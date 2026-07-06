Europa bereitet sich bereits auf den Krieg vor

Martin Armstrong

Die Menschen fragen immer wieder, wann der Dritte Weltkrieg beginnen wird. Sie stellen die falsche Frage. Europa verhält sich bereits so, als befände es sich im Krieg. Ich habe seit Jahren davor gewarnt, dass die Politiker in Brüssel niemals Frieden zulassen würden, weil die Staatsschuldenkrise einen äußeren Feind erfordert. Jede Woche kündigt eine weitere europäische Regierung höhere Militärausgaben an, einen weiteren Mobilisierungsplan, eine weitere Notfallmaßnahme oder eine weitere Rede, in der die Bevölkerung aufgefordert wird, sich auf einen Konflikt vorzubereiten. Das ist keine Spekulation mehr. Es ist Politik.

Nun hat Polens Chef des Auslandsgeheimdienstes, Oberst Paweł Szota, eines der bisher deutlichsten Eingeständnisse gemacht. Er warnte: „Das Ausmaß der russischen Aggression ist sehr hoch, und das Risiko einer militärischen Konfrontation ist real.“ Er fügte hinzu, Polen müsse „so handeln, als sei ein Krieg mit Russland unvermeidlich“, denn zu warten, bis der Konflikt beginne, wäre zu spät. Das sind außergewöhnliche Aussagen des Leiters eines NATO-Geheimdienstes. Regierungen sprechen nicht in dieser Weise, wenn sie nicht bereits die nächste Phase planen.

Szota erklärte, Russland „verschiebe systematisch die roten Linien und teste die Reaktionen der NATO“. Zudem argumentierte er, der Kreml betrachte Polen und die NATO-Ostflanke als „Hindernis für die Verwirklichung seiner imperialen Ambitionen“. Er warnte außerdem, Moskau könne den Krieg in der Ukraine noch jahrelang fortsetzen, seine eigene Wirtschaft opfern und hybride Operationen gegen NATO-Mitglieder ausweiten, darunter Provokationen im Baltikum. Europa spricht nicht mehr über Diplomatie. Es diskutiert inzwischen offen über Eskalationsszenarien und militärische Notfallpläne.

Genau das ist es, was unser Computermodell vorhergesagt hat. Der Panikzyklus 2026 bezog sich nie ausschließlich auf die Finanzmärkte. Er markierte die Beschleunigung geopolitischer Instabilität. Regierungen brauchen immer eine Krise, wenn sie das Schuldenproblem nicht lösen können. Europa steuert auf eine wirtschaftliche Depression zu, während die Militärhaushalte explodieren. Deutschland diskutiert erneut über die Wehrpflicht. Polen baut eine der größten Armeen Europas rasant aus. Die NATO-Mitglieder erhöhen ihre Verteidigungsausgaben in Richtung fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Auf dem gesamten Kontinent entstehen Kampagnen zum Zivilschutz. Das sind nicht die Maßnahmen von Regierungen, die Frieden erwarten. Es sind die Maßnahmen von Regierungen, die ihre Bevölkerung psychologisch und finanziell auf einen Krieg vorbereiten.

Sobald Regierungen sich selbst davon überzeugt haben, dass ein Krieg unvermeidlich ist, beginnen sie Entscheidungen zu treffen, die genau diesen Krieg unvermeidlich machen. Jede Mobilisierung der einen Seite wird von der anderen als Aggression interpretiert. Jedes neue Sanktionspaket provoziert Vergeltungsmaßnahmen. Jede Truppenverlegung führt zu einer weiteren Truppenverlegung als Reaktion. Die Geschichte zeigt, dass Kriege oft lange vor dem ersten Schuss unvermeidlich werden, weil politische Führungen jeden möglichen Weg zurück zur Diplomatie beseitigen.

Ich habe wiederholt erklärt, dass die Staatsschuldenkrise und der Kriegszyklus zusammenlaufen. Europa kann seinen Sozialstaat, seine grüne Agenda und eine endlose militärische Aufrüstung nicht gleichzeitig finanzieren. Irgendetwas muss nachgeben. Im Laufe der Geschichte haben sich hoch verschuldete Regierungen immer wieder äußeren Konflikten zugewandt, weil Kriege die innenpolitische Abrechnung hinauszögern. Sie liefern eine Rechtfertigung für Defizite, Notstandsbefugnisse, Zensur und Kapitalverkehrskontrollen und lenken gleichzeitig den öffentlichen Zorn auf einen äußeren Gegner.

Die Ukraine ist zum Auslöser geworden, nicht zum Endziel. Unser Computermodell hat stets davor gewarnt, dass das Jahr 2026 den Beginn des Panikzyklus markiert, dass 2027 das höchste Risiko eines größeren internationalen Krieges birgt und dass sich die wirtschaftlichen Folgen bis 2028 verschärfen werden, während sich Rezession und soziale Unruhen ausbreiten. Europa bereitet sich nicht länger darauf vor, einen Krieg zu verhindern. Seine eigenen Geheimdienstchefs fordern die Bürger inzwischen öffentlich auf, sich auf einen Krieg vorzubereiten, weil sie zunehmend davon ausgehen, dass er kommen wird. Das sollte jeden Investor weit mehr beunruhigen als die täglichen Schwankungen an den Aktienmärkten.