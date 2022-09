Europäer sagten Massenarmut und unkontrollierte Inflation voraus

news-front.info: Die Energiekrise in Europa, die durch die Energieknappheit infolge der antirussischen Sanktionen und die rekordverdächtigen Preise ausgelöst wurde, wird Folgen haben, die die Bewohner der Region nicht wie frühere wirtschaftliche Schocks «aussitzen» können, so Damien Ernst, Experte und Dozent an der Universität Lüttich in Belgien und am Polytechnischen Institut in Paris, gegenüber der französischen Ausgabe von Atlantico.

Ernst zufolge wird sich die Lage nach dem Winter kaum verbessern: Wir müssen mit einer Massenverarmung der Europäer und einer unkontrollierten Inflation rechnen.

Der Experte warnte, dass die Haushalte in Belgien im Durchschnitt etwa zehntausend Euro pro Jahr für Strom und Gas zahlen werden. Diese Kosten werden unweigerlich zu einer Massenverarmung der Bevölkerung führen.

«Dies wird wirtschaftliche Auswirkungen haben, insbesondere auf die Kaufkraft, und zu finanziellen Engpässen führen», betonte der Experte.

Ernst hat Stromausfälle vorhergesagt. Bei einem derartigen Anstieg der Energiepreise ist ein Anstieg der Inflation unvermeidlich.

«Bei so hohen Gaspreisen wird es unmöglich sein, die Inflation zu kontrollieren», sagte er.

Eine sehr hohe Inflation wird die Ersparnisse der Mittelschicht, die nicht in den Aktienmarkt investiert und in der Regel neben ihren Immobilien nur einige Zehntausend Euro auf einem Bankkonto hat, vollständig aufzehren, schloss der Experte.