Gruppen für freie Meinungsäußerung fordern den Kongress auf, die Finanzierung von NewsGuard zu blockieren.

Ein Änderungsantrag zum NDAA.

Nicht weniger als 36 Gruppen, die sich für die freie Meinungsäußerung einsetzen, die Free Speech Alliance, haben sich an den US-Kongress gewandt, mit der Bitte, die weitere Finanzierung von NewsGuard zu stoppen.

NewsGuard ist eine Organisation, die sich selbst als Gegenmaßnahme gegen „Desinformation im Namen von Nachrichtenkonsumenten, Marken und Demokratien“ beschreibt.

Zu dieser „Mission“ gehört auch ein (Vertrauens-)Bewertungssystem für Nachrichtenseiten – direkt im Browser des Nutzers.

Die Mitglieder der Free Speech Alliance und ihre Unterstützer sehen das anders und bezeichnen NewsGuard als ideologisch motivierte „Internet-Verkehrspolizei“.

Und sie warnen davor, dass Steuergelder niemals für die Finanzierung von NewsGuard und Konsorten hätten ausgegeben werden dürfen – und schon gar nicht sollten die US-Behörden weiterhin Steuergelder für etwas ausgeben, das sie als politisch motivierte Zensur von Meinungsäußerungen bezeichnen.

Und diese Gruppen, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, wollen, dass der Kongress über den National Defense Authorization Act (NDAA) dafür sorgt, dass Bidens Weißes Haus daran gehindert wird, eine solche Organisation zu finanzieren – eine besonders heikle Angelegenheit angesichts des Wahlzyklus in den USA.

In einem Brief von dieser Woche werden der republikanische Fraktionsvorsitzende im Senat, Mitch McConnell, und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der Änderungsantrag des Kongressabgeordneten Richard McCormick zur Redefreiheit im NDAA erhalten bleibt.

Wir haben hier eine Kopie des Briefes für Sie hier.

Der Zusatz soll sicherstellen, dass das Verteidigungsministerium (Department of Defense – DoD) keine Aufträge an NewsGuard und andere vergeben kann, wie an eine andere sehr umstrittene Gruppe, den Global Disinformation Index (GDI).

Ihnen wird eine offensichtliche und schädliche ideologische und politische Voreingenommenheit gegenüber rechtsgerichteten Medien vorgeworfen.

Der Brief kommt im Zusammenhang mit der Nachricht, dass NewsGuard und GDI bisher Geld vom Verteidigungsministerium bzw. vom Außenministerium erhalten haben (NewsGuard 750.000 Dollar vom Verteidigungsministerium).

„Wie zwei Studien des MRC (Media Research Center, einer der Unterzeichner des Briefes) Free Speech America zeigen, sind die Bewertungen von NewsGuard stark zugunsten linker Medien verzerrt und zielen konsequent auf rechte Medien mit vernichtend niedrigen Bewertungen ab“, so NewBusters.

Auf der schwarzen Liste von GDI stehen unter anderem die New York Post, The Daily Wire, Real Clear Politics und The Federalist.

Die Kernaussage des Briefes ist, dass es für eine US-Regierung verfassungswidrig ist, eine Organisation (ob privat oder nicht) finanziell zu unterstützen, wenn sie im Verdacht steht, politisch voreingenommen zu sein.

Und ein sehr relevanter Punkt wird in dem Brief angesprochen, nämlich die „Auslagerung der Zensur“.

„Was der Regierung verfassungsrechtlich verboten ist, kann sie nicht im Namen anderer tun. Bitte stellen Sie sicher, dass Sektion 1532 in der endgültigen Fassung des NDAA erhalten bleibt“.