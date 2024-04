Fachzeitschrift veröffentlicht neue wissenschaftliche Belege dafür, dass CO₂-Emissionen die Atmosphäre nicht erwärmen können, weil sie »gesättigt« ist

Es gibt weitere wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Erdatmosphäre mit Kohlendioxid “gesättigt” ist, was bedeutet, dass das “Treibhausgas” bei höheren Werten keinen Temperaturanstieg verursacht. Eine Gruppe polnischer Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Jan Kubicki hat kürzlich drei Arbeiten veröffentlicht, in denen sie laut der Wissenschaftswebsite No Tricks Zone ihre Ergebnisse dahin gehend zusammenfassen, dass aufgrund der Sättigung “das emittierten CO₂ nicht direkt zu einem Anstieg der globalen Temperatur führt”. Der derzeitige CO₂ -Gehalt in der Atmosphäre liegt bei etwa 418 Teilen pro Million (ppm), aber die Wissenschaftler stellen fest, dass eine CO2 -Konzentration über 400 ppm “keinen Temperaturanstieg mehr verursachen kann”.

Wie regelmäßige Leser des Daily Sceptic wissen, ist die Sättigung der Atmosphäre mit CO₂ die Hypothese, deren Namen die Mainstream-Medien, die Politik und große Teile der Klimawissenschaft nicht zu nennen wagen. Ohne die ständige Panikmache, dass der Mensch die stetige Erwärmung des Klimas durch die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen und die Freisetzung von CO₂ in die Atmosphäre kontrolliert, ist das Projekt der Netto-Null-Klimaerwärmung tot.

Die Sättigungshypothese ist komplex, lässt sich aber in einfachen Worten am Beispiel der Isolierung des Dachbodens eines Hauses erklären. Ab einem bestimmten Punkt hat eine Verdoppelung der Dämmung kaum noch einen Effekt, da der größte Teil der Wärme, die durch das Dach entweichen will, bereits eingeschlossen ist. Kohlendioxid speichert Wärme nur in engen Bereichen des Infrarotspektrums, und die Konzentration des Gases war in der Vergangenheit bis zu 20-mal höher, ohne dass es zu einer unkontrollierten globalen Erwärmung gekommen wäre. Die polnischen Wissenschaftler vermuten, dass die Sättigungsmasse für Kohlendioxid in der Erdatmosphäre bei den heutigen Werten um ein Vielfaches überschritten ist. Die jüngste Arbeit wird auf der von Elsevier betriebenen Online-Plattform Science Direct veröffentlicht und von Experten begutachtet.

Viele andere Wissenschaftler fühlen sich von der Sättigungshypothese angezogen, weil sie plausiblere Erklärungen für die bisherigen Klimaveränderungen liefert. Im vergangenen Jahr stellten drei Wissenschaftler unter der Leitung von Yi Huang, Professor für Atmosphärenforschung an der McGill University, fest: “Die Transmission im CO₂ -Bandzentrum bleibt unverändert, wenn der CO₂ -Gehalt zunimmt, weil die Absorption bereits gesättigt ist.” Trotz mehr als 50-jähriger Bemühungen sind Klimamodellierer und Wissenschaftler des anthropogenen Lagers nicht in der Lage, einen Temperaturanstieg auf eine Verdoppelung des CO₂ in der Atmosphäre zurückzuführen. Schätzungen von 0,5 °C bis ca. 6 °C, mit einigen Ausreißern bis zu 10 °C, sind kaum mehr als Vermutungen, und doch bilden sie die “wissenschaftliche” Grundlage für die weltweite Angst vor einem menschengemachten Klimawandel. Die Zahlen sind zu wild und zu ungenau, um vernünftige wissenschaftliche Vorhersagen zu machen, und doch wird immer wieder behauptet, die Wissenschaft sei “geklärt”, es gebe einen “Konsens” und alles sei unanfechtbar. Die polnischen Wissenschaftler zitieren ihrerseits den Autor von Idso 1998, dass “die derzeit verwendeten Modelle noch keine geeignete Grundlage für die Entwicklung rationaler politischer Maßnahmen im Zusammenhang mit möglichen Klimaänderungen bieten”.

No Tricks Zone stellt fest, dass die polnischen Autoren besorgt sind über den jüngsten Versuch, sich auf Modelle und Annahmen über die Fähigkeit von CO₂ zu stützen, Änderungen der globalen Temperatur zu verursachen, anstatt auf Beobachtungsdaten. “Dies deutet eindeutig darauf hin, dass die offiziell behaupteten Auswirkungen des anthropogenen CO₂-Anstiegs auf das Erdklima nur eine Hypothese und keine gesicherte Tatsache sind.

Die Online-Wissenschaftsseite berichtet auch über andere aktuelle wissenschaftliche Arbeiten, die die Sättigungshypothese stützen. In Chen et al. 2023 wird berichtet, dass der Erwärmungseffekt von CO₂ im Vergleich zu vorindustriellen Konzentrationen stark reduziert ist. Außerdem wurde festgestellt, dass sich die Einflüsse von Wasserdampf und Wolken überlagern und somit die Absorption im CO₂-Infrarotband dominieren. Der deutsche Physikprofessor Dieter Schildknecht setzte 2022 die Sättigungsgrenze von CO₂ bei nur 300 ppm an und kam zu dem Schluss, dass darüber hinausgehende Erhöhungen das Erdklima nicht beeinflussen können. Bei diesem niedrigen Wert beträgt die Absorption nahezu 100 %, sodass weitere vom Menschen verursachteCO2 -Emissionen zu keiner nennenswerten Erhöhung der Strahlungsabsorption führen können.

Der emeritierte Professor William Happer aus Princeton ist ein weiterer führender Verfechter der Sättigungshypothese und war kürzlich in Martin Durkins Film Climate: The Movie zu sehen. Bei dieser Gelegenheit erläuterte er einen Großteil der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Erreichung von Net Zero auf populärere Weise. Er sagte, er könne mit dem Begriff “Schwindel” leben, obwohl er das Wort “Betrug” vorziehe. Auch der moderne Wissenschaftsriese und Nobelpreisträger für Physik des Jahres 2022, Dr. John Clauser, drückte sich in allgemein verständlichen Worten aus: “Ich behaupte, dass es keinen Zusammenhang zwischen Klimawandel und CO₂ gibt – meiner Meinung nach ist das alles Quatsch”.