte wissen, was passiert ist.

