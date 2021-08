Impfpass: Die Hälfte der Cafés und Bars in Paris halte sich nicht daran

Laut Reuters weigerte sich die Hälfte der befragten Cafés und Bars in Paris trotz der extremen Drohungen der Regierung, sich an den Kontrollplan für den Gesundheitspass zu halten.

Wenn ein Café- oder Barbesitzer zweimal gegen die Vorschrift verstößt, erhält er eine Verwarnung und eine 7-tägige Schließungsanordnung. Zwei weitere Verstöße können zu einem Jahr Gefängnis führen.

Die Hälfte der zehn Restaurant- und Cafébesitzer, die von Reuters am Montag, den 9. August, in Paris kontaktiert wurden, gaben jedoch an, dass sie sich weigern würden, die Gesundheitsprüfungen durchzuführen. Das Innenministerium erklärte, die Polizei werde zunächst tolerant sein.

Am Pariser Bahnhof Gare de Lyon wurden ebenfalls Gesundheitspasskontrollen durchgeführt. Darüber hinaus kündigte der Verkehrsminister an, dass ab Montag, dem 9. August, in jedem vierten Fernverkehrszug stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden sollen.

Das Gesetz über die Ausweispflicht wird bis Mitte November in Kraft sein.

Die französische Polizei begann am Montag, den 9. August, in den Straßen von Paris zu patrouillieren und fragte Menschen, die in Cafés, Restaurants und auf öffentlichen Straßen saßen, nach einem Nachweis, dass sie gegen das Virus (COVID-19) geimpft wurden, in den letzten 72 Stunden negativ auf die Infektion getestet wurden oder sich in den letzten sechs Monaten von der Krankheit erholt haben.

Antony Paone, ein Reuters-Journalist, hat auf seinem Twitter-Account ein Video gepostet, das Polizeibeamte zeigt, die auf den Straßen von Paris nach dem „Gesundheitspass“ oder Pass Sanitaire auf Französisch fragen.

„Die ersten Polizeikontrollen haben als Präventivmaßnahme in Paris in Cafés und Restaurants begonnen, wo der PassSanitaire ab heute Pflicht ist. Geldstrafe von 135 Euro ab nächster Woche, bis zu 9000 Euro im Wiederholungsfall“, heißt es in der Erklärung des Journalisten auf Französisch.

Die als autoritär kritisierte Maßnahme, die an diesem Montag in Kraft getreten ist, wurde von Präsident Macron am 12. Juli angekündigt.

Les premiers contrôles de #Police ont démarré à titre préventif à #Paris dans les cafés et restaurants où le #PassSanitaire est obligatoire dès aujourd’hui. Verbalisation de 135 euros à partir de la semaine prochaine, jusqu’à 9000 euro en cas de récidive.#Passanitaire #reuters pic.twitter.com/Vvyh75sun3 — Antony Paone (@PaoneAntony) August 9, 2021

„Ab Anfang August gilt der Gesundheitspass für Cafés, Restaurants, Krankenhäuser, Altersheime und Fernverkehrsmittel: Flugzeuge, Züge und Reisebusse für lange Reisen“, sagte er im nationalen Fernsehen.

Die Ankündigung löste landesweit heftige Proteste aus, und Schätzungen zufolge gingen mindestens 200 000 Franzosen auf die Straße, um gegen die Impfpflicht zu protestieren.

Der Gesundheitspass oder Impfpass hat aufgrund der übermäßigen Macht, die Regierungen über die bürgerlichen Freiheiten der Bevölkerung auszuüben versuchen, weltweit viele Diskussionen ausgelöst.

Während die Regierungen ihre Anwendung mit dem Argument der Verringerung von Virusinfektionen befürworten, zeigen Studien, die in Ländern mit hohen Impfraten wie Israel durchgeführt wurden, dass die Impfstoffe nicht unbedingt wirksam bei der Verhinderung von Infektionen sind.

Aus Berichten der letzten Woche geht hervor, dass 90 % der Patienten, die in Jerusalem mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert werden, vollständig geimpft sind.

In einer Facebook-Gruppe mit dem Namen „Covid19 Vaccine Victims and Families“ (Impfstoffopfer und Familien), die auf über 65 000 Mitglieder angewachsen ist und kürzlich von Facebook zensiert wurde, erzählten britische Bürger ihre persönlichen Geschichten oder die von Familienmitgliedern, die unter den negativen Auswirkungen der Impfstoffe litten.

Unter den Berichten, die auch den Tod gesunder Menschen vor der Impfung beinhalten, finden sich Fälle von Krämpfen, Lähmungen der Extremitäten, Parkinson, Schlaganfällen aufgrund von Blutgerinnseln usw.

Hinzu kommt, dass keiner der weltweit vertriebenen Impfstoffe für die Verwendung beim Menschen zugelassen ist, sondern nur für den „Notfalleinsatz“ verabreicht wird, da keine Studien über Langzeitnebenwirkungen vorliegen.