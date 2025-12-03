EXKLUSIV: Die geheime Impfstoff-Agenda, die genetisch veränderte Menschen hervorbringt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie schützen nicht Ihren Körper. Sie schreiben neu, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das ist der wahre Grund, warum sie niemals mit den Impfungen aufhören werden.

Eine geheime Krebswaffe. Eine Verschwörung der CIA. Und ein toter Präsident.

Dr. Suzanne Humphries behauptet, US-Wissenschaftler hätten einen injizierbaren Krebs entwickelt, um Fidel Castro zu ermorden – unter Verwendung mutierter Affenviren aus Polio-Impfstoffen.

Sie behauptet, Lee Harvey Oswald sei der Kurier gewesen, habe zu viel gewusst und sei beseitigt worden, um das Geheimnis zu wahren.

Und wenn sie Recht hat, war die Ermordung von JFK kein Einzeltäter-Attentat – sondern die Folge eines geheimen Programms zur Entwicklung biologischer Waffen.

Wir werden nicht aufhören, über Impfstoffe zu sprechen, bis die Öffentlichkeit erkennt, dass die einzige Lösung darin besteht, sich für immer von ihnen fernzuhalten. Denn je mehr wir entdecken, desto entschlossener werden wir in dieser Überzeugung.

Eine kürzlich gemachte Entdeckung ergab, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder im Vergleich zur Version für Erwachsene die doppelte Konzentration des krebsauslösenden SV40-Promotors enthält.

Dr. Suzanne Humphries hielt kürzlich einen wichtigen Vortrag bei Children’s Health Defense. Sie sagt, dass man Ihnen nicht sagen wird, dass bei der Entwicklung dieser Impfstoffe kranke Tiere verwendet werden. Sie werden nicht erfahren, dass unsere eigenen Regierungsbehörden Projekte mit krebserregenden Inhaltsstoffen in Impfstoffen geheim gehalten haben.

Und warum spricht niemand darüber, wie all dies mit zukünftigen Pandemien und der Forschung an Biowaffen zusammenhängt? Suzanne ist Ärztin, Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologin. Derzeit arbeitet sie in einer Privatpraxis und setzt sich weiterhin dafür ein, die Mythen rund um Impfungen zu entkräften.

Sie ist jetzt bei uns zu Gast.

We’re not going to stop talking about vaccines until the public realizes the only solution is to stay away from them forever. Because the more we discover, the more resolute we become in that conviction.



A recent discovery found that Pfizer’s COVID shot for children had twice… pic.twitter.com/bbKTHLGqWM — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Dr. Humphries begann mit einer Geschichte, die eigentlich eine Erfolgsgeschichte hätte sein sollen. Sie hatte ihren „Traumjob“ als Nephrologin. Das änderte sich jedoch im Jahr 2009, als ein Patient ihr erzählte, dass er vollkommen gesund gewesen sei – bis er die Grippeimpfung erhalten hatte. Sie hörte ihm aufmerksam zu und nahm ihn im Gegensatz zu den meisten Ärzten ernst.

„Ich glaubte ihm”, sagte sie. „Oh, das war der erste Fehler – einem Patienten zu glauben, der sagte, er habe eine Impfschädigung erlitten.”

Ihre Entscheidung, Nachforschungen anzustellen, löste eine Welle der Gegenreaktion aus. Sie entdeckte mehrere Fallstudien, die Impfstoffe mit Nierenversagen in Verbindung brachten. Als sie begann, sich gegen die Impfprotokolle des Krankenhauses zu wehren, eskalierte die Situation schnell.

„Ich wurde zur Persona non grata“, sagte sie. Nur weil sie Anweisungen erteilte, ihre Patienten nicht zu impfen, wurde sie verfolgt, überwacht und diffamiert.

Was folgte, war nicht nur eine berufliche Veränderung – es war ein Erwachen.

@DrSuzanneH7 opened with what should have been a success story. She had her “dream job” as a nephrologist. But that changed in 2009, when a patient told her he’d been perfectly healthy—until he got the flu shot. She listened carefully and, unlike most doctors, took him seriously.… pic.twitter.com/Yfqh0lFsCB — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Als Maria darauf hinwies, dass es offenbar keine Pläne gibt, die COVID-Impfungen einzustellen – nirgendwo auf der Welt –, stimmte Dr. Humphries zu. Sie bestätigte, dass sie nicht verschwinden werden, und ging mit ihrer Warnung sogar noch weiter.

Sie sagte, dass COVID-Impfungen „sich in unser eigenes Genom integrieren“ und die Menschen „genetisch verändert“ zurücklassen.

Ist dies Teil der transhumanistischen Agenda? Sie machte keine definitive Aussage, wies dies aber auch nicht zurück. Stattdessen gab sie eine düstere Warnung heraus.

„Das Potenzial für das Böse, das der Menschheit angetan werden kann, übersteigt oft bei weitem unsere Vorstellungskraft”, sagte sie.

Die Menschen sähen es nicht kommen, fügte sie hinzu, weil „die Menschen von Natur aus gut sind und sich die wilden, verrückten Dinge, die diese Ghule sich ausdenken und uns antun, nicht einmal vorstellen können, bis es zu spät ist“.

When @zeeemedia pointed out that there seems to be no plan to stop the COVID shots—anywhere in the world—Dr. Humphries agreed. She confirmed that it’s not going away, then took the warning even further.



She said that COVID injections “integrate into our own genome” and leave… pic.twitter.com/pZcooiRPFO — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Dr. Humphries erinnerte sich an die Gegenreaktion, die sie – sogar von Menschen aus ihren eigenen Reihen – erhielt, als sie versuchte, zu untersuchen, was wirklich in den COVID-Impfstoffen enthalten ist.

„Wenn man das Wort Graphen erwähnt, wird man sofort angegriffen …“

Sie beschrieb, was sie persönlich unter dem Mikroskop gesehen hatte: geometrische Strukturen, die unheimlich an „elektronische Leiterplatten“ erinnerten. Ihre Reaktion war eindeutig. „Das ist nichts, was mit Leben vereinbar ist“, sagte sie.

Obwohl sie das Material nicht verifizieren konnte, wies sie auf eine Sache hin: „Da ist eine riesige Menge Kohlenstoff drin.“

Und dann machte sie eine allgemeinere Aussage – eine, die hart traf. Sie sagte, die Unterwanderung der wissenschaftlichen Welt sei so tiefgreifend, dass selbst die impfkritische Gemeinschaft nicht sicher sei.

„Jeder könnte zu diesem Zeitpunkt ein CIA-Agent sein.“

Sie ist sich bewusst, wie das klingt.

„Wenn man darüber spricht, kann man am Ende wie ein paranoider Schizophrener wirken. Aber ich bin keine Verrückte.“

Dr. Humphries recalled the backlash she got—even from people on her own side—when she tried to investigate what’s really in the COVID shots.



“You mentioned the word graphene and you will be dogpiled…”



She described what she personally saw under the microscope: geometric… pic.twitter.com/x3QzTBUlUq — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Dann kam die Geschichte, mit der niemand gerechnet hatte.

Dr. Humphries beschrieb detailliert, wie das SV40-Virus, das mit Krebs in Verbindung gebracht wird und in Polio-Impfstoffen enthalten ist, mit einem CIA-Komplott zur Ermordung von Fidel Castro mithilfe von als Waffe eingesetzten Krebszellen zusammenhängt.

Sie sagte, Dr. Alton Ochsner, ein mit der CIA verbundener Chirurg, habe mit einer jugendlichen Genie namens Judith Baker zusammengearbeitet, um Krebszellen mithilfe von Teilchenbeschleunigern zu mutieren. Ihr Plan war es, diese schnell wachsenden Krebszellen in Castro zu injizieren.

Wer sollte die Zellen überbringen? „Lee Harvey Oswald“, sagte sie. Und er war nicht nur ein verwirrter Einzelgänger. Laut Humphries war er ein „Agent mit hohem IQ“, der „als Sündenbock hingestellt wurde“, weil er zu viel wusste.

Sie legte eine erschreckende Vertuschungsaktion dar: CIA-Biolabore, Affenviren, Krebsforschung und eine lange Spur von Leichen.

„Etwa 160 Menschen … alle tot.“

Then came the story no one saw coming.



Dr. Humphries detailed how the SV40 cancer-linked virus in polio vaccines connects to a CIA plot to assassinate Fidel Castro using weaponized cancer cells.



She said Dr. Alton Ochsner, a CIA-connected surgeon, worked with a teenage prodigy… pic.twitter.com/d1hcMNsTLR — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

SV40 kam erneut zur Sprache – diesmal jedoch im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder.

Dr. Humphries behauptete, dass die pädiatrische Version im Vergleich zur Formel für Erwachsene „die doppelte Konzentration” des SV40-Promotors enthält. Angesichts verwirrender Dosierungsanweisungen und mehrfarbiger Verschlusskappen warnte sie, dass einige Kinder möglicherweise ohne ordnungsgemäße Verdünnung geimpft werden könnten.

Selbst ohne das vollständige Genom seien Fragmente von SV40 gefährlich, sagte sie.

„Kevin [McKernan] hat auch gezeigt, dass der Promotor und Enhancer von SV40 … nicht den vollständigen Viruscode benötigen, um eine signifikante DNA-Modulation zu bewirken”, erklärte sie.

Diese Fragmente stören P53 – ein entscheidendes Protein, das potenziell krebserregende Zellen buchstäblich löscht.

SV40 came up again—but this time, in relation to Pfizer’s COVID shot for kids.



Dr. Humphries claimed that the pediatric version contains “twice the concentration” of the SV40 promoter compared to the adult formula. And with confusing dosage instructions and multi-cap color… pic.twitter.com/NDRiws0IIg — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Dann kam das Finale – der Teil, in dem alles zusammenkam.

Dr. Humphries warnte davor, dass KI still und leise in alle Bereiche des Gesundheitswesens integriert wird: in die Impfstoffentwicklung, die Funktionsgewinnforschung, sogar in die Diagnose und Patientenversorgung.

Sie verwies auf aktuelle Gerichtsurteile, die „Compliance-Chips” in Medikamenten zulassen, und schlug Alarm in Bezug auf Wearables und digitale ID-Systeme.

Was ist noch schlimmer? Die Patienten wenden sich bereits der KI zu – und finden Gefallen daran.

„KI-Ärzte hören besser zu, haben mehr Mitgefühl und sind intelligenter”, stellte sie fest.

Aber der Preis für diese Bequemlichkeit ist hoch. Dr. Humphries warnte vor einer Zukunft, in der es keine medizinische Freiheit mehr gibt, Autonomie eine Illusion ist und das System genau weiß, was sich in Ihrem Körper befindet – weil es selbst dort hingebracht hat.

„Der einzige Ausweg besteht darin, dass die Menschen sich massiv – in großem Umfang – weigern“, sagte sie.

Selbst dann, räumte sie ein, könnte es nicht ausreichen.

„Wenn ich meinen Glauben nicht hätte, könnte ich wohl nicht mehr bei Verstand sein.“

Then came the finale—the part where it all came together.



Dr. Humphries warned that AI is being quietly integrated into every corner of healthcare: vaccine development, gain-of-function research, even diagnosis and patient care.



She pointed to recent court rulings that allow… pic.twitter.com/mLDzbXz6iI — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) November 27, 2025

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich das vollständige Interview unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.

Wir melden uns am Montag mit einer weiteren neuen Folge zurück, in der wir Themen beleuchten, die von den Medien nicht behandelt werden. Bis dann.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: