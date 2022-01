Experten für Infektionen: Wir werden das Coronavirus „nie“ loswerden

Dänische Forscher widersprechen der Vorhersage der WHO, dass die Pandemie im Jahr 2022 enden könnte.

Dänische Infektionsexperten widersprechen der Vorhersage der WHO, dass die COVID-19-Pandemie im Jahr 2022 enden könnte, indem sie behaupten, dass „wir niemals in der Lage sein werden, dem Coronavirus Lebewohl zu sagen“.

In einer Erklärung zum Jahresbeginn sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass die Pandemie noch in diesem Jahr beendet werden könnte, wenn sich die Mehrheit der Menschen in allen Ländern impfen lässt.

Er fügte hinzu, dass „engstirniger Nationalismus“ und „Impfstoffhortung“ die Hindernisse seien, die dies verhinderten.

Ghebreyesus wurde jedoch von Experten für Infektionskrankheiten in Dänemark zurückgewiesen, die kein Ende der Auswirkungen von COVID-19 auf das Leben der Menschen in Sicht sehen.

Eskild Petersen, Professor für Infektionskrankheiten an der Universität Aarhus, sagte, es werde noch einige Jahre dauern, bis die Pandemie wirklich beendet sei.

Der Chefarzt des Universitätskrankenhauses Aarhus und Professor Lars Østergaard erklärte, dass die Pandemiephase des Virus zwar für beendet erklärt werden kann, das Coronavirus aber immer im Hintergrund bleiben wird.

„Die Pandemie mag zu Ende sein. Das heißt aber nicht, dass Corona aus unserem Alltag verschwindet. Ich denke, wir werden uns nie vom Coronavirus verabschieden können. Was wir wollen, ist eine so gute Immunität in der Bevölkerung, dass wir damit umgehen können wie mit den anderen Krankheiten, die wir kennen“, sagte Østergaard.

Wie wir letzten Monat berichteten, ergab eine Umfrage, dass ein Drittel der Briten glaubt, die Pandemie werde nie enden, was unterstreicht, wie sehr die Menschen den permanenten Biosicherheits-Polizeistaat als Folge der erlernten Hilflosigkeit annehmen.