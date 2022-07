Hier die Fakten: COVID-Impfungen wirken sich sowohl auf die männliche als auch auf die weibliche Fruchtbarkeit aus

Direkt zum Video.

Die ersten COVID-Impfungen kamen im Dezember 2020 auf den Markt, und es dauerte nicht lange, bis Ärzte und Wissenschaftler vor möglichen Auswirkungen auf die Fortpflanzung warnten, da die Impfung mit Syncytin und Fortpflanzungsgenen in Spermien, Eizellen und Plazenta in einer Weise reagieren kann, die die Fortpflanzung beeinträchtigen könnte

Einer kürzlich durchgeführten Untersuchung zufolge gaben 42 % der Frauen mit regelmäßigem Menstruationszyklus an, dass sie nach der Impfung stärkere Blutungen als gewöhnlich hatten; 39 % der Frauen, die geschlechtsspezifische Hormonbehandlungen erhielten, berichteten über Durchbruchblutungen, ebenso wie 71 % der Frauen, die langwirksame Verhütungsmittel einnahmen, und 66 % der Frauen in der Postmenopause.

Andere neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die COVID-Impfung von Pfizer die Spermienkonzentration und die Anzahl der Spermien bei Männern für etwa drei Monate beeinträchtigt.

Nach der Einführung der COVID-Impfung sind auch Fehlgeburten, fötale Todesfälle und Totgeburten angestiegen. Im November 2021 wurden im Lions Gate Hospital in North Vancouver, British Columbia (BC), innerhalb von 24 Stunden 13 Totgeburten eingeliefert, und alle Mütter hatten die COVID-Impfung erhalten.

Viele Länder melden inzwischen einen plötzlichen Rückgang der Lebendgeburtenrate, darunter Deutschland, Großbritannien, Taiwan, Ungarn und Schweden. In den fünf Ländern mit der höchsten COVID-Impfquote ist die Fruchtbarkeit um durchschnittlich 15,2 % zurückgegangen, während die fünf Länder mit der niedrigsten COVID-Impfquote einen durchschnittlichen Rückgang von nur 4,66 % zu verzeichnen haben.

Die ersten COVID-Impfungen kamen im Dezember 2020 auf den Markt, und es dauerte nicht lange, bis Ärzte und Wissenschaftler vor möglichen Auswirkungen auf die Fortpflanzung warnten.

Zu ihnen gehörte Janci Chunn Lindsay, Ph.D., Direktorin für Toxikologie und Molekularbiologie bei Toxicology Support Services LLC, die im April 2021 einen öffentlichen Kommentar an das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention richtete, in dem sie auf das hohe Potenzial für negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hinwies.

Ich habe Lindsay bereits 2021 interviewt. Dieser Artikel wurde nicht mit den neuen Informationen aktualisiert, aber das Interview (oben) ist eine gute Grundlage für die Informationen, die sie im Folgenden gibt. In vielerlei Hinsicht hat sie vorhergesagt, was wir jetzt beobachten können.

Sie betonte, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass die COVID-Spritzen mit Syncytin und reproduktiven Genen in Spermien, Eizellen und Plazenta in einer Weise interagieren können, die die Fortpflanzungsergebnisse beeinträchtigen könnte. „Wir könnten möglicherweise eine ganze Generation sterilisieren“, warnte sie.

Lindsay wies auch darauf hin, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits Tausende von Berichten über erhebliche Menstruationsstörungen und vaginale Blutungen bei Frauen gab, die die Injektionen erhalten hatten, und dass auch dies ein Sicherheitssignal sei, das nicht ignoriert werden dürfe.

4 von 10 COVID-gespritzten Frauen berichten über Menstruationsunregelmäßigkeiten

Wie sich herausstellte, waren die ersten Berichte über Menstruationsunregelmäßigkeiten kein Zufall. Neuere Untersuchungen haben bestätigt, dass bei vielen Frauen nach der Impfung tatsächlich Menstruationsunregelmäßigkeiten auftreten. Wie NBC News Mitte Juli 2022 berichtete:

Eine Analyse, die am Freitag in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, ergab, dass 42 % der Personen mit regelmäßigen Menstruationszyklen angaben, nach der Impfung stärker zu bluten als sonst. Währenddessen berichteten 44 % über keine Veränderung und etwa 14 % über eine schwächere Periode. Bei Menschen, die nicht menstruieren – beispielsweise nach der Menopause oder bei Personen, die bestimmte Langzeitverhütungsmittel einnehmen – kam es der Studie zufolge bei vielen nach der COVID-Impfung zu Durchbrüchen oder unerwarteten Blutungen.

Andere Kategorien von Personen, die über abnormale Durchbruchblutungen berichteten, waren 39 % derjenigen, die geschlechtsbestätigende Hormonbehandlungen erhielten, 71 % der Frauen, die lang wirkende Verhütungsmittel einnahmen, und 66 % der Frauen nach der Menopause.

Bei älteren Frauen, Frauen, die hormonelle Verhütungsmittel verwenden, die schon einmal schwanger waren oder bei denen Endometriose, Fibrome oder das polyzystische Ovarialsyndrom diagnostiziert wurden, war die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Blutungen nach der Injektion stärker als normal ausfielen.

Sind Menstruationsunregelmäßigkeiten unbedeutend?

Es ist erwähnenswert, dass in den COVID-Studien die Teilnehmerinnen nicht zu ihrer Menstruation befragt wurden und keine Daten zu den Auswirkungen auf die Fortpflanzung erhoben wurden. Doch trotz dieses eindeutigen Mangels an Datenerhebungen wird offiziell behauptet, dass alles in Ordnung sei – die Impfungen seien sicher und hätten keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Aber woher wissen sie das? Sie wissen es nicht, und genau das macht solche Behauptungen so ungeheuerlich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Medien, die über diese Ergebnisse berichten, weiterhin darauf beharren, dass Unregelmäßigkeiten nach der Impfung „normal“ sind und kein Zeichen dafür, dass die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Die Zeitschrift Science schreibt beispielsweise:

Es ist wichtig, das Thema zu klären. Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen“, sagt Victoria Male, eine Reproduktionsimmunologin am Imperial College London. Nehmen wir an, Sie haben sich impfen lassen und am nächsten Tag fühlen Sie sich so schlecht, wie manche Leute es tun. Wenn man nicht über die Möglichkeit von Fieber, Muskelschmerzen und anderen Wirkungen, die schnell wieder verschwinden, informiert worden wäre, würde man sich wirklich Sorgen machen“, sagt sie. Die Aufklärung über die Möglichkeit von Menstruationsunregelmäßigkeiten und die Bestätigung, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellen, trägt auch dazu bei, die weit verbreitete Fehlinformation zu bekämpfen, dass COVID-19-Impfstoffe die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, sagen Male und andere.

Nochmals: Niemand weiß, ob die Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder nicht, weil es einfach nicht untersucht wurde. Keine Studie bedeutet keine Daten, also auch kein Wissen. So einfach ist das. Alle gegenteiligen Behauptungen beruhen auf reinen Vermutungen, und Vermutungen sind keine Wissenschaft.

Und obwohl der Menstruationszyklus einer Frau schwanken kann, wurden abrupte Veränderungen in der Vergangenheit nicht als unbedeutend abgetan. Im Gegenteil: Plötzlich auftretende abnormale Menstruationsblutungen wurden als mögliches Anzeichen für Folgendes aufgeführt:

Gebärmutter- und/oder Gebärmutterhalskrebs

Blutungsstörungen

Funktionsstörungen der Schilddrüse und/oder der Hypophyse, die Ihren Hormonhaushalt beeinträchtigen

Infektion und/oder Krankheit

Perimenopause

Auch die Länge des Menstruationszyklus wird beeinflusst

In einer am 1. April 2022 in der Fachzeitschrift Obstetrics and Gynecology veröffentlichten Studie wurde ebenfalls ein Zusammenhang zwischen der COVID-Impfung und Veränderungen der Länge des Menstruationszyklus festgestellt. Die Veränderung war gering – etwa einen Tag kürzer als vor der Injektion nach der zweiten Dosis – und wurde nicht als besonders besorgniserregend angesehen. Meiner Meinung nach deutet die Veränderung jedoch darauf hin, dass etwas passiert. Die Frage ist nur, was?

Infektion kann Eierstockfunktion unterdrücken

Einige Forscher haben die Vermutung geäußert, dass die Menstruationsunregelmäßigkeiten, die bei COVID-Patientinnen und COVID-geimpften Frauen beobachtet werden, auf eine Immunreaktion auf das Spike-Protein zurückzuführen sein könnten.

Eine im Januar 2021 in Reproductive BioMedicine Online veröffentlichte chinesische Studie ergab, dass 28 % der nicht geimpften Frauen im gebärfähigen Alter, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, eine Veränderung der Zykluslänge, 19 % verlängerte Zyklen und 25 % eine Veränderung des Menstruationsblutvolumens aufwiesen.

Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass „die Menstruationsveränderungen dieser Patientinnen die Folge vorübergehender Sexualhormonveränderungen sein könnten“, die durch eine vorübergehende Unterdrückung der Eierstockfunktion während der Infektion verursacht werden.

Dr. Natalie Crawford, eine Fruchtbarkeitsspezialistin, schlug vor, dass die bei COVID-19-Patientinnen beobachteten Menstruationsunregelmäßigkeiten mit einer zellulären Immunreaktion zusammenhängen könnten, und da die COVID-Impfung den Körper anweist, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu bilden, auf das das Immunsystem dann reagiert, könnten die Auswirkungen der Impfung denen einer natürlichen Infektion ähneln. In einem Leitartikel des BMJ aus dem Jahr 2021 vertrat Male, der oben von Science zitiert wurde, eine ähnliche Ansicht:

Menstruationsveränderungen wurden sowohl nach mRNA- als auch nach Adenovirus-vektorisierten COVID-19-Impfstoffen berichtet, was darauf hindeutet, dass, wenn es einen Zusammenhang gibt, dieser wahrscheinlich eher auf die Immunantwort auf die Impfung als auf eine spezifische Impfstoffkomponente zurückzuführen ist. Die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) wurde ebenfalls mit Veränderungen der Menstruation in Verbindung gebracht. .. Zu den biologisch plausiblen Mechanismen, die eine Verbindung zwischen Immunstimulation und Menstruationsveränderungen herstellen, gehören immunologische Einflüsse auf die Hormone, die den Menstruationszyklus steuern, oder Effekte, die durch Immunzellen in der Gebärmutterschleimhaut vermittelt werden, die am zyklischen Auf- und Abbau dieses Gewebes beteiligt sind. Forschungsarbeiten, die einen möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Menstruationsveränderungen untersuchen, könnten ebenfalls zum Verständnis des Mechanismus beitragen.

Das heißt aber nicht, dass Menstruationsstörungen keine Rolle spielen. Schließlich haben wir es offenbar mit einem künstlich hergestellten Virus zu tun, und die mRNA in der Spritze, die die Produktion des Spike-Proteins steuert, ist obendrein gentechnisch verändert.

Vielleicht ist das der Grund, warum ein größerer Prozentsatz der Frauen nach der COVID-Impfung über Menstruationsstörungen berichtet als nach einer natürlichen Infektion?

Es könnte sich auch lohnen, die Parallelen zwischen den gemeldeten Blutgerinnungsstörungen – sowohl bei einigen COVID-19-Fällen als auch nach der COVID-19-Impfung – und der Von-Willebrand-Krankheit zu untersuchen, einer chronischen Erkrankung, die eine normale Blutgerinnung verhindert und so zu übermäßig starken Regelblutungen führt.

Fehlgeburten, fötale Todesfälle und Totgeburten sind sprunghaft angestiegen

Menstruationsunregelmäßigkeiten sind nicht das einzige Sicherheitssignal. Auch Fehlgeburten, fötale Todesfälle und Totgeburten sind nach der Einführung der COVID-Impfung angestiegen. Im November 2021 wurden im Lions Gate Hospital in North Vancouver, British Columbia (BC), innerhalb von 24 Stunden erstaunliche 13 Totgeburten verzeichnet, und alle Mütter hatten die COVID-Impfung erhalten.

In einem normalen Monat kann es im Krankenhaus eine Totgeburt geben, so dass 13 Totgeburten innerhalb von 24 Stunden höchst ungewöhnlich sind. Auch in Schottland ist ein ungewöhnlicher Anstieg der Sterberate bei Säuglingen zu verzeichnen. Im September 2021 starben mindestens 21 Säuglinge im Alter von unter 4 Wochen – eine Rate von 4,9 pro 1.000 Geburten. In der Vergangenheit lag die durchschnittliche Sterberate bei Neugeborenen in Schottland bei etwa 2 pro 1.000 Geburten.

Obwohl die Zahl der Totgeburten nach der Einführung der COVID-Impfung anstieg – im Gegensatz zu vorher – wurden Studien, die Totgeburten mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung brachten, genutzt, um schwangere Frauen zu ermutigen, sich impfen zu lassen.

Man hat also herausgefunden, dass die Infektion selbst zu Totgeburten führen kann (und wir wissen, dass das Spike-Protein des Virus der Teil ist, der die meisten Probleme verursacht), und dennoch will man Ihnen weismachen, dass das durch die Impfung produzierte Spike-Protein irgendwie eine schützende Wirkung auf die Schwangerschaft haben wird.

Diese Argumentation fällt sogar noch weiter auseinander, wenn man bedenkt, dass Wissenschaftler jetzt sagen, dass Menstruationsunregelmäßigkeiten nach der Impfung wahrscheinlich auf Immunreaktionen zurückzuführen sind, die sowohl auf das Virus als auch auf die Impfung zurückgehen. Wenn das stimmt, warum sollte dann die COVID-Impfung nicht auch in der Lage sein, Totgeburten in gleichem oder höherem Maße wie das Virus zu verursachen?

Es gibt keine Daten, die eine COVID-Injektion für Schwangere unterstützen

Die Gesundheitsbehörden bestehen darauf, dass schwangere Frauen eine COVID-19-Injektion erhalten, aber die Daten sprechen nicht für deren Sicherheit. Die von der CDC gesponserte Studie, die im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde und die weithin als Grundlage für die US-Empfehlung einer Injektion für Schwangere diente, wurde im Oktober 2021 korrigiert, wobei die Korrektur lautete:

In den Fußnoten der Tabelle hätte der folgende Inhalt an die Doppelkreuz-Fußnote angehängt werden müssen: Für die Berechnung einer Risikoabschätzung für Spontanaborte war kein Nenner verfügbar, da zum Zeitpunkt dieses Berichts für 905 der 1224 Teilnehmerinnen, die innerhalb von 30 Tagen vor dem ersten Tag der letzten Menstruation oder im ersten Trimester geimpft wurden, noch keine Nachbeobachtung bis zur 20. Woche vorlag. Außerdem müsste jede Risikoabschätzung das für die Schwangerschaftswoche spezifische Risiko eines Spontanaborts berücksichtigen.

COVID-Impfstoff beeinträchtigt auch die männliche Fruchtbarkeit

Andere neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die COVID-Spritze von Pfizer auch „vorübergehend die Spermienkonzentration und die Anzahl der beweglichen Organe“ bei Männern beeinträchtigt. Wie die Autoren anmerken:

Die Entwicklung der COVID-19-Impfung stellt eine bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung dar. Dennoch wurden Bedenken hinsichtlich ihrer möglichen schädlichen Auswirkungen auf die männliche Fruchtbarkeit geäußert … Siebenunddreißig SD [Samenspender] aus drei Samenbanken, die 216 Proben zur Verfügung stellten, wurden in diese retrospektive, longitudinale, multizentrische Kohortenstudie einbezogen. Die BNT162b2-Impfung umfasste zwei Dosen, und der Abschluss der Impfung war 7 Tage nach der zweiten Dosis vorgesehen.

Die Studie umfasste vier Phasen: T0 – Basiskontrolle vor der Impfung, die 1-2 erste Proben pro SD umfasste; T1, T2 und T3 – Kurz-, Zwischen- bzw. Langzeituntersuchungen. Jede dieser Phasen umfasste 1-3 Samenproben pro Spender, die 15-45, 75-125 bzw. über 145 Tage nach Abschluss der Impfung abgegeben wurden … Wiederholte Messungen ergaben eine Abnahme der Spermienkonzentration um -15,4 % bei T2 (CI -25,5 %-3,9 %, p = 0,01), was zu einer Verringerung der Gesamtbewegungszahl um 22,1 % (CI -35 % – -6,6 %, p = 0,007) im Vergleich zu T0 führte.

Auch die Analyse nur der ersten Samenprobe und des Mittelwerts der Proben pro Spender ergab eine Verringerung der Konzentration und der Gesamtbewegungszahl (TMC) bei T2 im Vergleich zu T0 – medianer Rückgang von 12 Millionen/ml bzw. 31,2 Millionen beweglicher Spermien … bei der Auswertung der ersten Probe und medianer Rückgang von 9,5 × 106 und 27,3 Millionen beweglicher Spermien … bei der Untersuchung des Mittelwerts der Proben. Die T3-Auswertung zeigte eine allgemeine Erholung ohne … Diese Längsschnittstudie, die sich auf SD konzentriert, zeigt eine selektive vorübergehende Verschlechterung der Spermienkonzentration und des TMC 3 Monate nach der Impfung, gefolgt von einer späteren Erholung, die durch verschiedene statistische Analysen bestätigt wird.

Wie bei den Menstruationsproblemen der Frauen machen die Autoren auch bei den Männern eine „systemische Immunreaktion“ auf die COVID-Impfung für diese unerwünschten Wirkungen verantwortlich. Sie behaupten zwar, dass sich die Fortpflanzungsfähigkeit der Männer in etwa drei Monaten erholen wird, doch könnte dies immer noch ein großes Problem darstellen.

Denken Sie daran, dass die mRNA-Spritzen für die ursprüngliche Serie in Abständen von drei Monaten empfohlen werden, und dass danach in unterschiedlichen Abständen Auffrischungsimpfungen empfohlen werden. Wenn man die Spermien eines Mannes bei jeder COVID-Impfung für drei Monate zerstört, verringert man die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Kind zeugt, für einen großen Teil eines Jahres.

Massive Entvölkerung im Gange

Ob versehentlich oder absichtlich, Tatsache ist, dass wir derzeit einen abrupten Rückgang der Lebendgeburten und einen ebenso plötzlichen Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Erwachsenen erleben. Das Endergebnis wird eine Verringerung der Weltbevölkerung sein.

Dies scheint zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidlich zu sein, und der Zeitpunkt dieser Trends stimmt mit der Freigabe dieser experimentellen COVID-Gentransfer-Injektionen überein. So hat Deutschland kürzlich Daten veröffentlicht, die einen Rückgang der Geburtenrate um 10 % im ersten Quartal 2022 zeigen.

Die Grafik der Rate von Lebendgeburten für Schweden sieht ähnlich aus:

Auch in anderen Ländern ist neun Monate nach Beginn der Massenimpfkampagne gegen COVID ein unerwarteter Rückgang der Geburtenrate zu verzeichnen. Zwischen Januar und April 2022 war die Geburtenrate in der Schweiz 15 % niedriger als erwartet, im Vereinigten Königreich um 10 % und in Taiwan um 23 %.

In den fünf Ländern mit der höchsten COVID-Impfquote ist die Geburtenrate im Durchschnitt um 15,2 % gesunken, während in den fünf Ländern mit der niedrigsten COVID-Impfquote ein Rückgang der Geburtenrate zu verzeichnen war.

In einem Artikel des Counter Signal vom 5. Juli 2022 berichtete Mike Campbell über die Bedenken, die der ungarische Abgeordnete Dúró Dóra in einer Parlamentsrede geäußert hatte:

Im Januar dieses Jahres ist etwas passiert, was seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. Die Geburtenrate sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 %. Und was noch besorgniserregender ist, ist, dass auch die Fruchtbarkeit gesunken ist – etwas, das es seit 2011 nicht mehr gegeben hat … [Ein] Forscher des KRTK-Wirtschaftsinstituts weist darauf hin, dass dieser drastische Rückgang nur neun Monate nach Beginn der COVID-Massenimpfungen in Ungarn stattfand.

Nach weiteren Untersuchungen stellte Campbell fest, dass in den fünf Ländern mit der höchsten COVID-Impfquote die Fruchtbarkeit um durchschnittlich 15,2 % gesunken ist, während in den fünf Ländern mit der niedrigsten COVID-Impfquote ein durchschnittlicher Rückgang von nur 4,66 % zu verzeichnen war.

Auch in den USA gibt es Anzeichen für einen Rückgang der Lebendgeburten. Vorläufige Daten aus North Dakota zeigen einen Rückgang um 10 % im Februar 2022, um 13 % im März und um 11 % im April im Vergleich zu den entsprechenden Monaten im Jahr 2021.29 Nachfolgend finden Sie ein Diagramm von Birth Gauge30 auf Twitter, in dem die Daten zu Lebendgeburten für die Jahre 2021 und 2022 in einer Vielzahl von Ländern verglichen werden.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gesundheit

Gegenwärtig werden Frauen nicht vor den Risiken von Fehlgeburten, Menstruationsstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen und Totgeburten gewarnt, obwohl alle diese Sicherheitssignale offensichtlich sind. Der Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie, Dr. James Thorp, sagte der Epoch Times im April 2022:

Ich habe viele, viele, viele Komplikationen bei schwangeren Frauen gesehen, bei Müttern und bei Föten, bei Kindern, Nachkommen, fötalen Tod, Fehlgeburten, Tod des Fötus in der Mutter… Was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, ist beispiellos.

Tragischerweise stehen die Ärzte weltweit unter einer Nachrichtensperre. Sie raten ihren Patientinnen von der COVID-Spritze ab, da sie sonst Gefahr laufen, ihre Zulassung zu verlieren. Dies bringt die Patienten in eine unglaublich riskante Situation, denn die meisten verlassen sich darauf, dass ihre Ärzte ihnen die Wahrheit sagen. Nur wenige erwarten von Ärzten, dass sie lügen oder ihnen lebensrettende Informationen vorenthalten, nur um ihre eigene Karriere zu schützen. Wir befinden uns also in mehr als einer Hinsicht in beispiellosen Zeiten.

Das bedeutet, dass Sie eigentlich keine andere Wahl haben, als sich selbst zu informieren und die Risiken so gut wie möglich einzuschätzen. Es gibt eine Fülle von Daten, die von den Mainstream-Medien nicht angefasst werden, und wenn sie es doch tun, behaupten sie immer noch, dass unerwünschte Ereignisse kein Zeichen von Gefahr sind. In solchen Situationen muss man einfach seinen Verstand einschalten und die Sache selbst durchdenken.

Bis zum 15. Juli 2022 hatte das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 1.350.947 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-Impfung erfasst, darunter 29.635 Todesfälle, und es gibt Hinweise darauf, dass Tausende von Berichten aus dem System gelöscht werden. Mehr darüber erfahren Sie in „Tausende von Todesfällen und unerwünschten Reaktionen aus VAERS gelöscht„.

Die Sicherheitssignale, die von den COVID-Impfungen ausgehen, übertreffen alles andere in der Geschichte der Medizin. Kein Medikament oder Impfstoff wurde jemals mit so vielen Schäden und Todesfällen in Verbindung gebracht, einschließlich der Schädigung des Ungeborenen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als stünden wir vor einem sicheren Entvölkerungsereignis. Die Frage ist also: Sind Sie bereit, die Risiken zu akzeptieren? Sind Sie bereit, Ihre Fruchtbarkeit zu riskieren, und sei es nur vorübergehend? Sind Sie bereit, das Leben Ihres Babys zu riskieren? Sind Sie bereit, Ihr eigenes Leben zu riskieren? Wenn nicht, ist die Antwort einfach. Nehmen Sie die Spritze nicht, und wenn Sie bereits eine oder zwei (oder drei) genommen haben, nehmen Sie nie wieder eine.

Text auf Englisch PDF.

Quellen: