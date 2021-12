Impfexperte Geert Vanden Bossche: Es ist „absolut absurd“, den Menschen Auffrischungsimpfungen zu geben

Am Montag haben zwei belgische Gruppen, Tegenstroom und Initiative Citoyenne, dem belgischen Parlament eine Petition gegen die obligatorische Corona-Impfung übergeben. Es wurden mehr als 45.000 Unterschriften gesammelt, was ausreicht, um das Parlament um das Rederecht zu bitten.

Am Montag hielten die Gruppen eine Pressekonferenz ab, an der auch der Virologe und Impfstoffexperte Geert Vanden Bossche teilnahm. Er sagte, dass die Corona-Impfstoffe die angeborene Immunität unterdrücken. Diese angeborenen Antikörper sind in der Lage, eine Vielzahl von Varianten, nämlich alle Coronaviren, zu neutralisieren.

„Die Corona-Impfstoffe sind in der Lage, mit den angeborenen Antikörpern zu konkurrieren. Stattdessen bekommt man Antikörper, die nicht mehr in der Lage sind, das Virus vollständig zu neutralisieren – wir sehen mehr und mehr, dass die Massenimpfungen, die wir durchführen, zu Resistenzen führen“, so Vanden Bossche.

Ab 6:28:

Noch dramatischer

„Kinder sind mit angeborenen Antikörpern ausgestattet, die hochfunktionell und wirksam gegen eine Vielzahl von Viren sind. Der Nachteil ist, dass diese Antikörper bei Kindern noch nicht ausgereift sind und sehr leicht von Impfstoff-Antikörpern verdrängt werden können“, so Vanden Bossche weiter.

Mit anderen Worten: Wenn wir Kinder impfen, lassen wir zu, dass ihr wertvollstes Geschenk der Natur – die angeborenen Antikörper – von Antikörpern verdrängt werden, die durch den Impfstoff erzeugt werden und praktisch wertlos sind, betonte der Impfexperte.

Noch dramatischer ist jedoch, dass die angeborenen Antikörper auch andere Viren erkennen. Indem wir diese Antikörper unterdrücken, indem wir Kinder impfen, konkurrieren wir auch mit Antikörpern, die in der Lage sind, einige andere Viren zu neutralisieren, die normalerweise keine Kinderkrankheiten verursachen, so Vanden Bossche.

Noch schlimmer ist, dass diese Antikörper auch vor Autoimmunkrankheiten schützen. Durch die Unterdrückung dieser Antikörper werden wir immer mehr Autoimmunkrankheiten bei Kindern sehen. Und dabei spreche ich noch nicht einmal von den zahlreichen Nebenwirkungen, die solche Impfstoffe verursachen können.

Der Virologe verwies auf ein 7-jähriges Kind, das nach der Impfung an Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, gestorben war. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass es sich tatsächlich um eine Autoimmunreaktion handelt.

Wir beobachten auch, dass eine Reihe von Krankheiten eine sehr hohe Inzidenz in Altersgruppen erreichen, in denen dies normalerweise nicht der Fall ist, sagte er und bezog sich dabei zum Beispiel auf Krebserkrankungen, aber auch auf andere Infektionskrankheiten, die jetzt in diesen Altersgruppen ungewöhnlich häufig auftreten.

Laut Vanden Bossche ist es „absolut absurd“, den Menschen Booster zu geben. „Zusätzliche Booster zu geben, ist absoluter Wahnsinn.“