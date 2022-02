Heute hat sich die Welt verändert

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ich habe Putins Ansprache an das russische Volk, ja an die ganze Welt, nach seinem Treffen mit dem Sicherheitsrat verfolgt. Er drückte seine Trauer darüber aus, dass die Verhandlungen mit dem Westen ihn völliges Misstrauen gegenüber Washington gelehrt haben, und Putin machte deutlich, dass Russland auf den Krieg, den Washington Russland bringen will, vorbereitet sein wird.

Putin sagte, er habe acht Jahre lang versucht, die Situation in der Ukraine so zu befrieden, dass die abtrünnigen Republiken Teil der Ukraine bleiben, sei aber von Washington frustriert worden. Daher habe er keine andere Wahl, als die Anerkennung der beiden Republiken durch Russland anzukündigen, was seiner Meinung nach schon vor Jahren hätte geschehen müssen. Er unterzeichnete mit beiden Republiken Verträge über gegenseitige Hilfe.

Andrej Martjanow stellt die Forderung Moskaus an die Ukraine auf Russisch und in englischer Übersetzung zur Verfügung:

Президент подчеркнул, что Москва требует от киевских властей „незамедлительно прекратить боевые действия, <… > в противном случае, вся ответственость за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима“.

Übersetzung: Moskau fordert von Kiew die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten, andernfalls wird die Verantwortung für eine mögliche Fortsetzung des Blutvergießens voll und ganz im Bewusstsein des in der Ukraine herrschenden Regimes liegen.

Die russischen Streitkräfte haben den Befehl erhalten, den Frieden auf dem Gebiet der Unabhängigen Republiken zu sichern.

Die Presse wird dies natürlich als russische Invasion bezeichnen, und der Narr im Weißen Haus wird die Ohnmacht der USA durch die Verhängung von Sanktionen unterstreichen.

Von diesem Zeitpunkt an werden die Provokationen Russlands immer gefährlicher werden.