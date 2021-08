Freiheit in der kommenden Zeit des Wahnsinns

Von Andrew P. Napolitano: Er ist ein ehemaliger Richter des Superior Court of New Jersey und ist der leitende Rechtsanalyst des Fox News Channel. Richter Napolitano hat neun Bücher über die Verfassung der Vereinigten Staaten geschrieben. Das jüngste ist. Um mehr über Richter Napolitano zu erfahren und Beiträge von anderen Autoren und Karikaturisten des Creators Syndicate zu lesen, besuchen Sie creators.com.

Traurigerweise nähern wir uns in Amerika einer Zeit, in der unsere gewählten Beamten die Freiheitsrechte angreifen werden, mit deren Schutz wir sie beauftragt haben. Was auch immer die Ursache sein mag, die Regierung wird bald einem kleinen Teil der Bevölkerung die Schuld für ihr Versagen bei der Eindämmung eines Virus geben und dann die unveräußerlichen Rechte von uns allen einschränken.

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt.

Als Präsident Abraham Lincoln es während des Bürgerkriegs für zweckmäßig hielt, diejenigen in den Nordstaaten zum Schweigen zu bringen, die seine Kriegsentscheidungen anzweifelten, indem er sie in Militärgefängnissen einsperrte, wurde er anschließend von einem einstimmigen Urteil des Obersten Gerichtshofs zurechtgewiesen. Die Quintessenz der Rüge lautete, dass die Verfassung unabhängig von den Schwierigkeiten – ob Krieg oder Pestilenz – unsere natürlichen Rechte schützt und dass ihre Bestimmungen sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten aufrechtzuerhalten sind, wenn sie drücken und wenn sie trösten.

Ob COVID-19 nun zurückkommt oder nicht, unsere zentralen Planer sind in Panik geraten. In den USA gibt es keinen freien Markt für die Gesundheitsversorgung, sondern Tausende von Seiten an Gesetzen, Vorschriften und Kontrollen auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene.

Diese Kontrollen haben sich beim letzten Mal als offensichtlich mangelhaft erwiesen. Die Bundesbehörden waren so sehr auf ihre Kontrolle des Gesundheitswesens bedacht – ein Bereich, der ihnen laut Oberstem Gerichtshof nirgendwo in der Verfassung übertragen wurde und der, abgesehen von ihrer Befugnis, diejenigen, die sich ihnen widersetzen, zu besteuern, gar nicht existiert -, dass sie darauf bestanden, dass nur die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention in Atlanta auf das Virus getestet werden dürften.

Es bedurfte wochenlanger Bitten von Gouverneuren, Bürgermeistern und Gesundheitsfachleuten, damit die Bundesbehörden einlenkten. Als sie jedoch feststellten, dass die Labors im ganzen Land genauso kompetent waren wie ihre eigenen, wurde ihnen klar, dass ihre Inkompetenz allen Ärzten sowie den meisten privaten und staatlichen Labors die Testkits vorenthalten hatte.

Wir alle wissen, wie eine zentrale Wirtschaftsplanung die Freiheit einschränkt, Knappheit erzeugt und die Kosten für Produkte in die Höhe treibt. Jetzt wissen wir, dass die zentrale Steuerung des Gesundheitswesens Menschen tötet.

Aber diese Bürgermeister und Gouverneure wollten sich in ihren totalitären Impulsen nicht von den Bundesbehörden übertreffen lassen. Viele von ihnen erließen Dekrete, die genauso verfassungswidrig sind wie Lincolns Bemühungen, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Sie ordneten die Schließung der meisten Unternehmen und fast aller Einzelhandelsgeschäfte an. Sie taten so, als gehörten unsere Gesichter ihnen und nicht uns. Sie schlossen religiöse Einrichtungen. Es dauerte ein Jahr, bis die Gerichte diesem Wahnsinn teilweise Einhalt gebieten konnten.

Die Verwirklichung dieser totalitären Impulse hat Millionen von Menschen arbeitslos gemacht, Tausende von Unternehmen geschlossen und zerstört und die Grundrechte von Dutzenden von Millionen Menschen beeinträchtigt – alles unter Verletzung zahlreicher Abschnitte der Verfassung, auf deren Einhaltung die Totalitaristen geschworen haben.

Und jetzt drohen sie damit, dies wieder zu tun.

Die Vertragsklausel der Verfassung verbietet es den Staaten, sich in rechtmäßige Verträge wie Mietverträge und Arbeitsverträge einzumischen. Die Due Process Clause des 14. Verfassungszusatzes verbietet es den Staaten, in Leben, Freiheit oder Eigentum einzugreifen, ohne dass ein Prozess stattfindet, bei dem der Staat seine Schuld beweisen muss. Die Takings Clause des Fünften Verfassungszusatzes verlangt eine gerechte Entschädigung, wenn der Staat in die vom Eigentümer gewählte rechtmäßige Nutzung seines Eigentums eingreift.

Zusammengenommen ergeben diese Klauseln einen bedeutenden Schutz des Privateigentums in der Verfassung. Nimmt man noch die Strafandrohung hinzu, die diese Dekrete begleitete, und die Tatsache, dass es sich dabei um Exekutivdekrete und nicht um Gesetze handelte, wird deutlich, dass die Ablehnung grundlegender demokratischer und verfassungsmäßiger Prinzipien in den Köpfen, Worten und Taten derjenigen, die diese Dekrete erlassen haben, überwiegt.

Nimmt man zu all dem noch den Schutz der Rechte auf Religionsausübung und Vereinigungsfreiheit im Ersten Verfassungszusatz sowie das gerichtlich anerkannte Recht auf Reisen hinzu, so wird klar, dass diese Vorschriften des Nanny-Staats zutiefst verfassungswidrig, unbestreitbar rechtswidrig und keinesfalls respektabel oder befolgenswert sind.

Warum passiert das jetzt wieder?

Im Laufe der Geschichte waren freie Menschen immer wieder bereit, das Teufelsgeschäft einzugehen, Freiheit gegen Sicherheit zu tauschen, wenn sie Angst hatten. Wir akzeptieren die oberflächlichen und hohlen Angebote der Regierung, dass weniger Freiheit gleichbedeutend mit mehr Sicherheit ist. Das ist nicht der Fall. Das ist der Traum der Regierung – Dominanz ohne Widerstand.

Dies geschah hier mit den Alien and Sedition Acts in den 1790er Jahren, als die Föderalisten eine zweite Revolution fürchteten und kritische Äußerungen unter Strafe stellten, während des Bürgerkriegs, als Lincoln abweichende Meinungen fürchtete und der Kongress eine Niederlage befürchtete und Unschuldige einsperrte, während des Ersten Weltkriegs, als Präsident Woodrow Wilson die Äußerungen unter Strafe stellte, die er hasste und fürchtete, und während der Großen Depression, als Präsident Franklin D. Roosevelt wirtschaftliches Unheil fürchtete und Eigentum ohne Entschädigung beschlagnahmte. Und nach dem 11. September 2001 hat der Kongress aus Angst vor einem weiteren Anschlag heimlich den Patriot Act ausgearbeitet, der den vierten Verfassungszusatz umgeht und die Schaffung eines totalen Überwachungsstaates ermöglicht.

Natürlich waren wir freien Menschen noch vor einem Jahr alle „eingesperrt“ – ein Wort, mit dem man Gefangene in ihre Zellen sperrt.

Diese schmutzige Geschichte kam zustande, als die Öffentlichkeit Angst vor dem Unbekannten hatte und auf die Abmachungen der Regierung vertraute. Doch die Freiheit, die für die versprochene Sicherheit geopfert wurde, wird jetzt wieder weggenommen.

Freiheit ist etwas Natürliches und Persönliches. Sie können die Ihre opfern, aber nicht die meine. Daher ist die persönliche Freiheit – die Unabhängigkeitserklärung bezeichnet unsere Rechte als unveräußerlich, und der neunte Verfassungszusatz spiegelt die Natur der Freiheit als grenzenlos wider – vor totalitären und sogar mehrheitlichen Eingriffen geschützt.

Heute gibt die Angst vor einer Ansteckung der Regierung erneut Deckung für ihre Angriffe auf die Freiheit und stellt eine Frage, die die Regierung nicht beantworten will: Wenn die Freiheit in Krisenzeiten weggenommen werden kann, ist sie dann wirklich Freiheit, oder ist sie nur ein Freibrief, eine vorübergehende staatliche Erlaubnis, die den Launen der Politiker an der Macht unterliegt?

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt.