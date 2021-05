Fälle von Blutgerinnsel nach der Impfung, nun gibt die US-Gesundheitsbehörde zu, dass der Impfstoff verantwortlich ist

Reuters: Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sagten am Mittwoch, dass sie mehr Fälle von potenziell lebensbedrohlicher Blutgerinnung bei Menschen gefunden haben, die den Johnson & Johnson COVID-19 Impfstoff erhalten haben und sehen einen „plausiblen kausalen Zusammenhang“.

Die CDC sagte in einer Präsentation, die Agentur habe jetzt 28 Fälle von Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) unter den mehr als 8,7 Millionen Menschen, die den J&J-Impfstoff erhalten hatten, identifiziert. Bei TTS handelt es sich um Blutgerinnsel, die mit einem niedrigen Spiegel an Blutplättchen einhergehen – den Zellen im Blut, die bei der Gerinnung helfen.

Bislang sind drei der 28 Personen gestorben. Zuvor, bis zum 25. April, hatte die CDC 17 Fälle von Blutgerinnung unter fast 8 Millionen geimpften Menschen gemeldet.

Das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), das die CDC berät, empfahl am 23. April, dass die USA eine 10-tägige Pause für die von J&J verhängten Impfungen aufheben, um die Sicherheitsdaten zur Gerinnungsproblematik zu überprüfen. Das Gremium wird die neuen Daten später am Mittwoch überprüfen.

Die CDC sagte am Mittwoch, die Ereignisse scheinen ähnlich zu sein wie das, was nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca in Europa beobachtet wird.

Beide Impfstoffe basieren auf einer Technologie, die Adenoviren, die eine Erkältung verursachen können, als Vektoren verwendet. Die modifizierten Viren werden verwendet, um DNA-Instruktionen in den Körper zu tragen, um spezifische Coronavirus-Proteine herzustellen und das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern anzuregen, die das eigentliche Coronavirus bekämpfen.

Die Wissenschaftler arbeiten daran, den möglichen Mechanismus zu finden, der die Blutgerinnsel erklären würde. Eine führende Hypothese scheint zu sein, dass die Impfstoffe eine seltene Immunreaktion auslösen, die mit diesen viralen Vektoren zusammenhängen könnte.

Das Syndrom scheint nicht mit einem der COVID-19-Impfstoffe in Verbindung zu stehen, die von Pfizer Inc und BioNTech SA oder Moderna Inc hergestellt werden.

Die meisten Fälle traten bei Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren auf, so die CDC, wobei die Raten bei Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren bei 12,4 Fällen pro Million und bei den 40- bis 49-Jährigen bei 9,4 Fällen pro Million lagen.

Nur sechs der identifizierten Gerinnungsereignisse waren bei Männern.

Symptome treten typischerweise mehrere Tage nach der Impfung bis zu 2 Wochen später auf.