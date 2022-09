Warum die staatliche Gesundheitsfürsorge mehr Menschen tötet, als sie hilft

Am 17. August 2022 gab die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Dr. Rochelle Walensky, öffentlich zu, dass die COVID-Reaktion der Behörde „unzureichend“ war und dass eine interne Umstrukturierung eingeleitet wurde, um die Reaktionszeiten und den Datenaustausch zu verbessern und die Gesundheitsrichtlinien verständlicher zu machen. Sechs Tage vor dieser Ankündigung veröffentlichte die CDC eine aktualisierte COVID-Anleitung, die nun dem entspricht, was „Fehlinformationsverbreiter“ permanent gefordert haben.

Das Versprechen, die Richtlinien zu überarbeiten, berücksichtigt nicht die wahren Gründe, warum die Menschen der CDC nicht mehr trauen, nämlich ihre Unehrlichkeit, ihre Unterdrückung von Wissenschaft, die nicht in das Great Reset-Narrativ passt, und ihren Schutz von Big Pharma auf Kosten des Lebens von Amerikanern, einschließlich Kindern und schwangeren Frauen

Trotz der weitverbreiteten Versäumnisse und der eklatanten Korruption innerhalb der CDC, der National Institutes of Health und der Food and Drug Administration fordert die Gesundheitsbehörde (Health and Human Services‘, HHS) ein höheres Budget. Der vorgeschlagene Haushalt für 2023 beläuft sich auf 1,7 Billionen Dollar an Pflichtausgaben und weitere 127,3 Billionen Dollar an Ermessensausgaben.

Von diesen veranschlagten Billionen wird die CDC im Jahr 2023 etwa 1% des HHS-Budgets erhalten, d. h. 10,6 Mrd. $ – 2,3 Mrd. $ mehr als im Jahr 2022 – und dies beinhaltet „obligatorische Mittel zur Einrichtung eines Programms für Impfstoffe für Erwachsene“.

Dass sich die CDC in Bezug auf die Pandemie in allen Punkten geirrt hat – und zweieinhalb Jahre brauchte, um auch nur einen Bruchteil davon zuzugeben – ist der Beweis dafür, dass die Zentralisierung von Entscheidungen im Gesundheitswesen eine schlechte Idee ist. Idealerweise sollte das ganze HHS-Geld unter den Staaten aufgeteilt werden. Wir wären viel besser dran, wenn lokale Gemeinschaftsprogramme die derzeitigen HHS-Dienste – einschließlich der Pandemiebekämpfung – übernehmen würden.

Nachdem sie die COVID-Reaktion auf jede mögliche und unwahrscheinliche Weise verpfuscht haben, wollen die U.S. Centers for Disease Control and Prevention jetzt mehr Geld – und mehr Macht.

Am 17. August 2022 gab die Direktorin der CDC, Dr. Rochelle Walensky, öffentlich zu, dass die COVID-Reaktion der Behörde „mangelhaft“ war und dass eine interne Umstrukturierung eingeleitet wurde, um die Reaktionszeiten und die gemeinsame Nutzung von Daten zu verbessern und die Gesundheitsrichtlinien verständlicher zu machen.

Mein Ziel ist eine neue, auf die öffentliche Gesundheit ausgerichtete Handlungskultur bei der CDC, die Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit, Kommunikation und Pünktlichkeit in den Vordergrund stellt“, sagte Walensky in einer Erklärung.

Das Problem ist, dass die Umstrukturierung das grundlegende Problem nicht beheben wird, nämlich dass die CDC nicht aufhören kann, Big Pharma auf Kosten der öffentlichen Gesundheit zu schützen. Die Amerikaner haben das Vertrauen in die CDC aus dem einfachen Grund verloren, dass sie uns seit zweieinhalb Jahren tagein, tagaus belügt.

Sie haben sich über grundlegende Regeln und Vorschriften hinweggesetzt, sie haben etablierte medizinische Begriffe umdefiniert, damit sie in das gewählte Narrativ passen, sie haben Empfehlungen ohne wissenschaftliche Untermauerung ausgesprochen, während sie uns sagten, wir sollten „der Wissenschaft vertrauen“. Sie haben massive, noch nie dagewesene Sicherheitssignale sowohl für die COVID-Impfung als auch für Remdesivir völlig ignoriert und sich schlichtweg geweigert, Fragen zu den zunehmenden Todesfällen und Verletzungen durch diese Medikamente zu beantworten.

Sie weigern sich, andere Parameter des öffentlichen Gesundheitswesens zu berücksichtigen, wie z. B. Selbstmorde und Alkoholismus, die durch Schließungen verursacht werden, und Todesfälle aufgrund mangelnder Behandlung chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs. Sie weigern sich auch, die sich eindeutig verschlechternde Immunfunktion der COVID-Infizierten zu berücksichtigen. Die Liste kann fortgesetzt werden.

Im März 2022 gab Walensky zu, dass sie „nie den Verdacht hatte“, dass die Wirksamkeit der Impfungen nachlassen könnte, obwohl es klare und zahlreiche Beweise dafür gab – die auf alternativen Medienplattformen verbreitet wurden -, dass die Impfungen nicht funktionierten.

Ferner gab sie zu, dass ihre Quelle für die Behauptung „95 % wirksam“ ein CNN-Bericht war (der wiederum seine Informationen direkt aus einer Pressemitteilung von Pfizer bezog). Das ist das Niveau der Datenerfassung für die Entscheidungsfindung, mit der wir es hier zu tun haben.

Ich schätze, das ist es, was passiert, wenn die große Mehrheit der CDC-Mitarbeiter, einschließlich Walensky selbst, jahrelang von zu Hause aus arbeitet. Wenn man bedenkt, dass Walensky bis heute noch von zu Hause aus arbeitet, fragt man sich auch, wie effektiv diese angeblichen Reorganisationsbemühungen tatsächlich sein können.

Die CDC ist eine völlig vereinnahmte Behörde, die Big Pharma verpflichtet ist, und solange es nur einen einzigen Entscheidungsträger gibt, können sie nach Herzenslust reorganisieren und umstrukturieren. Es wird sich nichts ändern. Wie The Defender feststellte, muss die CDC durch „ein Modell der öffentlichen Gesundheit ersetzt werden, das unabhängig von Big Pharma arbeitet“.

Gesundheits- und Sozialdienste erhalten 1,7 Billionen Dollar

Misserfolge und Ungeschicklichkeiten hin oder her, das vorgeschlagene Budget6 des Gesundheitswesens (HHS) für 2023 beläuft sich jetzt auf atemberaubende 1,7 Billionen Dollar an Pflichtausgaben (gegenüber 1,5 Billionen im Jahr 2022) und weitere 127,3 Billionen Dollar an Ermessensausgaben (gegenüber 131,8 Milliarden im Jahr 2022).

Zu den operativen Abteilungen des HHS gehören nicht nur das CDC und die Food and Drug Administration, sondern auch die National Institutes of Health (NIH), die Centers for Medicare & Medicaid und mehrere andere. Insgesamt beschäftigt das HHS rund 80.000 Mitarbeiter.

Von diesen budgetierten Billionen erhält die CDC im Jahr 2023 1 % des HHS-Budgets oder 10,6 Mrd. Dollar – 2,3 Mrd. Dollar mehr als im Jahr 2022 – und dies beinhaltet „obligatorische Mittel zur Einrichtung eines Programms für Impfstoffe für Erwachsene.“

Doch was genau erreichen sie mit all dieser angeblichen Intelligenz und diesem Geld? Ich würde sagen, „herzlich wenig“, und die COVID-Antwort der CDC ist ein perfektes Beispiel dafür, wie unsere Steuergelder für mehr oder weniger schlechte Ratschläge verschwendet werden.

Das Problem mit geballter Macht ist, dass sie korrumpiert wird. Nach 69 Jahren scheint es, dass das Gesundheitsministerium endlich in den Todeskampf geht, denn die Korruption in vielen seiner Abteilungen ist inzwischen schockierend offenkundig.

Das Gleiche gilt für die Weltgesundheitsorganisation. Deren Halbjahresbudget für 2022-2023 in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar ist übrigens ein Zwerg im Vergleich zum HHS-Budget. Dennoch versucht die WHO nun, die Kontrolle über Gesundheitsentscheidungen auf globaler Ebene zu erlangen. Ich erkläre in „Die WHO ist eine korrupte, ungesunde Organisation“, warum dies eine so schreckliche und undurchführbare Idee ist.

Idealerweise sollte das ganze HHS-Geld unter den Staaten aufgeteilt werden. Wir wären viel besser dran, wenn lokale Gemeinschaftsprogramme die derzeitigen HHS-Dienste übernehmen würden – einschließlich der Pandemieabwehr.

Dass die CDC in Bezug auf die Pandemie in allen Punkten falsch lag und zweieinhalb Jahre brauchte, um auch nur einen Bruchteil davon zuzugeben, ist der eindeutige Beweis dafür, dass die Zentralisierung von Entscheidungen im Gesundheitswesen eine schlechte Idee ist. Idealerweise sollte das ganze Geld unter den Staaten aufgeteilt werden. Wir wären viel besser dran, wenn lokale Gemeinschaftsprogramme die aktuellen HHS-Dienste übernehmen würden – einschließlich der Pandemieabwehr.

Die verpfuschten Testkits der CDC

Die Fehler der CDC sind zu zahlreich, um sie in einem einzigen Artikel aufzuzählen, aber lassen Sie uns einen Blick auf einen der Knaller werfen, nämlich den verpfuschten COVID-Test. Wie die HealthDay-Reporter Robert Preidt und Robin Foster bereits im Dezember 2021 berichteten:

Neben der Verunreinigung gab es auch einen grundlegenden Konstruktionsfehler in den COVID-19-Testkits, die von den US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention zu Beginn der Pandemie entwickelt wurden, wie eine neue Untersuchung der Behörde zeigt. Es war bereits bekannt, dass die PCR-Kits kontaminiert waren, aber die am Mittwoch in der Fachzeitschrift PLOS ONE14 veröffentlichten Ergebnisse der CDC sind die ersten, die auf einen Konstruktionsfehler hinweisen, der zu falsch positiven Ergebnissen führte.

Als die Testkits der CDC in den ersten Wochen der Pandemie entwickelt und verteilt wurden, gab es keine anderen zugelassenen Tests … Die Behörde begann Anfang Februar 2020 mit der Auslieferung der Testkits an öffentliche Gesundheitslabors, aber viele Labors teilten der CDC bald mit, dass die Tests nicht eindeutige Ergebnisse lieferten. Die CDC räumte noch im selben Monat ein, dass die Kits fehlerhaft waren, und Beamte der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sagten im April, dass schlechte Herstellungspraktiken zu einer Verunreinigung der Kits geführt hatten ..

Die Tests hatten also nicht nur ein, sondern zwei Probleme. Erstens waren sie mit synthetischen Fragmenten verunreinigt, d. h. mit Sequenzen des genetischen Materials des Virus, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Test ordnungsgemäß funktioniert. Es wird angenommen, dass diese synthetischen Sequenzen die Kits während der Qualitätsprüfung verunreinigt haben, da sie im selben CDC-Labor hergestellt wurden, in dem auch die Qualitätsprüfung stattfand.

Zweitens hat die CDC einen schweren Konstruktionsfehler übersehen. Der Test war so konzipiert, dass er das Vorhandensein von drei spezifischen genetischen Regionen oder Sequenzen des Virus nachweisen sollte. Das Testkit enthielt eine Reihe von Primern, die an diese Regionen banden und Kopien davon anfertigten (wenn sie im Patienten vorhanden waren, was auf eine Exposition gegenüber dem Virus hindeutet), sowie Sonden, die fluoreszierten, um zu signalisieren, dass das Kopieren stattgefunden hat.

Damit diese Primer und Sonden richtig funktionieren, müssen sie sich an die genetischen Sequenzen binden, aber nicht aneinander. In diesem Fall hatte eine der Sonden die Tendenz, sich an einen der Primer zu binden, wodurch ein Fluoreszenzsignal ausgelöst wurde, das auf ein positives Ergebnis hindeutete. Auf diese Weise führte der Test zu einer inakzeptablen Anzahl von falsch positiven Ergebnissen.

Schließlich wurden die meisten PCR-Tests von kleineren Privatunternehmen angeboten, die diese Probleme mit Kontaminationen und Konstruktionsfehlern nicht mehr hatten. Die Tatsache, dass der PCR-Test eine aktive Infektion nicht erkennen kann und dazu benutzt wurde, eine falsche „Casedemie“ zu erzeugen, ist eine andere Geschichte, über die wir bereits mehrfach berichtet haben. Auch hier legte die CDC schockierende Unehrlichkeit an den Tag, indem sie abwechselnd Daten verbarg und manipulierte, um die Pandemie als etwas darzustellen, was sie in Wirklichkeit nicht war.

Sie empfahlen auch das Tragen von Masken, obwohl überwältigende wissenschaftliche Beweise dafür vorliegen, dass Masken die Verbreitung von Viren nicht verhindern. Immer wieder traf die Führung der CDC Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf der Grundlage von Vermutungen, persönlichen Meinungen oder Ängsten – und das nur, wenn man die Möglichkeit von Betrug und geheimen Absprachen zugunsten von Big Pharma und der globalistischen Great Reset Agenda ausschließt.

Hat das HHS das Problem verursacht?

Wie bereits erwähnt, unterstehen dem HHS die NIH und die CDC, die beide in die Entstehung von SARS-CoV-2 verwickelt sind. Im Grunde ist also derselbe Personenkreis, der das Problem geschaffen hat, auch für die Lösung des Problems und die Bereitstellung eines Heilmittels zuständig.

Wir haben bereits gesehen, wie „effektiv“ sie in dieser Hinsicht waren. Sie haben die öffentliche Gesundheit mit nutzlosen Abriegelungen, Maskenvorschriften und sozialer Distanzierung verwüstet und eine noch unbestimmte, aber außerordentlich hohe Zahl von Menschen mit unsachgemäßen, gefährlichen und experimentellen Behandlungen getötet.

Wie in „Why the COVID Jab Should Be Banned for Pregnant Women“ (Warum die COVID-Spritze für Schwangere verboten werden sollte) dargelegt, besteht die CDC bis heute darauf, dass schwangere Frauen die COVID-Spritze erhalten, obwohl Studiendaten darauf hindeuten, dass sie in 8 von 10 Fällen eine Fehlgeburt verursachen kann. Wird eine Reorganisation diesen mörderischen Ratschlag schließlich korrigieren?

In einem Interview mit Current Affairs vom 2. August 202219 sagte Professor Jeffrey Sachs, Vorsitzender der COVID-19-Kommission von The Lancet, er glaube, dass die US-Regierung eine gründliche Untersuchung des Ursprungs der Pandemie verhindere, und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Virus das Ergebnis US-amerikanischer Forschung sei. In der Tat gibt es Patente, die sich über Jahrzehnte erstrecken und darauf hindeuten, dass dies der Fall ist (siehe „Patente beweisen, dass SARS-CoV-2 ein hergestelltes Virus ist“).

Wenn unsere schlimmsten Vermutungen zutreffen, dann hat die US-Regierung nicht nur eine Biowaffe finanziert, sondern zwei – das ursprüngliche SARS-CoV-2 und die Gentransfer-Injektionen, die fälschlicherweise als „COVID-Impfstoffe“ bezeichnet werden. Und die HHS-Abteilungen der FDA und der CDC haben alles mitgemacht und nicht einmal vor der Möglichkeit zurückgeschreckt, 6 Monate alte Säuglinge und Kleinkinder zu töten oder zu verletzen.

Der Krieg gegen Krankheitserreger ist eine gescheiterte Strategie

In einem Artikel des Brownstone Institute vom 10. August 2022 erläutert Aaron Vandiver, ein Naturschützer, Schriftsteller und ehemaliger Prozessanwalt, warum der globale Krieg gegen Krankheitserreger eine gescheiterte Strategie ist, die beendet werden muss:

Bill Gates hat die globale Reaktion auf COVID-19 einen ‚Weltkrieg‘ genannt. Seine militaristische Sprache wurde in den letzten zweieinhalb Jahren von Anthony Fauci und anderen Architekten der COVID-19-Politik aufgegriffen … Ich glaube, dass eine ökologische Perspektive viele der Fehler aufdeckt, die einem aggressiven High-Tech-Angriff auf einen Krankheitserreger innewohnen… Für mich ist der „Krieg“ gegen COVID-19 durch eine Reihe von destruktiven Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen gekennzeichnet, die in unseren politischen und wirtschaftlichen Institutionen tief verwurzelt zu sein scheinen und die ein Muster bilden, das Naturschützern und Ökologen bekannt sein sollte.

Aggressive Eingriffe in komplexe natürliche Prozesse unter Verwendung neuer, schlecht verstandener Technologien, die darauf ausgerichtet sind, eng definierte kurzfristige Ziele zu erreichen, ohne die potenziellen langfristigen Auswirkungen zu berücksichtigen; Profitmacherei durch private Interessen, die Eigentümer der Technologien sind, ermöglicht durch staatliche Stellen und „Experten“, die von diesen Interessen finanziell vereinnahmt wurden; Gefolgt von einer Kaskade unbeabsichtigter Folgen.“

Im weiteren Verlauf des Artikels21 geht Vandiver ausführlicher auf mehrere aggressive und destruktive COVID-Maßnahmen ein – und auf deren Folgen. Ich empfehle, ihn durchzulesen.

Wichtig ist, dass wir, wenn wir gegen Krankheitserreger in den Krieg ziehen, gegen uns selbst in den Krieg ziehen, denn ohne Krankheitserreger können wir nicht existieren. Der Schlüssel zur Gesundheit ist eine ausgewogene Koexistenz mit Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern, die zu Billionen in und auf unserem Körper existieren.

Die verdrehte Logik hinter der Gain-of-Function-Forschung

Wie Sachs weist auch Vandiver darauf hin, dass die von den NIH finanzierte Gain-of-Function-Forschung die logischste und am stärksten unterstützte Theorie zum Ursprung der Pandemie zu sein scheint, und dass die Leugnung der Lab-Leck-Theorie von rücksichtslosen Wissenschaftlern unterstützt wird, die nicht bereit sind, die mit ihrer Arbeit verbundenen Risiken zu erkennen.

Die meisten erkennen nicht, dass Fauci und andere Befürworter des ‚Funktionsgewinns‘ seit langem eine rücksichtslose Missachtung der Risiken zeigen, die mit der Manipulation natürlicher Viren verbunden sind, und eine paranoide Haltung gegenüber der Natur an den Tag legen, die das Gegenteil von Respekt für die Ökologie ist“, schreibt Vandiver. Fauci und andere behaupten, dass ‚Mutter Natur der ultimative Bioterrorist‘ ist, um ihre Frankenstein-ähnlichen Bemühungen zu rechtfertigen, die gefährlichsten Viren, die in der wilden Natur vorkommen, zu jagen, sie in Labore wie das in Wuhan zu bringen und an ihnen herumzubasteln, um sie noch gefährlicher und tödlicher zu machen.

Ihre verdrehte Logik scheint zu sein, dass sie durch die absichtliche Schaffung von Superviren natürliche Pandemien vorhersehen und vorbereiten können. Die meisten objektiven Beobachter sagen jedoch, dass der „Funktionsgewinn“ eine militärisch-industrielle Spielerei ist, die keinerlei praktischen Nutzen hat und das Risiko von Pandemien dramatisch erhöht … Es bleibt unklar, ob die ‚gain of function‘-Forschung tatsächlich die COVID-19-Pandemie verursacht hat, aber ihr Potenzial, dies getan zu haben, ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie mächtige Akteure wie Fauci technologische Werkzeuge einsetzen, um in natürliche Prozesse einzugreifen, ohne Rücksicht auf die langfristigen ökologischen Folgen zu nehmen, wenn nicht sogar mit offener Verachtung, und damit Möglichkeiten zu schaffen, mehr Macht auszuüben.

Abschließend stellt Vandiver fest:

Wenn wir jeden Aspekt des „Weltkriegs“ gegen COVID-19 sorgfältig analysieren, können wir sehen, wie jede Taktik und jede Hightech-„Waffe“ der menschlichen Gesundheit geschadet, die Zivilgesellschaft destabilisiert und möglicherweise das ökologische Gleichgewicht zwischen der menschlichen Bevölkerung und dem Virus gestört hat, während sie gleichzeitig private Interessen bereichert und finanziell gefangene staatliche Regulierungsbehörden ermächtigt hat. Der „Krieg“ ist durch das ausgeprägte Muster gekennzeichnet, das ich zu Beginn dieses Aufsatzes beschrieben habe … Dieses zerstörerische Muster scheint tief in unseren Institutionen und in der Einstellung unserer Führungskräfte verwurzelt zu sein. Es bestimmt weitgehend die dysfunktionale Beziehung unserer Gesellschaft zur natürlichen Welt.

Eine ökologische Perspektive, die dieses Muster im Auge behält und alle Konsequenzen berücksichtigt, die sich aus dem Start von Hightech-‚Kriegen‘ gegen Krankheitserreger oder andere Teile unserer Umwelt ergeben, kann uns helfen, ähnliche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden oder zumindest zu erkennen.

Tod durch Medizin

In „Sind medizinische Fehler immer noch die dritthäufigste Todesursache?“ gebe ich einen Überblick über die nunmehr jahrzehntelange Geschichte der modernen Medizin als führende Todesursache, die zeitweise den ersten Platz einnimmt und selten unter den vierten Platz abrutscht. Mehrere Studien und Untersuchungen haben im Laufe der Jahre ergeben, dass die Medizin und medizinische Fehler die dritthäufigste Todesursache in den USA sind.

Die Pandemie hat gezeigt, wie gefährlich es ist, auf Hundepfeifen wie „Vertrauen Sie der Wissenschaft“ zu hören. Welcher Wissenschaft? Derjenigen, die Big Pharma ausheckt, um Geld zu verdienen, oder derjenigen, die Behauptungen doppelt überprüft und unabhängig nachforscht?

Die COVID-Richtlinien der CDC waren allesamt falsch – durchweg 180 Grad von hilfreich – und wurden erst kürzlich aktualisiert23 , um dem zu entsprechen, was wir „Fehlinformationsverbreiter“ schon seit über zwei Jahren sagen. Diese Aktualisierung wurde am 11. August veröffentlicht, nur sechs Tage bevor Walensky die Reorganisationspläne der CDC bekannt gab.

Ich glaube nicht, dass die CDC plötzlich erkannt hat, dass sie in die falsche Richtung geht. Sie wussten es von Anfang an, und sie taten es absichtlich. Ich vermute, dass sie erst jetzt beginnen, ihren Kurs zu korrigieren, weil die Mainstream-Medien ihren Einfluss auf die Öffentlichkeit verlieren.

Die Mainstream-Medien waren ihr Deckmantel für jede widerwärtige, unwissenschaftliche Empfehlung, und ohne diesen Arm der Gehirnwäsche kann die CDC nur noch den Rückweg antreten. Wie Dr. Anthony Fauci erkennen sie wahrscheinlich, dass sich das politische Blatt wendet, dass die Menschen die Doppelzüngigkeit von „1984“ satt haben und dass, wenn die Republikaner im November das Repräsentantenhaus erobern, die CDC mit einer Reihe von Untersuchungen konfrontiert werden könnte.

Senatoren versprechen Ermittlungen.

Am 23. August 2022 versprachen zwei US-Senatoren eine „umfassende Untersuchung“ der möglichen Rolle von Fauci und dem ehemaligen NIH-Chef Francis Collins bei der Entstehung der Pandemie und forderten das HHS und die NIH formell auf, Dokumente und Mitteilungen aufzubewahren.

Auch die Führungskräfte der CDC und der FDA müssen untersucht und zu den Einzelheiten ihrer Entscheidungsfindung befragt werden. Ich glaube nicht, dass sie jemals zugeben werden, dass sie „für den Teufel arbeiten“, d.h. für die Deep State-Kabale, die COVID als Deckmantel für eine globale Übernahme benutzt, aber es muss trotzdem eine Abrechnung geben.

Diejenigen, die bereit sind, das Leben, die Zukunft und die verfassungsmäßigen Rechte der Amerikaner im Namen dieser transhumanistischen Psychopathen zu opfern, müssen rücksichtslos ausgemerzt werden. Und dann müssen wir neue öffentliche Gesundheitssysteme einführen, vielleicht neue Agenturen, deren Befugnisse begrenzter sind und die eher von den Bundesstaaten als von der Bundesregierung geleitet werden.

Niemals sollte es einer Behörde wie der CDC erlaubt sein, Ärzten die Behandlung von Patienten zu verbieten, z. B. auf der Grundlage ihrer eigenen Fachkenntnisse und Erfahrungen. Was während dieser Pandemie geschehen ist und immer noch geschieht, ist ein wahres Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir dürfen nie vergessen, wie Gesundheitsbeamte, Regierungsvertreter, Medien und andere Einflussnehmer versucht haben, den Hass gegen Ungeimpfte zu schüren, und wie sie bereit waren, bis zum Tod zu diskriminieren.

Die CDC hat nun einen Rückzieher im Hinblick auf Diskriminierung gemacht und erklärt, dass Menschen nicht aufgrund ihres Impfstatus behandelt werden sollten. Aber wir erinnern uns an die Forderungen nach „Umerziehungslagern“ und Flugverbotslisten. Ein Rückzieher wird die Versuche, das Leben derjenigen zu zerstören, die sich weigerten, ihr russisches Roulette zu spielen, nicht auslöschen.

Ich für meinen Teil würde gerne von der CDC eine Erklärung hören, warum sie das eindeutige Sicherheitssignal von fast 1,3 MILLIONEN Berichten über Verletzungen durch COVID-Impfungen im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ignoriert hat.25 Würden Sie das nicht auch?

