General Groves und der Strahlen-Schwindel

Immer noch Tote in Japan? Nur „Propaganda“.

Wie ich in früheren Beiträgen – und in meinen kürzlich erschienenen Büchern Atomic Cover-up und The Beginning or the End – dargelegt habe, sahen sich die Vereinigten Staaten nach dem Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki mit einem einzigartigen Publicity-Problem (um nicht zu sagen moralischen Problem) konfrontiert. Berichte aus Japan warnten vor einer mysteriösen neuen Krankheit, die die Überlebenden der beiden Bombenabwürfe befallen hatte. Einige in Japan nannten sie bereits „Strahlenkrankheit“, was Robert Oppenheimer und einige unserer anderen Bombenbauer insgeheim erwartet hatten (auch wenn sie in Christopher Nolans Film nicht erwähnt werden) – aber die Behörden und die meisten Medien in den USA lachten über diese Idee. Niemand aus dem Westen hatte je eine der beiden Städte erreicht.

Doch in dieser Woche vor 78 Jahren fand eines der schrecklichsten, aber auch aufschlussreichsten Gespräche des Atomzeitalters statt.

General Leslie Groves, der Leiter des Manhattan-Projekts, hatte am Vortag ein Fernschreiben aus Los Alamos erhalten, in dem Wissenschaftler um Auskunft über die schockierenden Berichte aus Japan baten. Groves antwortete, es handele sich um einen „Schwindel“ oder „Propaganda“. Auch der oberste Strahlenexperte in Los Alamos benutzte das Wort „Schwindel“.

Da Groves wusste, dass die Presse seine offizielle Antwort hören wollte, rief er Oberstleutnant Charles Rea an, einen Arzt im Krankenhaus von Oak Ridge (Teil des Bombenprojekts). Laut offiziellem Protokoll bezeichnete Rea die Berichte über den Strahlentod als „Propaganda“, „Hokuspokus“ und „irgendwie verrückt“, worauf Groves scherzte: „Natürlich ist es verrückt – ein Arzt wie ich kann das erkennen!“.

Aber Groves wusste, dass das nicht verrückt war, und er wurde unruhig, als er Passagen aus den japanischen Berichten las. Er fragte sogar ernsthaft, ob es „einen Unterschied zwischen japanischem und anderem Blut“ gebe. Die beiden Männer kamen schließlich zu dem Schluss, dass alles auf Verbrennungen zurückzuführen war – oder „gute thermische Verbrennungen“, wie Rea es ausdrückte. „Man bekommt die verzögerte Wirkung von Verbrennungen“, riet er. Groves erwiderte: „Natürlich bekommen wir eine gute Dosis Propaganda“ – und beschuldigte einige unserer Wissenschaftler und unsere Medien, den Berichten Glauben zu schenken.

Groves prahlte sogar: „Es stört uns überhaupt nicht, außer dass sie versuchen, Sympathien zu gewinnen. Er fügte hinzu: „Das sind die Dinge, die uns weh tun. (Siehe PDF des Transkripts).

Rea deutete jedoch an, dass er wusste, dass Groves lediglich die Realität leugnete, und gab schließlich zu: „Natürlich sind diese japanischen Wissenschaftler dort drüben auch nicht so dumm.“ Dennoch riet Rea in einem zweiten Gespräch mit Groves an diesem Tag: „Ich denke, Sie sollten die Anti-Propagandisten herausholen“. Eines der großen Zitate dieser Zeit. Er riet auch: „Sie müssen einen großen Mann dazu bringen, eine Gegendarstellung in die Zeitung zu setzen.“ (Dieser große Mann sollte schließlich …. werden. Oppenheimer sein, der wiederum in Nolans Film nicht vorkommt).

Fünf Tage später, bei einem Besuch in Oak Ridge, bezeichnete Groves die Berichte aus Japan öffentlich als Propaganda und fügte hinzu: „Die Atombombe ist keine unmenschliche Waffe“.

Groves‘ engster Mitarbeiter Kenneth D. Nichols (in Nolans Film der zentrale Gegenspieler Oppenheimers) gab 1987 in seinen Memoiren zu: „Wir wussten, dass es viele Tote und Verletzte durch die Strahlung geben würde…“.