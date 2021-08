Immunität und Monopolstellung von Pfizer?

Vor dem 20. Jahrhundert gab es im Bereich der Medizin eigentlich keine nennenswerten Vorschriften. Die Food and Drug Administration wurde erst 1906 gegründet, gefolgt von der Federal Trade Commission im Jahr 1914. Davor gab es weder Beschränkungen für die Art der Behauptungen, die über die Sicherheit oder Wirksamkeit von Medikamenten aufgestellt werden durften, noch für die Inhaltsstoffe, die vermarktete Arzneimittel enthalten durften. Viele enthielten Opium, Kokain und Alkohol. Dies war bei in Flaschen abgefüllten Arzneimitteln recht häufig der Fall. Es bestand nicht einmal die Pflicht, etwas ohne Rezept zu kaufen.

Die Freiheit, die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit nachweisen zu müssen, bestand damals wie auch heute noch. Das bedeutete jedoch nicht, dass die Hersteller auch vor Patentklagen gefeit waren. Infolge des Bürgerkriegs begann die Regierung 1862 mit der Besteuerung von Arzneimitteln, und hier finden wir „Steuermarken“, die von den Herstellern privat gedruckt wurden und die auf Medikamenten angebracht wurden, um die Zahlung einer Steuer auf das Produkt zu kennzeichnen.

Steuermarken waren seit dem 18. Jahrhundert für bestimmte Arten von Dokumenten und für in Flaschen abgefüllten Alkohol vorgeschrieben, aber die Verwendung dieser Marken wurde wegen des Bürgerkriegs auf Spielkarten, Streichhölzer, Tabak, Patentarzneimittel, Parfüm und andere „Luxusgüter“ ausgedehnt, die der Regierung einfielen.

Die totale IMMUNITÄT für Arzneimittelhersteller, bekannt als National Childhood Vaccine Injury Compensation Program, wurde 1986 eingeführt, um die Entwicklung von Impfstoffen zu fördern, die eine wichtige Säule der Gesundheitspolitik des Landes darstellen. Die Klagen gegen die Impfstoffhersteller in den 1970er und 1980er Jahren führten dazu, dass diese behaupteten, sie würden die Herstellung von Impfstoffen einstellen, weil die Klagen sie zu einem wenig profitablen Geschäft machten, und so eine Angst vor der öffentlichen Gesundheit schürten, die durch Spenden von Compagnie an wichtige Gesetzgeber orchestriert wurde.

Was jetzt geschehen ist, ist absolut kriminell. Die Einführung von COVID entbehrt jeglicher Integrität. Es sieht so aus, als ob diese Immunität bis 2029 in die Luft fliegen könnte. Der Missbrauch, den diese Unternehmen mit Hilfe von Bill Gates betreiben, ist regelrechter Völkermord. Es hat sich gezeigt, dass Immunität nicht mehr ausreicht. Sie sind so gierig geworden, dass sie den Tod zahlloser Menschen verursachen, indem sie in ihren Verträgen festschreiben, dass die Regierungen KEINE Heilmittel auf Kosten der Impfstoffunternehmen bereitstellen dürfen. Selbst, wenn sie zulassen und dass Heilmittel Menschenleben retten kann. Das geht aus den Verträgen hervor, zu deren Unterzeichnung sie die Staaten zwingen, dass sie auch dann bezahlt werden müssen, wenn ein Staat auf ein wirksames Heilmittel zurückgreift.

Pfizer hat dafür gekämpft, seine Verträge vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Sie erklären:

„Wenn Sie sich fragen, warum Ivermectin unterdrückt wurde, dann deshalb, weil die Vereinbarung, die die Länder mit Pfizer hatten, es ihnen nicht erlaubt, aus ihrem Vertrag auszusteigen, der besagt, dass, selbst wenn ein Medikament zur Behandlung von COVID-19 gefunden wird, der Vertrag nicht aufgehoben werden kann.“

Das ist nicht nur kriminell, es verstößt auch gegen das Kartellgesetz und stellt sicher, dass Gates und seine Leute nicht nur 100% IMMUNITÄT haben, sondern auch eine MONOPOLIE. Die Mainstream-Presse hat die Menschheit verraten, weil sie Trump hasste und diese Impfstoffe aus politischen Gründen verteidigen musste.

In der Zwischenzeit haben Pfizer und Moderna die Preise in der Gewerkschaft erhöht. Jeder andere hätte seine Firma wegen Verstoßes gegen das Kartellgesetz schließen lassen. Die Behauptung, dass sie so viel Geld für die Entwicklung ausgeben müssen, ist ebenfalls eine glatte Lüge. Moderna gab zu, dass sie nur 2 Tage brauchten, um ihren Impfstoff zu entwickeln.

GEIMPFTE IMMER NOCH ANFÄLLIG

Jetzt ist klar, dass der Impfstoff NICHTS bewirkt und dieser ganze Schwindel die Lebensgrundlage der Menschen zerstört und die Inflation in die Höhe getrieben hat. Sogar Lindsey Graham, der vollständig geimpft war, hat sich mit COVID angesteckt, und alle Ergebnisse zeigen, dass sie die Krankheit genauso verbreiten können, als ob sie nicht geimpft wären. Selbst wenn also 100 % der Welt geimpft wären, wird es NIEMALS ein Ende dieses Virus geben, und es gibt KEINE MÖGLICHKEIT, dass die Gesellschaft jemals zur Normalität zurückkehrt, solange die Regierungen auf diesen Unsinn hören.

Wenn Patienten unerwünschte Reaktionen auf den Impfstoff haben und ärztliche Hilfe benötigen, wie es zu Tausenden geschieht, haben sie keinen besonderen Schutz vor diesen Kosten. Wenn bei einem Besuch wegen eines Impfstoffs Blut abgenommen werden muss oder Vorerkrankungen mit dem Arzt besprochen werden müssen, ist dies nicht abgedeckt.