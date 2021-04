Italien: Zwei weitere Lehrer tot nach der AstraZeneca-Impfung

Zwei weitere italienische Lehrer sind tot, nachdem sie die AstraZeneca-Impfung gegen COVID-19 erhalten haben. Frau Augusta Turiaco erhielt die erste Dosis der AstraZeneca-Spritze am 11. März, wie die Tageszeitung La Stampa berichtet. Die 55-jährige Musiklehrerin aus Messina veröffentlichte an diesem Tag ein neues Facebook-Profilfoto und ließ alle wissen, dass sie „geimpft“ wurde.

Doch die Situation eskalierte schnell. Frau Turiaco fühlte sich nach der Spritze sofort krank. Starke Kopfschmerzen hielten tagelang an, sodass sie nicht mehr funktionieren konnte. Am 24. März wurde sie in die Policlinico Gaetano Martino eingeliefert. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr eine Hirnblutung aufgrund einer Thrombose. Mit anderen Worten, es war ein weiteres Blutgerinnungsproblem, das durch die AstraZeneca-Spritze verursacht wurde.

Frau Turiaco wurde in ein medizinisch induziertes Koma versetzt. Die Ärzte führten eine Gehirnoperation durch, um zu versuchen, sie zu retten. Aber es war zu spät. Sie war am oder um den 31. März hirntot. Ihre Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der sie andere Menschen ermutigte, trotz des Todes ihrer Angehörigen die AstraZeneca-Spritze zu nehmen.

Cinzia Pennino stirbt nach AstraZeneca-Spritze

Cinzia Pennino war inzwischen Professorin für Naturwissenschaften am Don Bosco Institut in Palermo. Sie erhielt ihre erste AstraZeneca-Spritze am oder um den 17. März, wie die sizilianische Zeitung Giornale di Sicilia berichtet. Die 46-Jährige wurde am 24. März in kritischem Zustand in die Poliklinik Paolo Giaccone in Palermo eingeliefert.

Die Ärzte auf der Intensivstation diagnostizierten bei ihr eine „ausgedehnte tiefe Thrombose“. Ja, weitere Blutgerinnsel. Sie hatte auch eine Vorgeschichte mit schweren allergischen Reaktionen auf Impfstoffe. Frau Pennino starb am folgenden Morgen. Die Gesundheitsbehörden von Palermo berichten das es „kein Zusammenhang zwischen AstraZeneca und dem Tod der Frau“ gibt.

Frau Pennino arbeitete viel ehrenamtlich und wurde von Kollegen als „sonniger Mensch“ beschrieben.

Italienisches Gemetzel geht weiter

Die vorgenannten Todesfälle kommen nur eine Woche, nachdem wir über zahlreiche Todesfälle nach der Impfung“ in Italien berichtet haben. Siehe auch hier: Es gibt keine Möglichkeit, über jeden einzelnen Todesfall und jede unerwünschte Wirkung dieser experimentellen Impfungen Bescheid zu wissen. Aber dieses Muster in Italien zeigt, dass AstraZeneca Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Die Firma kann sich jedoch hinter der „uninformierten Zustimmung“ all der Menschen verstecken, die sich freiwillig für diese experimentellen Spritzen gemeldet haben.

Es gibt einfach keinen rationalen Grund für jemanden, diese Spritzen zu nehmen. Es ist alles ein Risiko, und die einzige Belohnung sind 15 Minuten Schlagkraft in den sozialen Medien. Wenn Sie nicht sofort sterben, dann haben Sie die nächsten Jahre Zeit, sich über die Langzeitwirkungen dieser experimentellen Spritzen zu wundern.