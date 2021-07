Ich habe aus nächster Nähe gesehen, wie Rumsfeld absichtlich den Tod von US-Truppen zum persönlichen Vorteil verursacht hat. Er verdient einen besonderen Platz in der Hölle

Von Scott Ritter: Er ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von ‚SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump‘. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor zur Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

In meiner Zeit als US-Geheimdienstler und UN-Waffeninspekteur war ich zweimal in den Modus Operandi des ehemaligen US-Verteidigungsministers eingeweiht: die Herstellung und Manipulation von „Geheimdienstinformationen“, um Kriege zu beginnen. Der Teufel wird sich in Acht nehmen müssen.

Obwohl ich Donald Rumsfeld nie persönlich getroffen habe, kreuzten sich unsere Wege indirekt bei mehreren Gelegenheiten. Was ich aus diesen Erfahrungen gelernt habe, verhärtete mein Herz gegenüber einem Mann, der so viel Schaden anrichtete aufgrund von Handlungen, die Ehrgeiz über Integrität stellten.

In den Tagen nach meiner Zeugenaussage vom 3. September 1998 vor einer gemeinsamen Sitzung des Senatsausschusses für die Streitkräfte und des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, in der ich die widersprüchliche Politik der US-Regierung in Bezug auf die Entwaffnung des Irak in Frage stellte, erhielt ich einen Brief des ehemaligen Verteidigungsministers. Als ich gestern hörte, dass Rumsfeld im Alter von 88 Jahren verstorben ist, las ich den Brief erneut und dachte über den Mann nach, der ihn geschrieben hatte, und darüber, wie ich im Rückblick über ihn dachte.

Mit jeder direkten Kommunikation eines ehemaligen Kabinettsmitglieds – besonders eines Verteidigungsministers – ist nicht zu spaßen, besonders wenn sie in Ton und Inhalt schmeichelhaft ist.

„Lieber Mr. Ritter„, schrieb Rumsfeld, „ich habe Sie auf C-SPAN gesehen, als Sie Ihre Aussage vor dem Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen präsentierten.„

„Es war eine großartige Arbeit. Sie präsentierten Ihre Position durchdacht, konstruktiv und kraftvoll und ließen sich nicht vom Wind von der anderen Seite des Tisches verwehen. Glückwunsch zu Ihrer Aussage. Glückwunsch zu Ihrer Leistung im Namen der UN und der Vereinigten Staaten. Sie sollen wissen, dass Sie meine besten Wünsche für eine, wie ich überzeugt bin, großartige Zukunft haben. Wir brauchen mehr Menschen wie Sie in unserem wunderbaren Land, und das Beispiel, das Sie geben, ist ein stolzes.„

Rumsfelds Brief ließ mich innehalten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine direkte Verbindung zu diesem Mann gehabt. Ich kannte ihn nur vom Hörensagen, zuerst als Verteidigungsminister unter Präsident Gerald Ford, der zusammen mit dem damaligen Stabschef im Weißen Haus, Dick Cheney, und einem Pentagon-Beamten namens Paul Wolfowitz dazu beitrug, übertriebene Behauptungen über die sowjetischen strategischen Nuklearkapazitäten durch ein sogenanntes „Team B“ von politisierten Analysten zu verbreiten, deren Aufgabe es war, eine nuanciertere und ausgewogenere Einschätzung der CIA in Frage zu stellen.

Die Einschätzung des „Team B“ beeinflusste die nationale Sicherheitspolitik der Reagan-Administration und führte zu einem nuklearen Wettrüsten, verbunden mit einer gefährlichen Eskalation der Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion, die sich bei mehr als einer Gelegenheit beinahe in einem nuklearen Konflikt manifestiert hätte, der die Welt, wie wir sie kannten, beendet hätte.

Da ich jemand war, der den USA und der Sowjetunion dabei geholfen hatte, den drohenden Konflikt, der auf übertriebenen Drohungen beruhte, durch überprüfbare Abrüstung zu beenden, stand die Kabale der Verschwörungstheoretiker, mit denen Rumsfeld gemeinsame Sache gemacht hatte, nicht weit oben auf meiner Liste der Leute, deren Meinung ich respektierte.

Meine Meinung über ihn verbesserte sich nicht, als ich während meiner Arbeit als UN-Waffeninspektor, der mit der Entwaffnung irakischer Kapazitäten zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen beauftragt war, die Gelegenheit hatte, General Wafiq al-Samarrai, den ehemaligen Leiter des militärischen Geheimdienstes unter Saddam Hussein, zu befragen. Samarrai lieferte die irakische Perspektive auf zwei Besuche Rumsfelds im Irak – einen im Dezember 1983 und einen weiteren im März 1984 – und die Folgen dieser Besuche.

Er merkte an, dass der Zweck von Rumsfelds zwei hochkarätigen Missionen nach Bagdad, wo er als direkter Gesandter des damaligen Präsidenten Ronald Reagan diente, darin bestand, eine bessere Beziehung zwischen den beiden Nationen zu fördern, um gemeinsame Sache gegen den gemeinsamen Feind, den Iran, zu machen. Dieses Ziel wurde jedoch durch den andauernden Einsatz chemischer Waffen durch den Irak gegen den Iran erschwert, was die USA in die schwierige Lage brachte, den Irak zu verurteilen, während sie sich gleichzeitig um bessere Beziehungen bemühten.

Die Ironie der US-Angst, so erzählte mir Samarrai, zeigte sich später, als die USA als Ergebnis der Rumsfeld-Missionen begannen, Geheimdienstinformationen mit dem Irak zu teilen, die dem irakischen Militär halfen, iranische Truppenkonzentrationen anzuvisieren. Diese Informationen waren entscheidend für den Erfolg des Iraks in der zweiten Schlacht von al-Fao im April 1988, in der die Iraker Informationen aus US-Satellitenbildern nutzten, um die iranische Verteidigung mit chemischen Waffen anzugreifen, was zur Vernichtung der iranischen Streitkräfte und der Rückeroberung der Halbinsel Fao führte.

Laut Samarrai wussten die US-Geheimdienstmitarbeiter, die mit ihm im militärischen Hauptquartierkomplex in Bagdad saßen, wie die irakischen Pläne aussahen, einschließlich des Einsatzes chemischer Waffen, und wie die Informationen, die sie lieferten, den Einsatz dieser Waffen erleichtern würden.

Meine Treffen mit Samarrai, die im Laufe der Zeit stattfanden – zunächst im Hauptquartier des jordanischen Allgemeinen Nachrichtendienstes in Amman und später in sicheren Häusern, die vom britischen Geheimdienst in London betrieben wurden – verstärkten nur meine insgesamt niedrige Meinung über die US-Politik in Bezug auf den Irak und diejenigen, die sie formulierten und umsetzten, einschließlich Donald Rumsfeld.

Zu dem Zeitpunkt, als ich Rumsfelds Brief erhielt, hatte ich bereits die Arbeit der so genannten „Rumsfeld-Kommission“ zur Bedrohung durch ballistische Raketen überprüft. Im Mai 1998 hatte mir Randy Scheunemann, der damals ein leitender nationaler Sicherheitsberater des damaligen Mehrheitsführers im Senat, Trent Lott, war, gesagt, dass meine Einschätzungen bezüglich der irakischen Raketenfähigkeiten, die den USA von der UNO mitgeteilt worden waren, eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Einschätzung der irakischen Fähigkeiten durch die Rumsfeld-Kommission gespielt hatten.

In der Tat fand ich meine Stimme im Text präsent, als ich die Zusammenfassung des Kommissionsberichts las:

„Der Irak hat das Know How und die industriellen Fähigkeiten beibehalten, die notwendig sind, um sein Programm für ballistische Langstreckenraketen wiederherzustellen“, hieß es in dem Bericht.

„Seine Anlagen und Ausrüstungen sind weniger entwickelt als die von Nordkorea oder dem Iran – als Ergebnis von Maßnahmen, die durch UN-Resolutionen und Überwachung erzwungen wurden. Allerdings hat der Irak die Arbeit an den Kurzstreckenraketenprogrammen (unter 150 km) mit Flüssig- und Feststofftreibstoff, die durch die Resolutionen erlaubt sind, aktiv fortgesetzt. Sobald die von den Vereinten Nationen auferlegten Kontrollen aufgehoben sind, könnte der Irak entschlossene Anstrengungen unternehmen, um die benötigten Anlagen und Ausrüstungen zu erwerben, sei es direkt oder indirekt.“

In vielerlei Hinsicht entsprach diese Einschätzung fast wortwörtlich den Berichten, die ich bei der UNO über die Risiken einer Aufhebung der Wirtschaftssanktionen ohne eine praktikable, fortlaufende Überwachungspräsenz vorbereitete.

Aber dann fügte der Bericht einen Satz hinzu, der von jeder Realität abwich: „Eine solche Anstrengung würde es dem Irak ermöglichen, innerhalb von 10 Jahren eine ICBM [interkontinentale ballistische Rakete] Bedrohung für die Vereinigten Staaten darzustellen.“

Als jemand, der die irakische ballistische Raketenfähigkeit genauer untersucht hatte als jeder andere Mensch auf dem Planeten, wusste ich, dass diese Aussage falsch war, und in der Tat wies jeder Bericht, den ich für die UN vorbereitete, darauf hin, dass der Irak nicht die Fähigkeit besaß, eine brauchbare Raketenbedrohung für Europa oder die USA zu produzieren. Es gab auch keinen Hinweis darauf, dass der Irak, wenn er dazu in der Lage wäre, jemals versuchen würde, eine solche Fähigkeit zu erwerben.

Soweit es mich betraf, war die „Rumsfeld-Kommission“ wenig mehr als ein neu zusammengestelltes „Team B“, das diesmal die Bedrohung durch ballistische Raketen aus dem Irak auf die gleiche Weise übertrieb, wie „Team B“ in den 70er Jahren die Bedrohung durch sowjetische Raketen übertrieben hatte.

Als Rumsfeld nominiert und anschließend als Verteidigungsminister für Präsident George W. Bush bestätigt wurde, kannte ich also genau den Charakter und die Fähigkeiten des Mannes, der für die auf Massenvernichtungswaffen basierenden Argumente der Bush-Regierung für einen Krieg mit dem Irak von zentraler Bedeutung sein würde. Und so kam seine Übertreibung beim Propagieren dieses Konflikts vor, während und nach der Entscheidung zur Invasion nicht überraschend.

In Anbetracht von Rumsfelds Rolle bei der Fabrikation von Bedrohungen für die nationale Sicherheit der USA in Form von „Team B“ und der „Rumsfeld-Kommission“ war ich nicht allzu überrascht, als Informationen über die Bildung des „Office of Special Plans“ (OSP) – einer Spezialeinheit, deren Aufgabe es war, Geheimdienstberichte herauszupicken, um einen Grund für einen Krieg gegen den Irak herzustellen – öffentlich wurden. Das war ja schließlich Rumsfelds Modus Operandi.

Worauf ich nicht vorbereitet war, war das Treffen, das ich im Dezember 2003 in Amman mit einem ehemaligen hochrangigen irakischen Offizier hatte, der an den irakischen Programmen für ballistische Raketen beteiligt gewesen war. Dieser Offizier teilte mir mit, dass er im Sommer 2003 mehrmals von einem Team des OSP verhört worden war, das sich in einer von Saddams ehemaligen Villen in der so genannten „Green Zone“ nach der Invasion Bagdads eingerichtet hatte.

Dieses Team war besorgt, dass die USA keine Massenvernichtungswaffen gefunden hatten. „Unser Präsident ist in Schwierigkeiten„, sagten sie diesem irakischen Offizier. Das Team wollte, dass er ihnen hilft, einen Plan zu entwickeln, bei dem nukleares Material in den Irak gebracht und so versteckt wird, dass es den Anschein erweckt, es habe während der Zeit von Saddam existiert.

Der irakische Offizier sollte ihnen dann helfen, Dokumente zu fabrizieren, die die Echtheit dieses Materials bescheinigten, und so eine falsche Beweiskette konstruieren, die es mit Saddams Regime in Verbindung bringen würde. Es würde dann von dem CIA-geführten Team, das damals die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak überwachte, „entdeckt“ werden.

Der irakische Offizier spottete über diese Idee. „Sie wissen doch„, sagte er, „dass es Experten für die Aufdeckung von irakischen Massenvernichtungswaffen gibt, wie Scott Ritter, die einen solchen Versuch in kürzester Zeit als Betrug entlarven würden. Ihr würdet niemals damit durchkommen.„

Das OSP-Team zeigte sich von diesem Einwand unbeeindruckt. „Sie kennen Ritter und wissen, wie er arbeitet„, antworteten sie. „Sie können uns helfen, einen kugelsicheren Fall zu konstruieren, den selbst er nicht durchlöchern kann.„

Der irakische Offizier lachte. „Wir haben fast ein Jahrzehnt lang versucht, Lügen zu konstruieren, um unsere Massenvernichtungswaffen vor Mr. Ritter zu verbergen„, sagte er. „Er hat sie alle aufgedeckt. Warum glauben Sie, dass wir jetzt mehr Glück haben?„

Das OSP-Team verstand schließlich, worum es ging, und erwähnte nie wieder die Idee, Massenvernichtungswaffen im Irak zu platzieren. Aber dieser Vorfall, falls wahr (und ich habe nie einen Grund gehabt, den Wahrheitsgehalt von allem, was dieser bestimmte Iraker mir jemals erzählte, anzuzweifeln – seine Berichterstattung über das Schicksal von Scott Speicher, den US-Piloten, der während des Golfkrieges abgeschossen wurde, war unfehlbar genau), unterstrich, wie weit Rumsfeld und seine Lakaien gehen würden, um das amerikanische Volk über Fragen zu täuschen, die schließlich das Leben von Tausenden von US-Soldaten und -Soldatinnen kosteten, das Land bankrottierten, dem sie sowohl moralisch als auch fiskalisch eigentlich dienen sollten und Hunderttausende von Irakern tot und ihr Land in Trümmern zurückließ.

Donald Rumsfeld sagte mir in seinem Brief, dass das Beispiel, das ich dem amerikanischen Volk gebe, „ein stolzes Beispiel“ sei. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über irgendeinen Aspekt seines jahrzehntelangen Dienstes sagen. Es gibt einen Platz in der Hölle, der für diejenigen reserviert ist, die absichtlich das Leben derer, denen die Sicherung unserer Nation anvertraut wurde, für ihren eigenen persönlichen Vorteil aufs Spiel setzen. Rumsfeld ist eine solche Person, und sein Platz sollte direkt neben dem Teufel selbst sein.