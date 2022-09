Gesundheitsbeamte bestätigen, dass Bill Gates die Welt regiert

Direkt zum Video:

In einem Bericht, der in Politico veröffentlicht wurde, gaben amerikanische und europäische Beamte und globale Gesundheitsexperten zu, dass Bill Gates die weltweite COVID-Bekämpfung leitet.

Am 14. September 2022 veröffentlichte Politico einen Sonderbericht, der auf vier Dutzend Interviews mit US-amerikanischen und europäischen Beamten und globalen Gesundheitsexperten basiert, die zugeben, dass Bill Gates die globale COVID-Antwort leitet

Vier Gesundheitsorganisationen – die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und der Wellcome Trust – übernahmen schnell die Führung bei der globalen Pandemiebekämpfung, und obwohl alle vier behaupten, unabhängige Organisationen zu sein, werden sie in Wirklichkeit alle von Gates gegründet und/oder finanziert

In den ersten Tagen des Ausbruchs begannen die Gates Foundation, GAVI, CEPI und der Wellcome Trust eine koordinierte Anstrengung, um Impfstoffhersteller zu finden, Tests, medikamentöse Behandlungen und mRNA-Impfungen zu finanzieren und in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation einen globalen Verteilungsplan zu entwickeln. Am Ende haben sie ihre eigenen Ziele an allen Fronten verfehlt

Gates ist nicht qualifiziert, Gesundheitsempfehlungen auszusprechen, und er wurde nie gewählt, um die Öffentlichkeit zu vertreten.

Gates hat seinen Reichtum, seinen Einfluss und seine Schlauheit genutzt, um sich in eine Position zu bringen, in der er die globale Gesundheitspolitik zu seinem eigenen finanziellen Vorteil diktieren kann.

Der Gedanke, dass Bill Gates ungebührlichen Einfluss auf die globale Gesundheit ausübt, wurde stets bestritten und als verrückte Verschwörungstheorie abgetan. Doch wie bei so vielen anderen Dingen entpuppt sich auch diese Verschwörungstheorie nun als Verschwörungsfaktum.

Am 14. September 2022 veröffentlichte Politico einen ausführlichen Sonderbericht auf der Grundlage von „vier Dutzend Interviews mit amerikanischen und europäischen Beamten und Spezialisten für globale Gesundheit“ mit der Überschrift „How Bill Gates and His Partners Took Over the Global COVID Response „1.

Wie Igor Chudov auf Substack2 feststellte, wurde die Schlagzeile innerhalb weniger Stunden geändert und lautete: „How Four Private Groups Used Their Clout to Control the Global COVID Response – With Little Oversight „3 (Wie vier private Gruppen ihren Einfluss nutzten, um die globale COVID-Reaktion zu kontrollieren – mit wenig Aufsicht), wie in Chudovs Bildschirmabbildungen unten dargestellt.

Seltsamerweise änderte Politico fünf Stunden nach dieser Änderung die Schlagzeile wieder, sodass sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lautet:4 „How Bill Gates and Partners Used Their Clout to Control the Global Covid Response – With Little Oversight“. Das einzige Wort, das jetzt in der ursprünglichen Schlagzeile fehlt, ist „sein“. Auf archive.today können Sie sehen, wie die Schlagzeile im Laufe von 15 Stunden hin- und hergeschoben wurde.5

Vier Gates-Organisationen monopolisieren die globale COVID-Reaktion

Laut Politico6 haben vier Gesundheitsorganisationen – die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und der Wellcome Trust – schnell die Führung bei der globalen Pandemiebekämpfung übernommen, und obwohl alle vier behaupten, unabhängige Organisationen zu sein, werden sie tatsächlich alle von Gates gegründet und/oder finanziert.

Als Covid-19 zuschlug, waren die Regierungen der Welt nicht darauf vorbereitet“, schreibt Politico. „Während die mächtigsten Nationen nach innen blickten, begannen vier nicht staatliche globale Gesundheitsorganisationen, Pläne für einen Kampf auf Leben und Tod gegen ein Virus zu schmieden, das keine Grenzen kennen würde.

Was folgte, war eine stetige, fast unaufhaltsame Machtverschiebung von den überforderten Regierungen zu einer Gruppe von Nichtregierungsorganisationen, wie eine siebenmonatige Untersuchung von POLITICO-Journalisten in den USA und Europa und der deutschen Zeitung WELT ergab.

Bewaffnet mit Fachwissen, gestärkt durch Kontakte auf den höchsten Ebenen westlicher Nationen und gestärkt durch gut eingespielte Beziehungen zu Arzneimittelherstellern übernahmen die vier Organisationen Aufgaben, die häufig von Regierungen wahrgenommen wurden – jedoch ohne die Rechenschaftspflicht von Regierungen.

Sechs Erkenntnisse aus der Untersuchung von Politico

In den ersten Tagen des Ausbruchs, als die Regierungen noch über die Ernsthaftigkeit des Ausbruchs debattierten, begannen die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, CEPI und der Wellcome Trust eine koordinierte Anstrengung, um Impfstoffhersteller zu identifizieren, Tests, medikamentöse Behandlungen und mRNA-Impfungen zu finanzieren und einen globalen Verteilungsplan in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation zu entwickeln. In einer Seitenleiste hebt Politico sechs wichtige Erkenntnisse aus ihrer Untersuchung hervor:7

1 Die vier Organisationen haben seit 2020 fast 10 Milliarden US-Dollar für COVID ausgegeben – so viel wie die führende US-Behörde, die mit der Bekämpfung von COVID im Ausland beauftragt ist.

2 Die Organisationen haben gemeinsam 1,4 Milliarden Dollar an die Weltgesundheitsorganisation gespendet, wo sie eine wichtige Initiative zur Verteilung von COVID-19-Tools ins Leben gerufen haben. Dieses Programm hat seine ursprünglichen Zielvorgaben nicht erreicht.

3 Die Führer der Organisationen hatten einen beispiellosen Zugang zu den höchsten Regierungsebenen und gaben mindestens 8,3 Millionen Dollar für Lobbyarbeit bei Gesetzgebern und Beamten in den USA und Europa aus.

4 Beamte aus den USA, der EU und Vertreter der WHO wechselten als Mitarbeiter zu diesen vier Organisationen und halfen ihnen, ihre politischen und finanziellen Verbindungen in Washington und Brüssel zu festigen.

5 Die Leiter der vier Organisationen versprachen, die Gerechtigkeitslücke zu schließen. Während der schlimmsten Wellen der Pandemie standen die Länder mit niedrigem Einkommen jedoch ohne lebensrettende Impfstoffe da.

6 Die Führer von drei der vier Organisationen behaupteten, dass die Aufhebung des Schutzes des geistigen Eigentums nicht notwendig sei, um die Versorgung mit Impfstoffen zu erhöhen – was nach Ansicht der Aktivisten geholfen hätte, Leben zu retten.

Unqualifiziert und ungewählt

Wie Politico berichtet, verlagerte sich die internationale Reaktion auf COVID dank Gates‘ Lobbyarbeit und Finanzkraft rasch von einzelnen Regierungen zu einer „privat überwachten globalen Gruppe von Nichtregierungsexperten“.

Was qualifiziert Bill Gates dazu, der US-Regierung Ratschläge zu erteilen und sie zu beraten, wohin sie ihre … enormen Ressourcen stecken sollte?“ ~ Kate Elder, leitende politische Beraterin für die Access Campaign von Ärzte ohne Grenzen

In den USA hat Präsident Biden in seinem 5-Milliarden-Dollar-Budget für COVID, das noch vom Kongress genehmigt werden muss, 500 Millionen Dollar allein für CEPI vorgesehen. Aber, wie Kate Elder, leitende Beraterin für Impfstoffpolitik bei der Access Campaign von Ärzte ohne Grenzen, feststellt:8

Was qualifiziert Bill Gates dazu, der US-Regierung Ratschläge zu erteilen und sie zu beraten, wohin sie ihre … enormen Ressourcen investieren sollte?

Lawrence Gostin, ein Professor an der Georgetown University, der sich auf das Recht des öffentlichen Gesundheitswesens spezialisiert hat, erklärte gegenüber Politico:

Ich denke, wir sollten sehr besorgt sein. Um es ganz extrem auszudrücken: Mit Geld lässt sich Einfluss kaufen. Und dies ist die schlimmste Art von Einfluss. Nicht nur, weil es sich um Geld handelt – obwohl das wichtig ist, denn Geld sollte nicht die Politik diktieren -, sondern auch, weil es sich um bevorzugten Zugang hinter verschlossenen Türen handelt.

[Er ist antidemokratisch, weil er außerordentlich intransparent und undurchsichtig ist [und] die einfachen Menschen, die Gemeinschaften und die Zivilgesellschaft zurücklässt.

Gates ‚besitzt‘ die WHO

Viele haben darauf hingewiesen, dass Gates durch seine milliardenschweren Spenden an die WHO erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen der WHO hat. Im September 2021 hat Astrid Stuckelberger, Ph.D., eine WHO-Insiderin, Gates verpfiffen und erklärt, wie die WHO in Wirklichkeit von Gates kontrolliert wird, der seinerseits die Politik zu seinem eigenen finanziellen Vorteil diktiert.

Von den vier Organisationen, auf die sich Politico konzentriert, ist GAVI, die Vaccine Alliance, vielleicht die wichtigste. GAVI wurde von Gates gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Im Jahr 2009 wurde GAVI als internationale Institution anerkannt und erhielt umfassende Immunität, einschließlich qualifizierter diplomatischer Immunität, was äußerst merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass die Organisation keine politische Macht hat, die diplomatische Immunität rechtfertigen würde.9

Noch merkwürdiger ist, dass die Immunitätsklauseln von GAVI sogar über die von Diplomaten hinausgehen. Die Immunität von GAVI deckt alle Aspekte des Engagements ab, einschließlich krimineller Geschäftsbeziehungen. Ebenso seltsam ist die Tatsache, dass sie völlig steuerbefreit sind.

GAVI kann im Grunde tun und lassen, was es will, ohne dass es zu Konsequenzen kommt. Die Polizei kann nicht einmal gegen GAVI ermitteln oder Beweise sammeln, wenn sie in eine strafrechtliche Untersuchung verwickelt wäre. So gut sind sie geschützt. Und laut Stuckelberger ist GAVI die Instanz, die die WHO wirklich leitet.

Laut Stuckelberger beantragte Gates 2017, in den Exekutivrat der WHO aufgenommen zu werden – wie ein Mitgliedstaat – angeblich, weil er ihr so viel Geld gibt. Es gibt keine Beweise dafür, dass Gates jemals offiziell den Status eines Mitgliedsstaates erhalten hat, aber es scheint, dass er sich ein alternatives Machtspiel ausgedacht hat.

Stuckelberger wies darauf hin, dass Gates und die WHO einen dreiseitigen Vertrag mit Swissmedic, der schweizerischen Lebens- und Arzneimittelbehörde, abgeschlossen haben, was höchst ungewöhnlich ist. Als Gates also nicht als Ein-Mann-Nationalstaat gewählt wurde, hat er im Grunde genommen Drei-Parteien-Verträge mit den Mitgliedsstaaten und der WHO abgeschlossen, was ihn im Grunde genommen mit der WHO auf eine Stufe stellt!

Ein Kuriosum, das dafür spricht, dass Gates entweder die wirkliche Macht hinter der WHO ist oder die gleiche Macht wie die WHO hat, ist die Tatsache, dass Gates immer wieder als Erster verkündet hat, was die Welt tun muss, um die Pandemie zu bekämpfen, und dass die WHO dann eine identische Botschaft verkündet hat, der die Mitgliedsstaaten dann folgen mussten.

Aber wer, zum Teufel, ist Gates, um die globale Gesundheit und die Pandemiebekämpfung zu leiten? Er ist ein Niemand. Er hat keine medizinische Ausbildung. Er ist völlig unqualifiziert, sich zu Gesundheitsfragen zu äußern. Er hat nicht einmal einen College-Abschluss. Und er wurde noch nie gewählt, um das Volk in einer Funktion zu vertreten.

Im Grunde haben wir es hier mit einer wohlhabenden Person zu tun, die einen Weg gefunden hat, die Entscheidungsbefugnis einer globalen Gesundheitsbehörde inoffiziell zu monopolisieren, um sich selbst zu bereichern, was mehr als verrückt ist.

Die WHO war maßgeblich an Gates‘ Aufstieg zur Macht beteiligt

Der Einfluss von Gates auf die WHO ist zweifellos der Grund dafür, dass die WHO diesen vier von Gates finanzierten Gruppen überhaupt die Leitung der globalen Reaktion auf COVID überlassen hat. Wie von Politico berichtet:10

Die WHO war entscheidend für den Aufstieg der Gruppen an die Macht. Alle hatten seit langem Verbindungen zu der globalen Gesundheitsorganisation. Die Vorstände sowohl von CEPI als auch von Gavi haben einen speziell benannten WHO-Vertreter.

Außerdem gibt es eine Drehtür zwischen der Beschäftigung in den Gruppen und der Arbeit bei der WHO: Ehemalige WHO-Mitarbeiter arbeiten jetzt bei der Gates-Stiftung und CEPI; einige, wie Chris Wolff, der stellvertretende Direktor für Länderpartnerschaften bei der Gates-Stiftung, bekleiden wichtige Positionen.

Ein großer Teil des Einflusses der Gruppen bei der WHO beruht schlicht auf Geld. Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 haben die Gates Foundation, Gavi und der Wellcome Trust zusammen mehr als 1,4 Milliarden Dollar an die WHO gespendet – ein deutlich höherer Betrag als die meisten anderen offiziellen Mitgliedsstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Kommission, wie aus Daten der WHO hervorgeht.

Es wäre eine Sache, wenn diese Organisationen tatsächlich hervorragende Arbeit leisten würden. Aber das haben sie nicht. Eine unabhängige Untersuchung11 von Dalberg Global Development Advisors, einer New Yorker Politikberatungsfirma, kam zu dem Ergebnis, dass die von Gates‘ Gruppen ins Leben gerufene Initiative Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) an allen Fronten versagt hat.

Trotz eines Budgets von 23 Milliarden Dollar12 beschaffte ACT-A nur 16 % der angestrebten Anzahl von Tests für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, und von den 245 Millionen Behandlungen, die an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geliefert werden sollten, wurden nur 1,8 Millionen bereitgestellt. In ähnlicher Weise wurden von den 2 Milliarden COVID-Impfungen, die bis Ende 2021 geliefert werden sollten, nur 319 Millionen Dosen abgegeben.

Natürlich könnte man argumentieren, dass die Nichtauslieferung betrügerischer CPR-Tests und gefährlicher Behandlungen und mRNA-Impfungen ein Segen war. Tatsache ist jedoch, dass diese Organisationen alles andere als hervorragend sind und bei der Erreichung vieler ihrer erklärten Ziele kläglich scheitern.

Sie versprechen zu viel und halten nicht, was sie versprechen. Sie sind bereit, Leben zu opfern, um die Kontrolle über gewinnbringende Patente zu behalten. Und während sie mehr oder weniger im Alleingang die globale Antwort auf Pandemien gestalten, gibt es niemanden, der sie für ihre Leistung zur Rechenschaft zieht.

Was Politico ausgelassen hat

Der Bericht von Politico ist zwar sehr umfangreich, hat aber dennoch eine Reihe wichtiger Puzzlestücke ausgelassen, die in Chudovs Substack-Artikel aufgeführt sind. Zum Beispiel:13

SARS-CoV-2 scheint eine absichtlich herbeigeführte Biowaffe zu sein.

Die Bill & Melinda Gates Foundation half bei der Organisation von Event 201, einer Tabletop-Pandemievorbereitungsübung im Oktober 2019, die prophetisch COVID-19 voraussagte – und die Notwendigkeit einer massiven Propaganda- und Zensurkampagne, um „Verschwörungen“ über das Virus zu unterdrücken.

Gates kaufte im September 2019 mehr als 3,1 Millionen Aktien von BioNTech für 55 Millionen Dollar.14 15 Zu dieser Zeit arbeitete BioNTech an patientenspezifischen Immuntherapien für Krebs und andere chronische Krankheiten. Mitte März 2020 ging BioNTech eine Partnerschaft mit Pfizer ein, um einen COVID mRNA-Impfstoff zu entwickeln.16 Im August 2021 war Gates‘ vorausschauende Investition 1,7 Milliarden Dollar wert.

Die Gates-Stiftung finanzierte EcoHealth Alliance,17 die Organisation, die im Verdacht steht, an der Entwicklung von SARS-CoV-2 beteiligt zu sein.

Die Gates-Stiftung finanzierte auch die Universität von North Carolina (UNC) mit mindestens 56 verschiedenen Zuschüssen, wo Ralph Baric, Ph.D., Gain-of-Function-Forschung im Kontext der Entwicklung von SARS-CoV-2 betrieb. Baric arbeitete auch mit der EcoHealth Alliance und dem Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammen.

Wie Chudov in seinen Schlussbemerkungen feststellte:18

Dennoch ist allein die Veröffentlichung dieses Artikels von großer Bedeutung. Die Dinge, die die meisten von uns kennen und über die wir sprechen, erscheinen in der sogenannten „Mainstream-Presse“ – natürlich nachdem der Schaden bereits angerichtet wurde.

Das Virus wurde freigesetzt, Millionen starben, über eine Milliarde junger Menschen wurden unter falschem Vorwand zwangsgeimpft. Wenn es zu spät ist, etwas zu ändern, spricht Politico endlich das Offensichtliche aus. Dennoch ist es besser als nichts.

Fast alles, was in dem Politico-Artikel steht, war schon vor einem Jahr bekannt. Wo war Politico damals? Damit beschäftigt, Werbegelder der Regierung für den Impfstoff COVID zu kassieren. Die Pandemie war ein Verbrechen, kein Unfall“.

Das Gates-Fauci-Schema zur Impfung der Welt

Gates ist jedoch bei weitem nicht die einzige Nemesis in diesem inszenierten Drama. Dr. Anthony Fauci ist ein weiterer wichtiger Akteur. Ironischerweise behauptet Gates, er habe „die Hauptlast der COVID-Verschwörung auf sich genommen“, weil die Europäer nicht mit Fauci vertraut seien. Kürzlich sagte er dem Magazin Fortune:19

Es war ein ziemliches Phänomen; hier in den USA konzentrierte es sich auf mich und Tony Fauci, und international war es eher ich, weil sie nicht wussten, wer Tony war – er hat das wirklich verpasst!“

Doch während Gates versucht, die Bedenken der Menschen über seinen unzulässigen Einfluss auf ihre Gesundheit als Scherz abzutun, gibt es keinen Mangel an Beweisen dafür, dass er tatsächlich die Fäden zieht, für die er bei Weitem nicht qualifiziert ist.

In „Bill Gates legt Plan für globale Übernahme vor“ habe ich Gates‘ Rolle in der WHO und den Plan der WHO untersucht, letztlich die Kontrolle über alle Entscheidungen im Gesundheitswesen weltweit zu übernehmen. Ich habe auch untersucht, wie Gates und Fauci zusammengearbeitet und eine beeindruckende öffentlich-private Partnerschaft gebildet haben, die eine unglaubliche Macht über die amerikanische Öffentlichkeit ausübt.

Bereits im Jahr 2000 trafen Fauci und Gates eine Vereinbarung zur Kontrolle und Ausweitung des globalen Impfstoffunternehmens, die im Jahr 2021 in dem Plan gipfelte, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind auf dem Planeten eine experimentelle COVID-Spritze zu verabreichen. Die Zusammenarbeit von Gates und Fauci wird in dem Bestseller „The Real Anthony Fauci“ von Robert F. Kennedy Jr. ausführlich beschrieben. Das Video am Anfang dieses Artikels fasst ihr gemeinsames Vorhaben zusammen.