In Australien ist etwas sehr Merkwürdiges im Gange

In Australien ist etwas im Gange, das einer Erklärung bedarf, sagte Ed Dowd, ehemaliger Portfoliomanager bei BlackRock, im Gespräch mit Del Bigtree von The Highwire. „Eine 18-prozentige Übersterblichkeitsrate ist eine Katastrophe. Er wies darauf hin, dass sich die Medien zu diesem Thema ausschweigen.

Im Jahr 2020 verzeichnete Australien eine Untersterblichkeit, im Jahr 2021 kletterte die Übersterblichkeit auf fünf Prozent und im Jahr 2022 stieg die Übersterblichkeit auf 18 Prozent.

„Wir haben sogenannte Wunderimpfstoffe, und das Virus ist jetzt weniger ansteckend“, sagte Dowd. „Omikron ist kaum mehr als eine Erkältung mit einigen Komplikationen. Aber wenn man geimpft ist, gibt es leider eine Menge Komplikationen. Es gibt alle möglichen gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit Impfungen. Was in Australien geschieht, ist also sehr merkwürdig. Ich habe von den australischen Gesundheitsbehörden noch nichts über die 18%ige Übersterblichkeitsrate gehört. Und es betrifft alle Altersgruppen“.

Ältere Menschen sind besonders stark betroffen. In der Altersgruppe der 75- bis 84-Jährigen liegt die Übersterblichkeit bei 23,5 Prozent und bei den über 85-Jährigen bei 21,3 Prozent.

Die Medien und die Gesundheitsbehörden erwähnen es nicht, aber eine Übersterblichkeitsrate von 18 Prozent ist eine Katastrophe, betonte Dowd. Er zitierte den Direktor Scott Davison des US-Versicherungsunternehmens OneAmerica, der sagte, dass eine Katastrophe, die sich einmal in 200 Jahren ereignet, zu einem Anstieg von etwa 10 Prozent führen würde.

Der Trend scheint sich fortzusetzen, und die Übersterblichkeit nimmt weiter zu.