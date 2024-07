In den letzten Wochen (oder sogar Monaten) hat sich die Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Ukraine stark verändert. Man kann beobachten, dass westliche Reporter zur Abwechslung einmal anfangen, ihren Job zu machen und sich mit “unbequemen” Wahrheiten und Geschichten beschäftigen, die vor einem Jahr in der allgemeinen Pro-Kiew-Euphorie von keinem Medium aufgegriffen worden wären.

Ein Militärkorrespondent der New York Times veröffentlichte am Wochenende einen bahnbrechenden Bericht, der nicht nur ukrainische Truppen, sondern auch amerikanische und ausländische Kämpfer ins Rampenlicht rückt, die sich freiwillig den pro-ukrainischen Kräften angeschlossen und möglicherweise Kriegsverbrechen begangen haben. Der Bericht mit dem Titel “Killings of Surrendering Russians Divide an American-Led Unit” (Tötungen von sich ergebenden Russen spalten eine amerikanisch geführte Einheit) enthüllt, wie US-Truppen in Einheiten verwickelt sind, die außergerichtliche Tötungen von Russen durchführen, die sich rechtmäßig ergeben haben.

Ein Großteil der Zeugenaussagen stammt von einem deutschen Freiwilligen, der als Caspar Grosse identifiziert wurde, einem Sanitäter in einer rein ausländischen Einheit unter amerikanischem Kommando.

Er beschrieb, wie ein verwundeter und unbewaffneter russischer Soldat im August letzten Jahres versuchte, sich friedlich zu ergeben, indem er zu den ukrainischen Frontlinien kroch und um Hilfe rief. Grosse berichtete der Times, er habe “gesehen, wie der Soldat in einer Mischung aus gebrochenem Englisch und Russisch um medizinische Hilfe bat. Es war Dämmerung. Ein Teammitglied suchte nach Verbandsmaterial”. Und er war schockiert, als er die nächste Wendung der Ereignisse sah:

In diesem Augenblick, so Grosse, humpelte ein Kamerad herbei und schoss dem russischen Soldaten in den Oberkörper. Der brach zusammen, atmete aber noch. Ein anderer Soldat schoss – “schoss ihm einfach in den Kopf”, erinnerte sich Herr Grosse in einem Interview.

Herr Grosse sagte, er sei über diesen Vorfall so verärgert gewesen, dass er seinen Kommandeur zur Rede gestellt habe, nachdem die seiner Meinung nach ungerechtfertigten Tötungen fortgesetzt worden waren.

Die fragliche Einheit nennt sich “Auserwählte Kompanie” und gilt als die seriöseste und bekannteste Freiwilligengruppe der internationalen Truppen. Grosse bestätigte diesen und ähnliche Vorfälle in seinem Tagebuch, das er der Times zur Verfügung stellte.

Der Zeitung liegen aber auch Videoaufnahmen vor, die mehrere solcher Tötungen belegen. “In einer zweiten Episode warf ein Mitglied der Auserwählten eine Granate auf einen sich ergebenden russischen Soldaten, der seine Hände erhoben hatte, und tötete ihn, wie von der Times verifizierte Videoaufnahmen zeigen”, heißt es in dem Dokument. “Das ukrainische Militär veröffentlichte ein Video dieser Episode, um seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld zu zeigen, schnitt aber die Kapitulation heraus”. Das bedeutet, dass die ukrainische Militärzensur und diese Freiwilligeneinheiten offensichtliche Kriegsverbrechen buchstäblich herausschneiden, bevor sie das, was offizielle Propaganda ist, der Welt zugänglich machen.

Und da es ein “auserwähltes Mitglied” war, das die Granate geworfen hat, bedeutet dies, dass die Zeitung einen ausländischen Kämpfer für eine außergerichtliche Tötung auswählt, die gegen die Genfer Konventionen verstößt.

Die Times untersuchte auch Textnachrichten aus einem Gruppenchat. “In einer dritten Episode prahlten Chosen-Mitglieder in einem Gruppenchat mit der Tötung russischer Kriegsgefangener während eines Einsatzes im Oktober, wie Textnachrichten zeigen”, schreibt die Zeitung. “Ein Soldat, der an diesem Tag kurz das Kommando hatte, spielte auf die Tötungen an, indem er ein Slangwort für Schießen benutzte. Er sagte, er übernehme die Verantwortung..:

Nachfolgend einige von Grosse zur Verfügung gestellte Nachrichten aus dem Gruppenchat:

“Wenn irgendetwas über die angebliche Schuld von Kriegsgefangenen herauskommt, habe ich es angeordnet”, schrieb der Soldat mit dem Rufzeichen Andok. Er fügte ein Foto eines kroatischen Kriegsverbrechers hinzu, der 2017 starb, nachdem er während eines Tribunals in Den Haag Gift getrunken hatte.

“Ich bereue nichts in Den Haag”, schrieb er. Dies war eine von mehreren Textnachrichten, die von der Times untersucht wurden und sich direkt oder indirekt auf die Tötung von Gefangenen beziehen. Andok sagte in einem Interview, er habe nur Spaß gemacht.

Dem Bericht zufolge stand ein griechischer Soldat namens Zeus im Mittelpunkt mehrerer Vorfälle, bei denen russische Gefangene oder solche, die sich ergeben wollten, getötet wurden.

In der Ukraine spaltet die Tötung kapitulierender Russen eine von den USA geführte Einheit. Ein griechischer Soldat namens Zeus war in allen drei Episoden im Mittelpunkt – er warf eine Granate und schoss auf einen verwundeten Russen – Das Töten von Kriegsgefangenen ist ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen

In der Ukraine spalten Tötungen von sich ergebenden Russen eine amerikanisch geführte Einheit. Ein griechischer Soldat, bekannt als Zeus, stand im Mittelpunkt aller 3 Episoden – Granate werfen & auf verwundete Russen schießen – Die Tötung von Kriegsgefangenen ist ein Verstoß gegen die Genfer Konventionen https://t.co/VXADCIqq8L pic.twitter.com/fXKZxg2odw — George Roussos (@baphometx) Juli 6, 2024

“Heute hat ein guter Freund einen gefesselten Gefangenen freiwillig hingerichtet”, beginnt ein Tagebucheintrag von Grosse, der einen der Vorfälle schildert, hinter denen Zeus steckte. “Als der Gefangene mit der Jacke über den Schultern in der Schießscharte saß, kam Zeus von hinten und schoss ihm mehrmals in den Hinterkopf. Ich gehe jetzt ins Bett”.

Der NY Times gelang es tatsächlich, Mitglieder der Chosen Company ausfindig zu machen, die an den angeblichen Morden beteiligt waren oder sie beobachtet hatten. In einer Gruppenchat-Nachricht warnte ein ausländischer Kämpfer andere davor, “Brüder zu verraten”. Die Person behauptete, dass “jeder, der mit Reportern spricht, jahrelang ins Gefängnis kommt, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben hat”.

“Mir wäre es lieber, jede Untersuchung zu beenden, bevor sie beginnt, und einfach zu sagen, dass es sich um ein Missverständnis handelt”, warnte der ausländische Kämpfer und versuchte, seine Einheit zum Schweigen zu bringen. “Wir sind schließlich Brüder”.

Wahrscheinlich ist dies nur die Spitze des Eisbergs nach zweieinhalb Jahren zermürbenden Krieges mit Russland. Wie viele andere Kriegsverbrechen dieser Art werden in diesen ausländischen Einheiten begangen? Bisher scheinen die Mainstream-Medien solche Missstände in den ukrainischen Streitkräften zu ignorieren und sich stattdessen nur auf die Verbrechen der Invasoren zu konzentrieren. Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere tragische und skandalöse Berichte dieser Art. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht der NY Times.