Hunderte von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und Polizisten in Australien kündigen ihren Job wegen des Covid-19-Impfstoffs

Hunderte von Polizeibeamten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Australien haben wegen der in zwei Bundesstaaten erlassenen Impfvorschriften ihre Arbeit niedergelegt.

Regierungen in aller Welt haben zahlreiche Beschränkungen eingeführt, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Viele haben die Bürger gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben, so dass ihre Wohnungen zu einem Gefängnis wurden. Viele Regierungen führen nun jedoch Impfvorschriften ein, die in das Recht jedes Bürgers auf gesundheitliche Freiheit eingreifen.

In New South Wales (NSW) und Queensland wurden bereits Impfvorschriften eingeführt, die dazu führten, dass Angestellte des Gesundheitswesens und Polizeibeamte kündigten, um sich nicht impfen lassen zu müssen.

In NSW haben schätzungsweise 136 Beschäftigte des Gesundheitswesens und eine unbekannte Zahl von Polizeibeamten in Queensland ihren Job wegen der Impfpflicht an ihrem Arbeitsplatz gekündigt.

NSW hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen des Bundesstaates bis zum 30. September mindestens eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten sollten. Seitdem wurden 1.200 Beschäftigte suspendiert und in bezahlten Urlaub versetzt, der nach zwei Wochen abläuft.

Die Gewerkschaft des Gesundheitswesens ist nicht überrascht und behauptet, dass der Verlust von Mitarbeitern „vernachlässigbar“ sei, verglichen mit den mindestens 140.000 Beschäftigten im Gesundheitssektor des Landes. Die Regierung geht davon aus, dass es noch mehr Kündigungen geben wird.

Einige regionale Krankenhäuser in NSW bieten Bewerbern außerdem Reise- und Gehaltszuschüsse an, damit sie sich impfen lassen. Berichten zufolge befindet sich das Gesundheitsministerium des Bundesstaates in Gesprächen mit dem Commonwealth, um die Anerkennung ausländischer Qualifikationen zu beschleunigen, damit ausländische Krankenschwestern und -pfleger eingestellt werden können, insbesondere Krankenschwestern und -pfleger für die Intensivpflege und die Notaufnahme, die aufgrund der Pandemie sehr gefragt sind.

Auf der Website der NSW-Regierung heißt es, dass medizinisches Personal mindestens eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten haben muss, bevor es arbeiten darf. Ab dem 30. November müssen Beschäftigte des Gesundheitswesens beide Impfdosen erhalten haben, es sei denn, sie haben eine von der NSW-Gesundheitsbehörde genehmigte medizinische Ausnahmegenehmigung.

Auch in Queensland haben Polizeibeamte ihren Dienst quittiert, weil der 4. Oktober als Stichtag für die Covid-Impfung gilt.

Steve Gollschewski, der stellvertretende Polizeipräsident des Bundesstaates, sagte, dass am 5. Oktober weniger als 100 der insgesamt 15 000 Polizeibeamten des Bundesstaates ihren Dienst quittiert haben könnten. Obwohl sich die Gesamtzahl täglich ändert, sagte Gollschewski, dass die „Zahlen niedrig sind“.

Er sagte, es sei zu erwarten, dass sich einige Beamte weigern würden, sich impfen zu lassen, und dass der Staat gegen diejenigen vorgehen werde, die sich weigern.

Gollschewski weigert sich, die Gesamtzahl der zurückgetretenen Beamten zu nennen, besteht aber darauf, dass es sich nur um „eine Handvoll pro Bezirk im ganzen Bundesstaat“ handelt. Er sagte, dass eine genauere Zahl gegen Ende der Woche zur Verfügung stehen könnte.

Am 4. Oktober gab der Queensland Police Service (QPS) bekannt, dass er prüft, wer von seinen Mitgliedern sich weigert, sich impfen zu lassen.

Der QPS erklärte, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, „möglicherweise mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen müssen“, wenn sie keine genehmigte Ausnahmegenehmigung haben. In einer Erklärung teilte der QPS mit, dass Beamte, die sich ohne Ausnahmegenehmigung weigern, ab Oktober vom Dienst suspendiert werden und ein siebentägiges Verfahren zur Klärung der Gründe eingeleitet wird.

Eine Gruppe von sieben Beamten hat jedoch Anfang Oktober vor dem Obersten Gerichtshof eine Klage gegen die Polizeipräsidentin von Queensland, Katarina Carroll, wegen der Impfpflicht eingereicht.

Die Beamten, die sich derzeit im Stressurlaub befinden, gewannen die Anfechtung, die ihnen eine 12-tägige Verzögerung des Mandats einbrachte. Trotz des Sieges benötigen die sieben Beamten weitere Freistellungen, um ihre Laufbahn fortsetzen zu können.

Die Mandate haben viele Australier dazu veranlasst, Widerstand zu leisten und an Protesten gegen die Regierung teilzunehmen, um für ihr Recht auf gesundheitliche Freiheit zu kämpfen.