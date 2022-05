Fragwürdige Praktiken in der Ukraine: Das Rote Kreuz führt eine Liste von Kindern mit gesunden Organen.

Das russische Untersuchungskomitee, eine Art Staatsanwaltschaft für schwere Verbrechen, die direkt Präsident Putin unterstellt ist, geht Vorwürfen nach, wonach das ukrainische Rote Kreuz in dubiose Geschäfte verwickelt ist und unter anderem in der Stadt Marioepol Aufzeichnungen über Kinder mit „gesunden Organen“ führt.

Die Anschuldigungen wurden von Wladimir Taranenko erhoben, dem Leiter einer Freiwilligenbewegung, die die Polizeikräfte in Donezk unterstützt. Der Aktivist postete in den sozialen Medien Bilder von einem Büro des Roten Kreuzes in Mariupol. Taranenko sagte, dass dort sehr verdächtige Dinge gefunden wurden.

Er behauptete, das Amt habe Krankenakten von mehr als 1.000 Kindern mit „gesunden Organen“ gesammelt. Es gab auch Handbücher für den Umgang mit Waffen, die offenbar für Kinder bestimmt waren.

Taranenko sagte, dass die Ermittler der DVR die Aktivitäten der Gesellschaft „aufklären“ werden. Das russische Komitee sagte, es werde das Video zu einer Liste von Beweisen hinzufügen, die es bereits über mutmaßliche Verbrechen Kiews besitzt.

Mariupol ist eine wichtige Hafenstadt in der DVR. Sie wurde während der laufenden Militärkampagne gegen die Ukraine von russischen und donbassischen Truppen befreit.

Weder die ukrainische Gesellschaft noch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wollten sich umgehend zu den Vorwürfen äußern.

Die gesamte Stadt Mariupol steht nun unter russischer Kontrolle. Die letzten Verteidiger haben vor kurzem kapituliert. Russland hat Tausende von ukrainischen Soldaten in Mariupol verhaftet. Sie werden vor Gericht gestellt und können zum Tode verurteilt werden. Einige der Soldaten gehörten dem Nazi-Bataillon Asow an.