Geimpfte Sportler schneiden schlechter ab als Kontrollpersonen

Ich bin Mitverfasser dieses soeben veröffentlichten, von Experten begutachteten Artikels. Sporttrainer hatten uns gegenüber geäußert, dass geimpfte Schüler schlechtere Leistungen erbringen würden. Also haben wir das untersucht.

Diese von Experten begutachtete Studie ist auch hier zu finden.

Zusammenfassung

Sportler der Ober- und Mittelstufe wurden nach der Impfung mit mRNA-COVID-Impfstoffen retrospektiv beobachtet. Von zwanzig Sportschülern war die Hälfte geimpft und die andere Hälfte nicht geimpft, je nach der Entscheidung ihrer Eltern. In dieser Studie vergleichen wir die sportlichen Leistungen von geimpften und ungeimpften Schülern bei denselben Aktivitäten. Außerdem vergleichen wir die sportlichen Leistungen der geimpften Schüler mit ihren eigenen sportlichen Leistungen vor der Impfung. Die beobachteten Veränderungen nach der Impfung können hilfreich sein, um die kardiovaskulären Veränderungen zu veranschaulichen, die mit der COVID-Impfung einhergehen.

Einleitung

Es häufen sich die Hinweise auf Verletzungen und Todesfälle, die mit den COVID-mRNA-Impfstoffen in Zusammenhang stehen. Die Zahl der klinischen Studien, die dieses Phänomen dokumentieren, geht inzwischen in die Hunderte. [1] Mehr als 1.500 Arten von unerwünschten Ereignissen, von denen viele als dauerhaft behindernd bekannt sind, mit insgesamt 158.000 unerwünschten Reaktionen wurden nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer festgestellt, und der Leser wird ermutigt, die Liste dieser Ereignisse auf den letzten neun Seiten des hier verlinkten Pfizer-Berichts zu lesen. [2] Dieses Pfizer-Dokument wurde von der FDA nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und die FDA argumentierte, dass es für 55 Jahre und dann für 75 Jahre versiegelt werden sollte, aber stattdessen wurde es im Dezember 2021 per Gerichtsbeschluss zur Freigabe gezwungen. [3] Die allgemeinen Risiken schwerer Verletzungen und Todesfälle durch die COVID-Impfstoffe haben Ärzte und Wissenschaftler in der ganzen Welt alarmiert. Der renommierte Immunologe und Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi und der Pathologe Dr. Arne Burkhardt haben die ursächliche Rolle dieser Impfstoffe bei Todesfällen nach der Impfung zusammengefasst. [4] Autopsieergebnisse zeigten mehr kardiovaskuläre Störungen als bei jedem anderen Organ. Erhöhte Entzündungsmarker korrelieren mit COVID-Impfstoffen. [5] Es wird vermutet, dass die plötzlichen Todesfälle unter Sportlern im Jahr 2021 seit der weitverbreiteten Verwendung der COVID-Impfstoffe meist auf schwere kardiale oder kardiovaskuläre Pathologien zurückzuführen sind.

Methoden und Ergebnisse

Zwei Sporttrainer wurden zu den Leistungen ihrer jugendlichen Schülersportler befragt. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es zwanzig Sportschüler gibt, die sich die Trainingszeit mit den beiden Trainern teilen. Fünfzehn dieser Schüler sind Gymnasiasten, der Rest ist jünger. Die Schüler sprachen frei und ungezwungen mit den Trainern darüber, wer geimpft wurde und wie es ihnen danach ging, und wer nicht geimpft wurde. Die Entscheidung der Eltern der Schüler über die Impfung ihrer Kinder war weder den Trainern noch uns bekannt, solange die Impfungen nicht erfolgt waren. Durch die Entscheidung der Eltern für die Impfung ihrer Kinder wurde spontan eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe gebildet, wobei keine der Gruppen verblindet war.

Aufgrund der unterschiedlichen emotionalen Reaktionen auf geimpfte und ungeimpfte Menschen, die in den letzten Monaten von politischen Führern wie Joe Biden, Emmanuel Macron und Justin Trudeau gefördert wurden, wurde strenge Anonymität in Bezug auf die Sportschüler, ihre Eltern, ihre Trainer und ihre Schulen gewahrt.

Eine Vergleichsstudie zwischen den beiden Gruppen war weder vor noch zum Zeitpunkt der Datenerhebung geplant. Die beiden Trainer, die mit uns unter der Bedingung der Anonymität für alle Beteiligten sprachen, beobachteten rückblickend die folgenden Ergebnisse der COVID-geimpften Athleten, die wir in dieser retrospektiven Studie wiedergeben.

1) Keiner der geimpften Schülersportler erreicht sein früheres Leistungsniveau; alle schneiden nach Einschätzung der beiden Trainer schlechter ab als im Jahr 2020.

2) Keiner der geimpften Athleten kann dieselben Übungen so lange durchhalten, wie sie es vor der Impfung konnten.

3) Die Erholung von der Anstrengung dauerte bei den geimpften Sportstudenten länger als vor der Impfung und länger als bei den ungeimpften.

4) Nach den Injektionen berichteten die meisten oder alle geimpften Sportstudenten über eine oder mehrere der folgenden Reaktionen nach der Impfung:

a) Schmerzen in der Brust;

b) Schwindelgefühl;

c) Sterne sehen;

d) Gefühl, in Ohnmacht zu fallen;

e) Kurzatmigkeit.

Die Sportstudenten sprachen frei und spontan über die oben genannten Symptome, ohne dass sich jemand Notizen machte. Es gab keine Aufforderungen seitens der Trainer, über die Symptome zu berichten.

5) Die nicht geimpften Mädchen schlagen jetzt geimpfte Jungen im Wettkampf, gegen die sie im letzten Jahr nicht gut abschneiden konnten. Diese Veränderung war unerwartet und wurde von den Trainern als ungewöhnlich angesehen.

1), 2), 3) und 5) sind bei allen geimpften Sportschülern noch bis zu mehreren Monaten nach der Impfung der ersten Sportler zu beobachten.

Im Gegensatz dazu hatten die ungeimpften Schüler keine der oben genannten Symptome oder Defizite in der sportlichen Leistung oder eine Abnahme der sportlichen Ausdauer, wie von den beiden Trainern beobachtet, und verbessern ihre Ausdauer und Leistung weiterhin, wie von den Trainern erwartet.

Diskussion

Es ist davon auszugehen, dass die Durchblutung von Sportlern bei Anstrengung stärker ist als bei sitzender Tätigkeit und dass sie im Allgemeinen stärker durchblutet wird als bei sitzenden Personen. Eine solche erhöhte Durchblutung bei hoher Aktivität oder Anstrengung dient dem Zweck, den erhöhten Sauerstoffbedarf des Körpers und die erhöhte Stoffwechselaktivität zu decken, die eine Anstrengung erfordert.

Die Steigerung des Blutflusses erfordert ein erhöhtes Herzzeitvolumen und eine arterielle Gefäßerweiterung. Ein hohes Herzzeitvolumen führt zu einem erhöhten Bedarf an koronarer arterieller Durchblutung und damit zu einem erhöhten Angebot an dieser. Die koronar-arterielle Vasodilatation wird durch autoregulatorische Mechanismen sowie durch die neurologische Gefäßinnervation reguliert, die durch das autonome Nervensystem und Hormone vermittelt wird, die dazu dienen, die Vasodilatation bzw. Vasokonstriktion je nach körperlicher Aktivität anzupassen.

Die mRNA-COVID-Impfstoffe setzen einen Prozess der Spike-Protein-Produktion im gesamten Körper in Gang. Die Wirkung des Spike-Proteins auf die ACE-2-Rezeptoren im Gefäßendothel führt zu einer Gefäßverengung. Dies kann dazu führen, dass die Versorgung des Körpers mit erhöhtem Blutfluss und Sauerstoff gerade dann behindert wird, wenn der Bedarf am größten ist, nämlich bei Anstrengung. Spike-Protein-assoziierte Immun- und Entzündungsfaktoren können auch perivaskuläre und periarterielle Zellen sowie die CD8- und NK-T-Zell-Infiltration beeinträchtigen. [6] All diese Faktoren können die koronare Vasodilatation verringern.

Das Problem der Blutversorgung des peripheren und koronaren Gewebes wird durch die Position und die Auswirkungen der Spike-Proteine noch verschärft. Spike-Proteine ragen aus der Endotheloberfläche heraus und sind an ACE-2-Rezeptoren angedockt. Es wird angenommen, dass sie den Blutfluss durch turbulente statt laminare Strömung beeinträchtigen. Wenn sich stagnierendes Blut ansammelt, beginnt die Gerinnungskaskade überall im Körper. Solche Mikrogerinnsel verdicken und verlangsamen das Blut, was die Versorgung der Kapillarbetten im Herzen und in der Peripherie mit Blut und Sauerstoff weiter beeinträchtigen würde. So kann der koronare Blutfluss durch die hohe Viskosität beeinträchtigt werden, die auch durch die durch Spike-Protein induzierte RBC-Aggregation aufgrund der Adhäsion durch CD 147 verursacht wird. Infolgedessen muss das Herz eine viskosere Flüssigkeit als normales Blut durch die Arteriolen und Kapillaren des Körpers drücken.

Die oben beschriebenen Mechanismen, die hier weiter ausgeführt werden [7], schaffen Hindernisse für einen optimalen Blutfluss, die zwangsläufig alle Empfänger von Spike-Protein-erzeugenden COVID-Impfstoffen betreffen würden. Wir müssen daher allen Kindern und jungen Erwachsenen, die sich gegenwärtig oder in Zukunft körperlich anstrengen wollen, empfehlen, keinen der COVID-Impfstoffe zu verwenden.

