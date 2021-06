General Flynn zur Wahlprüfung in Arizona: „Vorsicht, es wird etwas passieren“

Der Senat von Arizona hat eine Nachzählung der mehr als zwei Millionen Stimmen in Maricopa County angeordnet. Offiziell gewann Biden den Staat mit nur 11’000 Stimmen Vorsprung. Der Wahlprüfungsbericht wird irgendwann im Juli erwartet. Die Nachzählung wird in einem Stadion in Phoenix, der Hauptstadt des Bundesstaates Arizona, stattfinden.

Michael Flynn, Donald Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, hat letzte Woche in Patrick Byrnes Podcast „Steel Truth“ eine Warnung ausgesprochen. Moderatorin Ann Vandersteel schlug vor, dass der Deep State möglicherweise eine falsche Flagge vorbereitet, um die Aufmerksamkeit von der manipulierten Präsidentschaftswahl abzulenken.

„Es wird etwas passieren, und ich fürchte, es wird das Land noch weiter spalten“, antwortete der ehemalige General. „Sie haben es auf Donald Trump abgesehen“

„Und jedes Mal, wenn sie hinter ihm her sind, wird es schwierig. Das erzeugt eine Menge Medienaufmerksamkeit und jeder will darüber berichten. Was soll das bedeuten? Wozu führt das? Es geht darum, sicherzustellen, dass sich niemand mehr mit dem Wahlbetrug beschäftigt“, sagte Flynn.

„Die Präsidentschaftswahl 2020 ist gestohlen“, betonte er. „Daran habe ich keinen Zweifel. Zu viele Beweise sind ans Licht gekommen und die Wahrheit kommt immer wieder ans Licht.“