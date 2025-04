Goodbye Jenin, Symbol des Kampfes gegen die israelische Besatzung

Gideon Levy

Das Flüchtlingslager Jenin ist zerstört, und seine 21.000 Bewohner sind vom israelischen Militär vertrieben worden. Weitere 400 Häuser sind unbewohnbar. Die Bulldozer setzen ihr Zerstörungswerk fort, obwohl das Lager bereits zu dem „Teddybär“ geworden ist, den der IDF-Bulldozer-Fahrer „kurdischer Bär“ versprochen hatte, der mit seinen Taten prahlte.

Das war im Jahr 2002. Im Jahr 2025 ist das Lager Jenin noch mehr ein Geisterlager als damals; seine Häuser und Straßen sind ein einziges Trümmerfeld, durch das Abwässer fließen.

Niemand lebt mehr im Lager Jenin. Das israelische Militär schießt auf alles, was sich bewegt, und niemand wagt sich in die Nähe der Tötungsfelder. Das Lager ist tot, und seine Bewohner wurden für immer aus ihm verbannt. Die Armee hat angekündigt, dass sie nicht zulassen wird, dass dort Häuser und Straßen wieder aufgebaut werden.

Für viele Israelis ist dies eine erfreuliche Nachricht. Viele andere, wahrscheinlich die Mehrheit, werden mit den Schultern zucken. Seit Jahren erzählen sie uns, dass das Lager Jenin ein „Schlangennest“ ist. Sie können froh sein, dass das Nest nun zerstört ist. Aber die Zerstörung dieses Lagers ist ein besonders abscheuliches Kriegsverbrechen. Diejenigen, die das Lager und insbesondere seine Bewohner kennen, können diese Woche nur weinen.

Es lohnt sich, einen Blick auf die Darstellung der IDF zu werfen, wie sie in dieser Woche von ihren Sprachrohren in den Medien verbreitet wurde, die noch nie einen Fuß in ein Lager gesetzt haben, außer in einem der gepanzerten Fahrzeuge der IDF.Minimum der IDF ist das größte der Welt. Nicht „Terroristen“ haben das Lager gebaut, sondern die Vereinigten Arabischen Emirate, die nach seiner Zerstörung im Jahr 2002 zum Wiederaufbau beigetragen haben. Ironischerweise waren die Planer darauf bedacht, die Straßen so breit wie ein Panzer zu halten, damit die Panzer beim nächsten Einmarsch der Zerstörungsarmee nicht alles in ihrem Weg zerstören würden. Und was für ausgefeilte und teuflische Worte sind „infrastrukturelle und technische Aspekte“, um die totale Zerstörung zu rechtfertigen.

Jenin war ein Kampflager, ein Symbol für den Kampf gegen die Besatzung. In den letzten Jahren hatte man viele bewaffnete Männer auf den Straßen gesehen – es war unmöglich, ihnen nicht zu begegnen. Es waren hoch motivierte junge Männer. Sie arbeiteten in behelfsmäßigen Labors an der Herstellung von Sprengstoff, der wie im Jahr 2002 das Eindringen der IDF in das Lager verhindern sollte.

Das Lager von Jenin hat sich nie der Besatzung ergeben. Wäre es ein Freiheitskampf anderswo gewesen, wäre das Lager legendär geworden. Es wären Filme mit jungen Helden darüber gedreht worden.

So schwer es auch zu glauben ist, das Lager war ein Ort des normalen Lebens. Es gab ein wunderbares Theater, in dem Stücke für Kinder und Erwachsene aufgeführt wurden. Es gab dort ein soziales und kulturelles Leben, soweit dies in der harten Realität eines Flüchtlingslagers möglich war. Bei armen Hochzeiten, die in der Regel auf der Straße stattfanden, warfen die Gäste Münzen in einen Beutel, ohne dass jemand den Betrag des Geschenks für das junge Paar kannte, um niemanden in Verlegenheit zu bringen. Es herrschte ein Geist der Solidarität.

Alle Bewohner waren Flüchtlinge und Kinder von Flüchtlingen, die Israel 1948 aus ihrem Land vertrieben hatte. Die Bewohner lebten für eine lang ersehnte Vergangenheit. Eine Gesellschaft, die in ihrer Vergangenheit und ihrem Leid verwurzelt ist, wie die israelische Gesellschaft, sollte dies zu schätzen wissen. Wie kann man von ihnen erwarten, dass sie die Geschichte ignorieren, wenn wir kommen, um ihr Lager zum zweiten Mal innerhalb von 25 Jahren zu zerstören, 77 Jahre nachdem sie von ihrem Land vertrieben wurden?

Das Lager von Jenin ist ein Pilotprojekt. Die Lager Nur al-Shams und Tulkarm sind die nächsten. Die Armee hat Pläne für alle 18 Lager. Wenn man einen Zoo schließt, sorgt man dafür, dass die Tiere an einen sicheren Ort gebracht werden. Wenn man ein Flüchtlingslager schließt, werden seine Bewohner hilflos an den Straßenrand geworfen – zum zweiten oder dritten Mal in ihrem Leben. So werden wir das Flüchtlingsproblem lösen: Wir werden sie zu verzweifelten Flüchtlingen machen.