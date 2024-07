IARPA entwickelt Techniken gegen ausländische Desinformation

IARPA sucht nach Methoden zur Bewertung ausländischer böswilliger Einflussnahme, die nicht für den Einsatz an der US-Bevölkerung vorgesehen sind.

Die für die Finanzierung von Forschung und Entwicklung zuständige Abteilung der US-Spionagegemeinschaft, IARPA, sucht nach “Informationen über Methoden zur Bewertung ausländischer bösartiger Einflüsse”, versichert jedoch, dass sie nicht beabsichtigt, diese gegen die US-Bevölkerung einzusetzen.

Obwohl es sich noch nicht um ein offizielles Forschungsprogramm handelt, hat die US Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) ein Informationsersuchen (RFI) für Methoden zur Bewertung ausländischer bösartiger Einflüsse (FMI) veröffentlicht.

Gemäß dem RFI:

“FMI umfasst subversive, nicht deklarierte (einschließlich verdeckter und klandestiner), zwanghafte oder kriminelle Aktivitäten ausländischer Regierungen, nichtstaatlicher Akteure oder ihrer Stellvertreter, die darauf abzielen, die öffentlichen oder politischen Einstellungen, Wahrnehmungen oder Verhaltensweisen einer anderen Nation zu beeinflussen, um ihre Interessen zu fördern.

“Dazu können Bemühungen gehören, Spaltung zu säen, demokratische Prozesse und Institutionen zu untergraben oder politische und regulatorische Entscheidungen zugunsten der strategischen Ziele des ausländischen Akteurs zu lenken.”

