„Etwas stimmt hier nicht“ – US-Landwirt schlägt Alarm über Chemtrails und vergiftete Böden

Ein amerikanischer Landwirt hat mit einem Video landesweit Aufsehen erregt. Darin zeigt er, wie seine Pflanzen plötzlich absterben – während gentechnisch veränderte Sorten erstaunlich robust bleiben.

„Unser Boden enthält fünf- bis zehnmal mehr Aluminium als im letzten Jahr“, sagt der Landwirt, der auf traditionelle Methoden und natürliche Saaten setzt. In seinem Garten, den er seit Jahren mit derselben Maissorte bewirtschaftet, wachsen die Pflanzen kaum noch. Sonnenblumen wenden sich von der Sonne ab, und die Erträge seiner Gurken und Paprika sind so stark eingebrochen, dass er sie kaum noch verkaufen kann. „Wir haben früher so viel geerntet, dass wir das Gemüse verschenken konnten. Dieses Jahr reicht es kaum für unsere Familie.“

Er hat Bodenproben analysieren lassen – das Ergebnis: ein drastisch erhöhter Aluminiumgehalt, der mit den auffälligen Kondensstreifen am Himmel zeitlich zusammenfällt. „Da stimmt etwas nicht“, sagt er. „Irgendetwas in der Luft oder im Regen hat sich verändert.“

Auch in der Politik hat das Video Resonanz ausgelöst. Die republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene forderte ein sofortiges Verbot von Geoengineering- und Wettermanipulationsprogrammen, die ihrer Ansicht nach „unsere Böden vergiften und die Nahrungsmittelversorgung bedrohen“.

Our skies are being sprayed and it’s hurting American farmers!!



This farmer just proved his soil has 5x more aluminum than before. His natural crops are dying, while GMO seeds grow just fine.



My Clear Skies Act stops dangerous geoengineering and weather modification programs… pic.twitter.com/Eqvj3Xb0kg — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 11, 2025

Zuvor hatte Robert F. Kennedy Jr., inzwischen US-Gesundheitsminister, bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Donald Trump in Las Vegas angekündigt: „Wir werden die Chemikalien aus den Chemtrails herausholen.“ Auf X schrieb er später: „Wir werden diesem Verbrechen ein Ende setzen.“

Das Video des Landwirts ist längst mehr als nur eine persönliche Beobachtung – es steht sinnbildlich für die wachsende Besorgnis über eine mögliche Verbindung zwischen Umweltveränderungen, Geoengineering und den dramatischen Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Immer mehr Bauern berichten von ähnlichen Phänomenen: veränderten Böden, geringeren Erträgen und Pflanzen, die sich anders verhalten als früher.

Das Video mit deutschen Untertiteln:

Ob Zufall, Klimaeffekt oder menschengemachter Eingriff – die Frage, was wirklich vom Himmel fällt, steht wieder im Zentrum der öffentlichen Debatte.