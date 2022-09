Nach Angaben italienischer Medien wurde das Luxus-Ferienhaus des ukrainischen Präsidenten in Forte dei Marmi im August an ein russisches Pärchen vermietet, das in London lebt.

Der vom Weltwirtschaftsforum kontrollierte ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sei ein Heuchler, konstatiert das Medienportal RAIR Foundation.

Der Grund: Die italienische Tageszeitung Il Tirreno berichtete Ende August darüber, dass Selenski seine Ferienvilla in Forte dei Marmi für 50’000 Euro pro Monat an ein russisches Pärchen vermietet habe. Es handle sich um ein 4 Millionen Dollar teures Luxushaus mit 15 Zimmern, sechs Schlafzimmern und einem Pool.

Die Zeitung Corriere Della Sera habe zudem informiert, dass es sich bei den Personen, die Selenskis Villa gemietet hatten, um ein russisches Paar handle, das aus beruflichen Gründen