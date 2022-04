Griechische Beschäftigte im Gesundheitswesen treten in den Hungerstreik: „Wir brauchen keinen Impfpass, um frei zu sein“.

childrenshealthdefense.org: Am 17. Tag des Hungerstreiks gegen Griechenland’s COVID-19-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen erklärte eine suspendierte Beschäftigte des Gesundheitswesens gestern vor einer Menge von Demonstranten in Athen: “Wir brauchen keine Impfpässe, um frei zu sein”.

Zoe Vagiopoulou, eine der Hungerstreikenden, hielt vor dem griechischen Parlamentsgebäude eine Rede, die in den sozialen Medien Griechenlands hohe Wellen schlug.

Vagiopoulou sagte:

Wir befinden uns seit 17 Tagen im Hungerstreik für das Recht auf Arbeit. Arbeit ist ein Recht, das uns niemand verwehren kann. Wir sind 7.500 Familien [referring to the number of healthcare workers who remain suspended] außerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems, in das unsere Eltern und Großeltern eingezahlt haben, von dem wir aber durch ständige Entscheidungen, die gegen das Gesetz und die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen, ausgeschlossen wurden. Vagiopoulou ist eine von fünf griechischen Beschäftigten des Gesundheitswesens, die sich am 21. März einem Hungerstreik angeschlossen haben, um gegen ihre Suspendierung und die anhaltenden COVID-bedingten Einschränkungen zu protestieren.

Das griechische Gesundheitsministerium hat alle Beschäftigten des Gesundheitswesens, die den Stichtag 1. September 2021 für die obligatorische COVID-Impfung für medizinisches Personal nicht eingehalten und bis zum 31. März keine Auffrischungsdosis erhalten hatten, in unbezahlten Urlaub versetzt.

Viele der schätzungsweise 10.000 Beschäftigten des Gesundheitswesens, die sich nicht impfen ließen, haben anhaltende Proteste organisiert und damit den konsequentesten und nachhaltigsten Widerstand gegen die von der griechischen Regierung verhängten Restriktionen geleistet – Maßnahmen, die als die strengsten in Europa gelten.

In einem Interview mit The Defender sprach Argyri Kagia, eine Radiologin, die seit dem 1. September 2021 von ihrer Arbeit in einem Krankenhaus in Athen ausgeschlossen ist, weil sie die Impfungen verweigert, über den Hungerstreik und die Proteste.

Kagia sagte, dass fünf Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die bis auf eine Ausnahme nur mit ihren Vornamen bezeichnet wurden – Lambros, Nikos, Pericles, Sofia und Zoe Vagiopoulou – die ursprünglichen Teilnehmer waren.

Sie beschrieb ihre Motivation, in den Hungerstreik zu treten, als “eine persönliche Entscheidung” und “einen letzten Versuch, gehört zu werden”.

Seit dem Beginn des Hungerstreiks, so Kagia, haben die suspendierten Arbeiter eine ständige Präsenz vor dem griechischen Gesundheitsministerium aufgebaut, “jeden Tag und jede Nacht in Schichten”.

Außerdem werden Proteste und Demonstrationen “vor verschiedenen Ministerien und öffentlichen Einrichtungen” organisiert.

Regierungsvertreter unbeeindruckt von Protesten?

Der Hungerstreik stellt eine neue, noch nie dagewesene Phase der Proteste gegen COVID-bezogene Mandate und Einschränkungen dar.

Das vielleicht ähnlichste Beispiel ist der Hungerstreik, der im September 2021 in Nizza, Frankreich, von zwei Krankenhausmitarbeitern – Christophe Nait, einem Assistenten der Notfallversorgung, und Thierry Paysant, einem Brandschutzbeauftragten – aus Protest gegen die französische Impfpflicht begonnen wurde.

Nait und Paysant beendeten ihren Streik jedoch im Oktober 2021. “Nach einem Monat ist es nutzlos, die Leute gewöhnen sich daran und niemand kümmert sich darum”, sagte Paysant den französischen Medien und fügte hinzu, ein Vertreter des französischen Staates habe ihnen gesagt, sie seien der “Kollateralschaden” der Impfpflicht.

Die Maßnahmen der griechischen Regierung als Reaktion auf den Hungerstreik und die Proteste deuten darauf hin, dass sie eine ähnliche Haltung gegenüber ungeimpftem Gesundheitspersonal einnehmen könnte.

Am 30. März feuerte die Bereitschaftspolizei während eines Marsches zum griechischen Parlament Tränengas auf die Demonstranten, darunter auch auf die fünf im Rollstuhl sitzenden Hungerstreikenden, von denen einer verletzt wurde.

Der Vorfall wurde auf einem Video festgehalten und in den griechischen sozialen Medien verbreitet, obwohl die Nachrichtenagentur, die das Video zunächst online veröffentlichte, es später ohne Erklärung wieder entfernte.

Im Gegensatz zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen ist die Polizei von der griechischen Impfpflicht am Arbeitsplatz ausgenommen.

Die Bereitschaftspolizei schützte später den griechischen Gesundheitsminister Thanos Plevris, der für seine langjährigen Verbindungen zur extremen Rechten bekannt ist, bei einem Besuch am 4. April im Thriasio-Krankenhaus außerhalb von Athen.

Laut Kagia haben “die großen und bekannten Medien [of Greece] über den Hungerstreik nicht berichtet”.

Wie The Defender bereits berichtete, erhielten griechische Medien seit 2020 staatliche Subventionen in Höhe von 40 Millionen Euro (43,6 Millionen US-Dollar), angeblich um die angeschlagenen Medien über Wasser zu halten.

Die Finanzierung wird in Griechenland weithin als Mittel zur Förderung einer positiven Berichterstattung über die rigorose COVID-Reaktion der Regierung angesehen.

Wie Kagia gegenüber The Defender erklärte, hat die griechische Regierung am 30. März trotz der anhaltenden Proteste beschlossen, die bis zum 31. März geltende Suspendierung von nicht geimpftem Gesundheitspersonal bis zum 31. Dezember zu verlängern.

Die griechische Regierung hat bisher davon abgesehen, die Arbeiter zu entlassen, obwohl sie damit gedroht hat.

Ohne Gehalt oder die Möglichkeit zu arbeiten, sind sie jedoch im Wesentlichen arbeitslos, “ohne Rentenbeiträge” und die meisten “überleben mit geliehenem Geld und mit Hilfe von Verwandten und Unterstützern”, so Kagia.

Assimoula Economopoulou, eine Biopathologin im Elpis-Krankenhaus in Athen, die nicht geimpft ist und an den Protesten teilnimmt, sagte gegenüber The Defender, dass sie sich im August 2021 mit COVID angesteckt hatte. Sie sei aber informiert worden, dass ihre natürliche Immunität es ihr zwar erlaube, bis März 2022 einen gültigen COVID-Pass zu erhalten, diese aber nicht für Beschäftigungszwecke anerkannt werde und sie verpflichtet sei, sich impfen zu lassen.

Griechenland ist Vorreiter bei Impfpässen und Beschränkungen

Wie The Defender bereits berichtete,war Griechenland nach Österreich das zweite europäische Land, das eine Impfpflicht für Teile der Bevölkerung eingeführt hat. Alle Personen ab 60 Jahren mussten sich bis zum 15. Januar impfen lassen, andernfalls droht eine monatliche Geldstrafe von 100 € (109 $) – eine beträchtliche Summe in Griechenland, wo die durchschnittliche monatliche Rente 722 € (787 $) beträgt.

Das griechische Gesundheitsministerium teilte jedoch mit, dass die Verhängung des Bußgeldes ab dem 15. April ausgesetzt werde und dass die Maßnahme im September “erneut geprüft” werde.

Die griechische Regierung kündigte außerdem an, dass Senioren ab dem 7. April eine zweite Auffrischungsdosis erhalten können, die ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen (Pfizer und Moderna) verabreicht wird.

Die griechischen Behörden teilten mit, dass die zweite Auffrischungsimpfung ab September für die allgemeine Bevölkerung zur Verfügung stehen wird.

Das monatliche Bußgeld scheint die meisten ungeimpften Senioren nicht davon überzeugt zu haben, sich impfen zu lassen oder gar das Bußgeld zu zahlen – denn schätzungsweise 500 000 Senioren sind nach wie vor ungeimpft oder haben keine Auffrischungsimpfung erhalten, und nur 14% der mit einem Bußgeld belegten Personen haben Berichten zufolge gezahlt.

Impfpässe und Masken sind in Griechenland nach wie vor obligatorisch für den Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen wie Restaurants und den meisten Einzelhandelsgeschäften, obwohl die Gültigkeit der Pässe ursprünglich bis zum 31. März befristet war.

Die meisten anderen europäischen Länder und die US-Gerichte haben solche Maßnahmen aufgehoben.

Die Regierung hat zwar angedeutet, dass das Impfpassvorschriften nach dem griechisch-orthodoxen Osterfest (24. April) aufgehoben werden könnten. Ein genaues Datum nannten die Regierungsbeamten jedoch nicht.

Wie The Defender bereits berichtet hatte, war Griechenland das erste Land, das offiziell die Einführung digitaler Impfpässe in der gesamten Europäischen Union und die Erweiterung dieser Pässe um die COVID-Auffrischungsdosis vorgeschlagen hat.

Bis vor kurzem war Griechenland der einzige EU-Mitgliedsstaat, der eine kürzere Gültigkeitsdauer für seine Impfpässe durchsetzte: Sieben Monate für Geimpfte und drei Monate für Personen mit einer früheren COVID-Infektion, anstatt neun bzw. sechs Monate wie in der übrigen EU.

Auf Druck der EU haben die griechischen Behörden die Gültigkeitsdauer ihrer Pässe ab dem 2. April an die der EU angepasst.

Jüngste Erklärungen von Ärzten, die dem COVID-Ausschuss der griechischen Regierung angehören – der juristische Immunität genießt – zeigen jedoch, dass Modelle für Oktober einen neuen “Anstieg” vorhersagen, bei dem die Pässe “bei Bedarf” wieder eingeführt werden könnten.

Trotz strenger Maßnahmen steht Griechenland an der Spitze der COVID-Fälle und Todesfälle

Trotz dieser Reihe fortgesetzter Maßnahmen und Mandate steht Griechenland bei den COVID-Fällen pro eine Million Menschen (13. weltweit, fünfter in der EU) und den Todesfällen pro eine Million Menschen (sechster weltweit, erster in der EU) an der Spitze.

Vor kurzem meldete das Land täglich bis zu 76 COVID-Todesfälle in einem Land mit knapp über 10 Millionen Einwohnern.

So meldete Griechenland am 29. März 28.933 COVID-Fälle, während die USA am selben Tag 35.343 Fälle meldeten – bei einer Bevölkerung, die etwa 33 Mal größer ist als die Griechenlands.

Nach Ansicht des COVID-Ausschusses der griechischen Regierung liegt die Schuld für die übermäßig hohe Zahl der gemeldeten COVID-Fälle und -Todesfälle bei “der Gruppe der ungeimpften Menschen in den wesentlich älteren Altersgruppen”.

Andere haben jedoch eine andere Erklärung.

In ihrem Interview mit The Defender wies Economopoulou auf den schlechten Zustand der öffentlichen Krankenhäuser in Griechenland hin, der einen wichtigen Faktor darstellt:

“Die Überbelegung der Krankenhäuser ist nicht auf COVID zurückzuführen. Es gibt eine Wartezeit für Routineoperationen und Routineuntersuchungen, Untersuchungen und Chemotherapie.

Jeden Winter wird die Überfüllung der Krankenhäuser aufgrund der saisonalen Grippe zu einem Thema für die Medien auf [Greek].

Das griechische Gesundheitssystem wurde mit Krankenhäusern als Kernstück entwickelt. Der “Hausarzt” als Institution existiert kaum noch, und die regionalen und lokalen medizinischen Kliniken sind personell und materiell schlecht ausgestattet.

Das hat zur Folge, dass die Menschen aus allen möglichen Gründen in die Krankenhäuser gehen, selbst bei einer Erkältung, und die diensthabenden Krankenhäuser überfüllt sind. Sie verfügen nicht über ausreichende Einrichtungen, um so viele Patienten zu behandeln, und es mangelt an geschultem und fähigem Personal, das Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Krankenhausinfektionen ergreifen kann.

Griechenland gehört zu den europäischen Spitzenreitern bei solchen Infektionen. Patienten, die intubiert werden und über einen längeren Zeitraum auf der Intensivstation verbleiben, sind daher infiziert, und solche Infektionen, insbesondere auf der Intensivstation, sind die Hauptursache für die meisten dieser Todesfälle.”

Die medizinische Ausrüstung in den öffentlichen Krankenhäusern wurde in vielen Fällen nicht ersetzt, seit sie 2004 im Vorfeld der Olympischen Spiele in Athen angeschafft wurde, so Economopoulou.

Das hat dazu geführt, dass die meisten dieser Geräte nicht mehr zuverlässig sind und ein Großteil veraltet ist”, sagte sie.

Sparmaßnahmen der letzten Jahrzehnten hätten zu scharfen Schnitten im öffentlichen Gesundheitswesen beigetragen, so Economopoulou. Ferner habe es seit 2016 keine Neueinstellungen mehr gegeben – die ersten Einstellungen seit neun Jahren – und das medizinische Personal, das in den letzten Jahren in den Ruhestand ging, sei nicht ersetzt worden.

Dies hat zur Folge, dass “die griechischen Krankenhäuser den Bedarf der Bevölkerung nicht decken können. Sie sind unterbesetzt und das vorhandene Personal ist überlastet”, sagte Economopoulou.

Kagia erklärte gegenüber The Defender, dass zwar ein “relativ kleiner Prozentsatz” der ursprünglich nicht geimpften Mitarbeiter des Gesundheitswesens “nachgegeben” habe und an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sei, die meisten jedoch nicht.

Sie wies auch darauf hin, dass die nicht geimpften medizinischen Mitarbeiter, die von ihren Posten suspendiert wurden, trotz gegenteiliger Versprechen der Regierung nicht ersetzt wurden, was das Gesundheitssystem zusätzlich unter Druck setzt.

Dieser Druck wird dann den Ungeimpften angelastet und als Rechtfertigung für weitere Beschränkungen herangezogen.

Kagia sagte, dass die ungeimpften Arbeitnehmer für mehr als nur die Wiederherstellung ihrer Arbeitsplätze kämpfen. Sie fordern zudem die Abschaffung der Impfpflicht und den Erhalt der Meinungsfreiheit.

Economopoulou sagte: “Immer mehr ungeimpfte Mediziner haben verstanden, dass es neben ihrer persönlichen Situation noch einen weiteren Grund für ihren Protest gibt: Das Recht jedes Einzelnen, seine körperliche Unversehrtheit zu bewahren und das zu tun, was er für sich selbst für die beste Entscheidung hält.”