Es kommt eine Zeit, in der es keine Alternative zum Kampf für Ihr Leben und Ihre Freiheit gibt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Wenn Sie einen Freund oder Verwandten haben, der über den Aufstieg des Bösen aufgeklärt werden muss, schenken Sie ihm zu Weihnachten Robert F. Kennedy Jr.’s Buch The Real Anthony Fauci. Es gibt keinen besseren Augenöffner für unbedarfte Amerikaner als dieses Buch.

Das Buch beginnt mit einem Zitat von Dr. John Abramson, Harvard Medical School, um uns daran zu erinnern, dass die Hauptfunktion der von den NIH und Big Pharma finanzierten medizinischen Forschung nicht die öffentliche Gesundheit ist, sondern die Rendite der pharmazeutischen Investitionen.

Faucis Ein-Mann-Kontrolle durch die NIH, die Gates Foundation und den Wellcome Trust gibt ihm die Kontrolle über 57 Prozent der weltweiten medizinischen Forschung und festigt damit seine persönliche Kontrolle über das Covid-Narrativ. Fauci und seine Gefolgsleute an den NIH erhalten jährliche Lizenzgebühren in sechsstelliger Höhe für Produkte, die sie mitentwickelt und durch den FDA-Zulassungsprozess gebracht haben, einschließlich des Covid-Impfstoffs, und das zusätzlich zu Faucis vom Steuerzahler finanziertem Gehalt, dem höchsten der US-Bundesregierung. Die CDC selbst, angeblich eine vom Steuerzahler finanzierte Regulierungsbehörde, besitzt und profitiert von 57 Impfstoffpatenten und gibt 41 % ihres Jahresbudgets von 12 Milliarden Dollar für den Kauf und Vertrieb von Impfstoffen aus. Die NIH besitzt Hunderte von Impfstoffpatenten und profitiert vom Verkauf der Produkte, die sie reguliert. Versuchen Sie, den Interessenkonflikt in dieser Tatsache zu erfassen: die US Food and Drug Administration (FDA) erhält 45 % ihres Budgets von Big Pharma.

So ist es nicht verwunderlich, dass Fauci die Entwicklung von Covid mit Forschungsgeldern förderte und das Virus irgendwie im Interesse der Impfstoffprofite von Big Pharma freigesetzt wurde. Die Konservativen schützen Fauci, indem sie China beschuldigen, das Land, in das Fauci die Forschungsgelder von der Universität von North Carolina verlagert hat.

Kennedy, einer der letzten wahren Amerikaner, zeigt, dass die „Covid-Pandemie“ ein inszenierter Putsch gegen die öffentliche Gesundheit, die westliche Demokratie und eine Regierung ist, die Verantwortung trägt. Kennedy entlarvt auch die vertuschende Rolle, die die etablierten Medien – CNN, MSNBC, NPR, NY Times und andere etablierte Organisationen – zusammen mit den Big-Tech-Räuberbaronen und dem Militär und den Geheimdiensten bei der Kontrolle der Covid-Erzählung spielen:

„Die beunruhigende Geschichte, die sich hier entfaltet, wurde nie erzählt, und viele an der Macht haben hart daran gearbeitet, dass die Öffentlichkeit sie nicht erfährt.“

Es ist unsere Aufgabe, unseren ahnungslosen Freunden und Verwandten zu helfen, aufzuwachen. Wenn Robert Kennedys Buch sie nicht aufrüttelt, sind sie ein hoffnungsloser Fall. Je mehr die Amerikaner der Propaganda und der Gehirnwäsche erliegen, desto mehr schwindet das Leben der Freiheit. Ich selbst befürchte, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters die „freie Welt“ überleben werde.

Robert F. Kennedy, Jr. und Julian Assange sind die beiden größten Persönlichkeiten unserer Zeit. Das völlig korrupte und durch und durch böse amerikanische Establishment hat die Absicht, beide zu vernichten. Unterstützen Sie sie oder Sie werden mit ihnen untergehen. Jetzt ist es an der Zeit, zu kämpfen oder sich von Freiheit und Unabhängigkeit zu verabschieden.