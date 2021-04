Impfzentrum in Calais, Frankreich, hat seine Tore wieder geschlossen, weil sich die Angst vor den Injektionen der AstraZeneca-Impfung verbreitete

Ein Impfzentrum in Calais, Frankreich, hat seine Tore wieder geschlossen, weil es Angst vor den Injektionen der AstraZeneca-Impfung hatte. Nach Aussage des Bürgermeisters haben die in den Medien berichteten Thrombosefälle die Zurückhaltung verstärkt.

Am 3. April schloss das kommunale Impfzentrum im Forum Gambetta in Calais (Pas-de-Calais) früher als geplant seine Pforten. Von den 750 AstraZeneca-Dosen, die die Behörden am Nachmittag verabreichen wollten, wurden von den 300 angemeldeten Terminen nur 200 wahrgenommen.

Die Bürgermeisterin von Calais, Nathalie Bouchart, stellt einen direkten Zusammenhang mit den in der Presse berichteten Fällen von Thrombose her: „Seit der Bekanntgabe der sieben Todesfälle in Großbritannien im Zusammenhang mit diesem Impfstoff haben sich die Absagen von Terminen vervielfacht“. Ein Anzeichen dafür, dass dieser spezielle Impfstoff Anlass zur Sorge gibt, ist, dass alle 560 für Samstag geplanten Injektionen des Impfstoffs von Pfizer normal verabreicht wurden.

In Großbritannien starben nach Angaben der britischen Arzneimittelbehörde 7 Personen, die den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hatten, an Blutgerinnseln, von insgesamt 30 bisher identifizierten Fällen (1).

Die AstraZeneca-Dosen werden nicht verloren gehen. „Wir haben sie nicht geöffnet. Wir werden sie im Laufe der nächsten Woche injizieren. Ab dem 55. Lebensjahr kann man noch Termine vereinbaren. Die Menschen müssen vernünftig sein, sie müssen ihren Verstand bewahren. Wir brauchen die Leute, um im Kopf zu behalten, dass es kein Problem gibt“, sagte der Bürgermeister.

Seit dem Beginn der Impfung mit AstraZeneca sind in Frankreich 12 Thrombosen aufgetreten, von denen vier gestorben sind. Die durchschnittliche Zeit beträgt 9 Tage nach der Inokulation und die meisten betroffenen sind Frauen (2).

Ende März bestätigte die französische Arzneimittelsicherheitsbehörde die Existenz eines sehr seltenen Thromboserisikos bei den mit AstraZeneca Geimpften (3).