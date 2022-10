Ein Sprengsatz, der 2015 in der Nähe der Nord Stream-Pipeline nach Europa gefunden wurde.

Ein mit Sprengstoff beladenes Gerät, das 2015 in der Nähe der Nord Stream-Pipeline nach Europa gefunden wurde.

Der russische Nachrichtendienst TASS veröffentlichte am Dienstag Fotos einer unbemannten Unterwasserdrohne Seafox der NATO zur Minenbeseitigung, die im November 2015 bei einer geplanten Sichtprüfung der Gaspipeline Nord Stream 1 gefunden wurde.

Russland beschuldigte die NATO im Jahr 2015 schon versucht zu haben, die Pipeline zu sprengen.

Der Vorfall sorgte damals für internationale Schlagzeilen.

Über KimDotCom.

Wer hat die Pipeline gesprengt? Gazprom hat gerade diese Fotos einer NATO-Seefox-Drohne veröffentlicht, die 2015 direkt neben Nord Stream 1 gefunden wurde. Die Drohne ist nicht explodiert. Die NATO wurde auf frischer Tat ertappt und behauptete, die Drohne sei bei Übungen verloren gegangen. Sie haben es schon einmal versucht. Stellen Sie sich das mal vor.

Who blew up the pipeline?



Gazprom just released these photos of a NATO Seafox drone that was found right next to Nord Stream 1 in 2015. The drone failed to detonate. NATO was caught red-handed and claimed the drone was lost during exercises. They tried it before. Go figure. pic.twitter.com/aH1NhefXGe